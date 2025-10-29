Super Copper ernennt den erfahrenen Explorationsmanager Mark Gibson zum technischen Berater

29. Oktober 2025 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / SUPER COPPER CORP. (CSE: CUPR) (OTCQB: CUPPF) (FWB: N60) (Super Copper oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Mark Gibson zum technischen Berater des Unternehmens bekannt zu geben.

Herr Gibson ist ein erfahrener Geophysiker und eine Führungskraft im Bergbau mit mehr als 35 Jahren weltweiter Erfahrung in den Bereichen Exploration, Betriebsabläufe und Projektentwicklung. Er war als Chief Operating Officer und später als Chief Geophysics Officer bei Ivanhoe Electric Inc. (NYSE: IE) tätig, wo er geophysikalische Explorationskampagnen in Amerika und im Nahen Osten leitete. Während seiner Tätigkeit bei Ivanhoe Electric war er gleichzeitig Chief Operating Officer der Ivanhoe-Tochtergesellschaft Kaizen Discovery (TSXV: KZD), die das Kupfer-Gold-Projekt Pinaya in Peru exploriert, und der Ivanhoe-Tochtergesellschaft Cordoba Minerals Corp. (TSXV: CDB), die das Kupfer-Gold-Projekt Alacran in Kolumbien exploriert und entwickelt.

Derzeit ist er Chief Executive Officer von FeCycle Technologies Group Limited, die sich auf die Wiederaufbereitung von Bergbauabfällen mit modernen Technologien konzentriert. Darüber hinaus ist er ein Direktor bei Copper Giant Limited (TSXV: CGNT), das das Kupfer-Molybdän-Projekt Mocoa in Kolumbien entwickelt.

Marks Erfahrung in der Integration fortschrittlicher Geophysik mit disziplinierter Explorationsdurchführung wird für uns von großem Nutzen sein, sagte Zachary Dolesky, Chief Executive Officer von Super Copper. Er hat einige der zukunftsweisendsten Programme der Branche mitgeleitet, und seine Perspektive wird für uns von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere Explorationsplattform ausbauen und unsere Projekte vorantreiben. Seine Ernennung spiegelt unser Engagement wider, bereits in den frühesten Phasen der Projektentwicklung erstklassiges technisches Fachwissen zusammenzuführen.

Ich bin begeistert, einen Beitrag zu Super Coppers Vision zu leisten, erklärte Mark Gibson. Der Fokus des Teams auf die Integration von datengestützter Geowissenschaft, Technologie und einer soliden Umsetzung vor Ort ist genau die Art von zukunftsorientiertem Ansatz, der zu bedeutenden Entdeckungen führt.

Als technischer Berater wird Herr Gibson strategische Leitlinien für das gesamte Explorationsportfolio von Super Copper bereitstellen und damit das Ziel des Unternehmens unterstützen, eine führende Plattform für die Entdeckung und Entwicklung von Kupfervorkommen aufzubauen.

Gewährung von Incentive-Aktienoptionen

Im Zusammenhang mit seiner Ernennung hat das Unternehmen im Rahmen seines Aktienoptionsplans die Gewährung von 200.000 Aktienoptionen an Herrn Gibson genehmigt. Die Optionen sind zum Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der CSE am Tag der Gewährung ausübbar, werden am Tag der Gewährung unverfallbar und verfallen fünf (5) Jahre nach dem Tag der Gewährung. Die Gewährung unterliegt der Genehmigung durch das Board of Directors und die Aufsichtsbehörden.

Über Super Copper Corp.

Super Copper ist ein Bergbauexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Weiterentwicklung und die Konsolidierung globaler Kupfer-Assets von der frühen Entdeckungs- bis zur späten Entwicklungsphase gerichtet ist. Das Unternehmen entwickelt zurzeit seine Kupferprojekte in der chilenischen Region Atacama weiter, einer Region mit erstklassiger Infrastruktur und der Präsenz globaler Großkonzerne. Durch den Einsatz eines einzigen, ganzheitlichen technischen Teams und einer meilensteinorientierten Erwerbsstrategie strebt Super Copper den Aufbau eines Portfolios skalierbarer Projekte an, die in der Lage sind, die weltweit steigende Nachfrage nach Kupfer zu decken. | www.supercopper.com

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Zachary Dymala-Dolesky

Chief Executive Officer

Super Copper Corp.

investors@supercopper.com

Tel: +1 (778) 747-2968

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Super Copper Corp. (Super Copper oder das Unternehmen) für die Zukunft erwartet oder vorhersieht, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: die erwarteten Vorteile der Ernennung von Herrn Gibson zum technischen Berater; die Pläne des Unternehmens, seine Explorationsplattform voranzutreiben und zu erweitern; der erwartete Umfang, der Zeitplan und die Ziele der Explorationsprogramme auf seinen Projekten in Chile; das Potenzial, zusätzliche mineralisierte Zonen zu identifizieren und Projekte in Richtung Erschließung voranzutreiben; sowie die Gesamtstrategie des Unternehmens, eine führende Plattform für die Entdeckung und Erschließung von Kupfervorkommen aufzubauen.

Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen, Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Explorationsergebnisse, die nicht den Erwartungen entsprechen; Ungenauigkeiten in geologischen Modellen oder Interpretationen; Verzögerungen oder Schwierigkeiten bei der Erlangung von Genehmigungen oder Finanzierungen; Schwankungen der Rohstoffpreise; sowie allgemeine wirtschaftliche, regulatorische und branchenbezogene Bedingungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie annehmen, glauben, erwarten, beabsichtigen, schätzen, planen, können, werden, sollten, potenziell und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen gekennzeichnet, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Obwohl Super Copper der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sie sich als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen.

Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren. Investoren werden gebeten, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschriebenen Risikofaktoren zu prüfen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

