ProArtis bringt den Sommer nach Berlin - hochwertige Terrassenüberdachungen für jede Jahreszeit

Mit den neuen, maßgeschneiderten Terrassenüberdachungen von ProArtis genießen Berliner Hausbesitzer ihre Terrasse das ganze Jahr über - elegant, wetterfest und individuell geplant.

Berlin, 30.10.2025 - Wer seine Terrasse das ganze Jahr über genießen möchte, braucht nicht auf gutes Wetter zu warten: Mit den neuen, maßgeschneiderten Terrassenüberdachungen von ProArtis verwandeln Berliner Hausbesitzer ihren Außenbereich in einen geschützten Wohnraum im Freien - elegant, wetterfest und individuell planbar.

Das Berliner Unternehmen mit Sitz in der Wilmersdorfer Straße steht seit Jahren für Qualität und Handwerkskunst im modernen Zaun- und Metallbau. Mit seinen neuen Terrassenüberdachungen aus Aluminium, mit Dacheindeckung aus Glas oder Polycarbonat bietet ProArtis jetzt flexible Lösungen, die Design, Funktionalität und Langlebigkeit perfekt vereinen.

"Unsere Kundinnen und Kunden wünschen sich Freiraum ohne Kompromisse - unabhängig vom Wetter", erklärt ein Sprecher von ProArtis. "Mit einer individuell geplanten Terrassenüberdachung schaffen wir einen stilvollen Rückzugsort, der Wohnkomfort und Schutz harmonisch verbindet."

Die Vorteile liegen auf der Hand: Jede Überdachung wird exakt nach Maß gefertigt und kann wahlweise als freistehende Konstruktion oder direkt am Haus montiert werden. Ob Flachdach, Pultdach oder Satteldach, jede Ausführung überzeugt durch hohe Stabilität, moderne Optik und präzise Verarbeitung. Dank hochwertiger Materialien wie pulverbeschichtetem Aluminium bleiben die Überdachungen über Jahrzehnte formstabil und wartungsarm - selbst bei Berliner Wetterverhältnissen.

Neben klassischem Wetterschutz bietet ProArtis zahlreiche Zusatzoptionen, darunter LED-Beleuchtung, integrierte Markisen und Seitenwände für noch mehr Komfort. Auch als Erweiterung zum Wintergarten oder Kaltwintergarten eignen sich die Konstruktionen ideal.

Wer sich für eine neue Terrassenüberdachung in Berlin interessiert, profitiert vom Rundumservice aus Planung, Fertigung und Montage.

Mit einer Terrassenüberdachung von ProArtis erhalten Berliner Hausbesitzer nicht nur einen wettergeschützten Rückzugsort, sondern investieren auch in den Wert ihrer Immobilie.

Über ProArtis

ProArtis ist ein Fachunternehmen für hochwertigen Zaunbau, Carports, Terrassenüberdachungen und Geländer mit Sitz in Berlin und Ludwigsfelde. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand - von der Beratung und Planung bis zur fachgerechten Montage.

Kontakt:

ProArtis

Wilmersdorfer Str. 122-123

10627 Berlin

+49 1520 172 72 61

?? info@proartis-zaun.de

www.proartis-zaun.de

