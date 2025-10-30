Pioneer AI Foundry schließt die Integration von KORA AI mit Sharable.fun ab und stellt BTC-Treasury-Geschäftsupdate bereit

Vancouver, BC - 29. Oktober 2025 / IRW-Press / Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe CA: JPEG) (Frankfurt: 6NU0) (Pioneer oder das Unternehmen), ein agentenbasierter KI-Venture-Builder der nächsten Generation an der Schnittstelle zwischen künstlicher Intelligenz (KI) und dezentraler Finanzwirtschaft (DeFi), freut sich über die fortgesetzten Fortschritte seiner KI-Plattform Kora und den Ausbau seiner Digital Asset Treasury-Initiativen zu berichten.

Pioneer hat ein mehrschichtiges Digital Asset Treasury (DAT)-Framework eingerichtet, das direkte Bitcoin-Positionen, die Automatisierungsschicht von Kora AI für die Verwaltung digitaler Vermögenswerte in Echtzeit und strategische Beteiligungen an börsennotierten Bitcoin-Treasury-Unternehmen, die die Integration von Blockchain und KI vorantreiben, kombiniert. Diese Struktur ermöglicht eine diversifizierte Beteiligung an der beschleunigten Konvergenz von künstlicher Intelligenz und institutioneller Bitcoin-Einführung.

Mit einer verfeinerten Strategie, die auf der Akkumulation digitaler Vermögenswerte, strategischen Beteiligungen an Venture-Partnern und Kora AI als Treasury Engine und Automatisierungsebene basiert, schafft Pioneer eine dauerhafte Grundlage für die langfristige Wertschöpfung, so Darcy Taylor, CEO von Pioneer AI Foundry Inc. Unser kurzfristiger Fokus liegt auf der Aufrechterhaltung einer schlanken Kostenbasis und der Optimierung der Treasury Rotation; unser mittelfristiges Ziel ist die Validierung von Koras Automatisierungs- und Kapitalinstrumenten; und unser langfristiges Ziel ist es, Pioneer als Leader im Bereich der BTC-gestützten KI-Treasury zu positionieren.

Automatisierung der Treasury-Infrastruktur: Integration von KORA AI X Sharable.fun:

KORA, entwickelt von Pioneer AI Foundry, integriert Sharable.fun, um verwaltetes Hosting für MCP-Plugins von Drittanbietern zu starten.

KORA erweitert seine Plattformfunktionen durch die Integration von Sharable.fun und führt eine vollständig verwaltete Hosting-Umgebung für MCP-Plugins von Drittanbietern ein. Aufbauend auf früheren KORA-Meilensteinen in der adaptiven Trading Intelligence und Agentenautomatisierung ermöglicht diese Integration die unternehmensgerechte Bereitstellung, Überwachung und Optimierung externer KI-Tools innerhalb des KI-Agenten-Ökosystems von Kora.

Sharable.fun bildet jetzt eine entwicklerfähige Grundlage für die Erstellung spezieller Plug-ins, unterstützt durch bevorstehende Einreichungs-, Genehmigungs- und Analysefunktionen. Für Benutzer und Agenten ermöglicht die Integration nahtlosen Zugriff auf eine wachsende Bibliothek von Community-basierten Tools ohne Komplexität der Konfiguration. Dies signalisiert eine kontinuierliche Plattformdynamik und eine Erweiterung des Ökosystems in Übereinstimmung mit den Standards von IIROC und Cboe Canada.

Update zu Venture-Partnern

Satsuma Technology PLC (LSE:SATS): Im Oktober verbesserte Satsuma Technology PLC seine institutionelle Bereitschaft mit der Ernennung von BDO LLP zum Auditor und verstärkte die Governance-Standards vor dem geplanten Uplisting von der Kategorie Equity Shares (Transition) in die Kategorie Equity Shares (Commercial Companies) der Official List der FCA. Dies folgt auf die Ernennung von Andrew Smith zum CFO sowie Canaccord Genuity und Latham & Watkins als Finanz- bzw. Rechtsberater, wodurch ein erstklassiges Beratungsteam gebildet wurde, das Satsuma eine vollständige kommerzielle Notierung an der Londoner Börse ermöglichen wird.

Satsuma strebt den Abschluss seines Uplistings bis zum 30. Dezember 2025 an, was einen entscheidenden Schritt hin zur Schaffung eines institutionellen Governance-Rahmens darstellt.

Darcy Taylor, CEO von Pioneer AI Foundry, kommentierte: Das Uplisting stellt Satsumas Entwicklung von einer frühen Börsennotierungsstruktur hin zu einer vollständigen Eignung für die Aufnahme in institutionelle Portfolios und Indexfonds dar - eine Entwicklung, die in der Regel die Liquidität, die Marktpräsenz und das Vertrauen der Anleger stärkt. Die Ernennung von BDO, einem der weltweit führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen, unterstreicht dieses Bestreben, indem die Integrität der Abschlussprüfung gestärkt und die Rechnungslegung an Standards ausgerichtet wird, die von etablierten kommerziellen Emittenten erwartet werden.

Satsuma ist nach wie vor einer der größten im Vereinigten Königreich notierten Bitcoin-Treasuries (bitcointreasuries.net) und weltweit ein bedeutender Inhaber innerhalb der börsennotierten Kohorte. Mit Stand der heutigen Ankündigung hält Pioneer 20.000.000 SATS-Aktien (~4,07 %).

Sundae Bar PLC (AIM:SBAR): Sundae Bar PLC startete Live-Zahlungen auf seiner Plattform (v1.0) und verwandelte sie von einem kuratierten Verzeichnis in einen voll funktionsfähigen KI-Agenten-Marktplatz. Benutzer können jetzt KI-Agenten direkt auf sundaebar.ai einstellen und erwerben, während Entwickler ihre Arbeit durch integrierte Wallet-Konnektivität monetarisieren können, wodurch direkte Einnahmen mit Transparenz und Sicherheit erzielt werden.

Für Anleger stellt die Aktivierung von Zahlungen den Wendepunkt in der Vermarktung für Sundae Bar dar. Das Unternehmen wechselt von einer Entwicklungsplattform zu einem umsatzgenerierenden Marktplatz und positioniert sich als eines der ersten börsennotierten Unternehmen, das den direkten Handel mit KI-Agenten ermöglicht. Dieser Meilenstein steigert das Monetarisierungspotenzial des Unternehmens erheblich und vertieft seine strategische Integration in das Bittensor (TAO)-Ökosystem, wo sein Subnet 121 weiterhin starke Leistungskennzahlen liefert:

- Rang des Subnetzes: Platz 17 von 128 (+80 %) (zum 14.10.25 um 21:00 Uhr GMT vs.15.09.25)

- Alpha/TAO-Preis: 0,015588 (+269 %)

- Tägliche Emissionen: 96,05 TAO/Tag (44.050 US$/Tag) (+260 %)*

- Zuteilung Sundae Bar: 17,29 TAO/Tag (7,930 US$/Tag)

- Alpha-Token-Holdings: 1,03 Millionen US$ (+454 %)**

* (auf Subnet 121 fallen 18 % dieser Summe, wobei Sundae Bar eine Zuteilung im Wert von 17,29 TAO/Tag (7,930 US$/Tag) als Eigentümer des Subnetzes 121 erhält)

** (Basierend auf 142.731 Alpha-Token, die alle seit dem 17.06.25, aus den Eigentümeremissionen des Subnetzes 121 generiert wurden. Zum aktuellen Wechselkurs entspricht dies 2.225 TAO, 1 TAO = 462,26$)

Diese Gewinne belegen den wachsenden wirtschaftlichen Wert von Sundae Bar in der Chain und verstärken den Nutzen seines Marktplatzmodells, das direkt von der Leistung von Subnet 121 und der daraus resultierenden KI-Agentenaktivität unterstützt wird.

Sundae Bar wird seine Monetarisierungsfunktionen weiter ausbauen und die Benutzererfahrung durch fortlaufende Plattformverbesserungen optimieren. Damit wird sein Ziel, den führenden Markt für den Handel mit KI-Agenten zu etablieren, weiter vorangetrieben. Mit Stand der heutigen Ankündigung hält Pioneer 26.304.668 SBAR-Aktien (~5,49 %).

Cykel AI PLC (LSE: CYK) hat seine Hauptversammlung im Oktober 2025 erfolgreich abgeschlossen und die Zustimmung der Aktionäre für eine vollständige Kapitalumstrukturierung und die Ausgabe von Warrants zur Verbesserung der Liquidität und der langfristigen Ausrichtung der Anleger erhalten. Die Umstrukturierung vereinfacht das Aktienkapital von Cykel AI und schafft einen Rahmen für institutionelles Wachstum, wobei die Zulassung der neuen Stammaktien zum Hauptmarkt der London Stock Exchange seit dem 2. Oktober 2025 wirksam ist. Pioneer hält 546.259 CYK-Aktien (~1,26 %).

Direkter Aufbau einer Treasury mit digitalen Assets

Pioneer erhöhte weiterhin seine BTC-Bestände, während Solana-Vermögenswerte über die signalbasierte Automatisierungs-Engine von Kora AI umgeschichtet wurden.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hält Pioneer direkt 4,33 BTC und 1.987 SOL, von denen der Großteil aktiv gestaket wird, mit einem Gesamtwert von ca. 1,28 Millionen C$ (verglichen mit Beständen von 2.024 SOL und 3,24 BTC mit einem Gesamtwert von ca. 1,07 Millionen C$, wie am 24. Juli gemeldet wurde).

*Umrechnung von SOL in CAD und BTC in CAD basierend auf dem Wechselkurs, der auf Coinbase, Netcoins und Coinsquare veröffentlicht wurde, Stand vom 31. August 2025, 17:00 Uhr UTC.

Es bleibt Ziel von Pioneer, die BTC-Reserven bis Ende 2025 um mehr als 100 % zu erweitern, was mit seinem KI-gesteuerten digitalen Treasury-Mandat vereinbar ist.

ÜBER PIONEER AI FOUNDRY INC.

Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe Canada: JPEG) ist ein börsennotierter Venture Builder, der agentenbasierte KI an der Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz und dezentraler Finanzwirtschaft (DeFi) vorantreibt. Über seine Tochtergesellschaft Kora AI Pte Ltd hat Pioneer KORA, ein KI-gestütztes Produkt mit DeFi-Schwerpunkt, das sich derzeit in der privaten Beta-Testphase befindet, entwickelt. Das Unternehmen hält strategische Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen, die Innovationen im Bereich KI und Bitcoin-Treasury-Strategien vorantreiben. Dazu gehören Cykel AI Plc, Sundae Bar Plc, Supernova Digital Assets Plc und Satsuma Technology Plc.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.p10neer.ai oder www.sedarplus.ca .

IM NAMEN VON PIONEER AI FOUNDRY INC.

Darcy Taylor

CEO & Direktor

ir@p10neer.com

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtet und spiegeln die Erwartungen des Managements in Bezug auf die hierin beschriebenen Angelegenheiten wider. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, und solche Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und basieren auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnte dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

