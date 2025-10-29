AfD sieht Kritik am Tariftreuegesetz durch Experten bestätigt – Goßner fordert Kurswechsel

Tariftreuegesetz: Verbände bestätigen AfD-Kritik – Regierung schadet Mittelstand

Vor der öffentlichen Anhörung zum Tariftreuegesetz im Ausschuss für Arbeit und Soziales sieht sich die AfD-Bundestagsfraktion durch namhafte Experten und Wirtschaftsverbände in ihrer Kritik bestätigt.

Hans-Jürgen Goßner, Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales, erklärt: „Ob Bauwirtschaft, Personaldienstleister oder Normenkontrollrat – die Fachleute machen deutlich, was wir von Anfang an gesagt haben: Dieses Gesetz schadet dem Mittelstand, schafft unnötige Bürokratie und belastet ausgerechnet jene, die das Rückgrat unserer Wirtschaft bilden.“

So kritisiert die Bundesvereinigung Bauwirtschaft zusätzliche Meldepflichten, der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes beanstandet den zu niedrigen Schwellenwert von 50.000?Euro, und der Gesamtverband der Personaldienstleister lehnt den Entwurf „in der vorliegenden Form entschieden ab“. Auch der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) warnt vor praxisfernen Vorgaben und zusätzlicher Bürokratielast für kleine Unternehmen. Der Nationale Normenkontrollrat kritisiert unzureichende Schätzungen und eine unnötige Ausweitung von Verwaltungslasten.

Auch finanziell summieren sich die Belastungen: Nach Angaben der Bundesregierung entstehen allein im Arbeitsministerium neue IT- und Personalkosten von jährlich rund 590.000 Euro, plus 150.000 Euro Einrichtungskosten und 84.000 Euro IT-Betriebskosten. Für die geplante Prüfstelle bei der Deutschen Rentenversicherung summieren sich laut Medienberichten die jährlichen Kosten auf rund 1,7 Millionen Euro.

Goßner betont: „Während Grüne und Linke das Gesetz für noch nicht weitreichend genug halten und zusätzliche Auflagen fordern, setzt die AfD auf Vertrauen in den Mittelstand, auf Eigenverantwortung und auf wirtschaftliche Vernunft. Die AfD zeigt in dieser Debatte Profil als Partei des ökonomischen Sachverstands – klar, praxisnah und mittelstandsorientiert.“

Zugleich richtet Goßner einen Appell an die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) der CDU, sich klar gegen den Gesetzentwurf zu positionieren und ihren Einfluss innerhalb der Union geltend zu machen: „Wenn die CDU den Mittelstand wirklich vertreten will, muss sie jetzt die Reißleine ziehen.“

Die öffentliche Anhörung findet am Montag, 3. November 2025, um 16:00 Uhr im Deutschen Bundestag statt und wird live unter www.bundestag.de/mediathek/live ausgestrahlt.