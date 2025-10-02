Kapitalmarktorientierte Unternehmensfinanzierung mit einer Privatplatzierung durch ein BaFin-freies Beteiligungsangebot

Unternehmen lieben unbürokratische Finanzierungen. Dies bietet Dr. jur. Horst Werner als Wirtschaftsjurist und Kapitalmarktberater ( dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de ) allen Unternehmen seit mehreren Jahrzehnten mit großer Erfahrung am freien Finanzierungsmarkt mit Mezzaninekapital ohne Banken. Eine Finanzierung über Beteiligungskapital kann als öffentliches Angebot mit BaFin-Genehmigung zugelassen sein oder auch im Rahmen einer Small-Capital-Finanzierung BaFin-frei ohne Gestattung der Kapitalmarktaufsicht ( siehe( www.finanzierung-ohne-bank.de ) gemäß den gesetzlichen Bereichsausnahmen gem. § 2 Vermögensanlagengesetz umgesetzt werden. Die Beteiligungsfinanzierung ( Einlagenfinanzierung als offene Beteiligung mit Stamm- oder Grundkapital ) ist die Zuführung von Eigenkapital durch den oder die Eigentümer bzw. Gesellschafter, wobei die Geldmittel im Rahmen einer sogen. Aussenfinanzierung dem Unternehmen von Dritten als zukünftige Gesellschafter zwecks Kapitalerhöhung zufließen. Die Beteiligungsfinanzierung ist also gleichzeitig eine Eigen- und Außenfinanzierung. Sie findet stets bei der Gründung eines Unternehms statt. Sie kann später im Rahmen von Kapitalerhöhungen für weitere Investitionszwecke stattfinden.

Mittel der Beteiligungsfinanzierung sind Bareinlagen, materielle Sacheinlagen ( z.B. Immobilien, Maschinen etc.) und/oder immaterielle Wirtschaftsgüter ( z.B. Patente, Lizenzen etc. ). Die letzten beiden Punkte setzen zur Einbringung in die Gesellschaft in der Regel Bewertungen durch einen Sachverständigen bzw. Wirtschaftsprüfer voraus. Hinsichtlich der Personen, die das Eigenkapital aufbringen, existieren zwei Möglichkeiten: (a) Die bisherigen Gesellschafter erhöhen ihre Einlage und/oder (b) neue Gesellschafter treten durch ihre Einlage dem Kreis der bisherigen Gesellschafter bei.

Die Kapitalgeber erhalten bei der Beteiligungsfinanzierung grundsätzlich einen Anspruch auf Beteiligung an den Stimmrechten, am Gewinn und Verlust, am Vermögen und am Liquidationserlös. Des weiteren sind die neuen Gesellschafter Träger des Unternehmensrisikos, welches je nach Rechtform z.B. bei den Kapitalgesellschaften auf die Höhe der Einlage beschränkt sein kann. Daneben erlangen die Kapitalgeber Informations-, Mitsprache- und Mitentscheidungsrechte.

Mit der Eigenkapitalbeteiligung von Anlegern mit oder ohne Stimmrechte ( keine Einflußnahmemöglichkeit beim Mezzaninekapital und keine weitere Eigentümerstellung; somit keine Stimmrechtsverwässerung ) ) und mit der Kapitalbeschaffung über den privaten Beteiligungsmarkt oder ausserbörslichen Kapitalmarkt ( auch z.B. mit einem Fondsprospekt-Angebot ) mit einem Private Placement oder die Börsen mit einer Wertpapieremission erzielt Ihr Unternehmen zahlreiche weitere Vorteile:

Stärkung des Eigenkapitals und Erhöhung der Eigenkapitalquote im Verhältnis zu den Verbindlichkeiten und zur Bilanzsumme

Keine Bestellung von Sicherheiten; Schonung von Kreditsicherungsmitteln und Vermeidung von BürgschaftenSteigerung der Bonität des Unternehmens und Verbesserung der Kreditfähigkeit und des Ratings nach Basel III

Optimale Nutzung des Zinswettbewerbes der Banken und Erzielung erheblich günstigerer Zinskonditionen bei zukünftigen Objektfinanzierungen durch erhöhten Eigenkapitaleinsatz

Erzielung einer Hebelwirkung (meist Verdreifachung) der potenziellen Gesamtfinanzmittel des Unternehmens ( = Verbesserung der Gesamtfinanzierungsfähigkeit des Unternehmens )

Steigerung der Unabhängigkeit von Banken und VC-Gesellschaften Erhöhung der Finanzkraft und Liquidität und dadurch erhebliche Verbesserung der Wettbewerbsposition und Marktstellung im Verhältnis zur Konkurrenz

Erzielung erheblicher Kostenvorteile, da die Mindestausschüttung derzeit mit langfristiger Bindung über drei bis zwanzig Jahre bereits ab 3,5 % p.a. prospektiert wird ( keine feste Zinsverpflichtung bei stillen Beteiligungen und bei Genussrechten, sondern nur Gewinnbeteiligung. Deshalb ist das Kapital bilanzrechtlich eigenkapitalfähig ! )

Die Dauer der Kapitalüberlassung ist grundsätzlich dauerhaft oder mit einer Fristigkeit versehen. Die Dauer kann – bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften (je nach Vertragsgestaltung) - auch kurzfristig sein. Von Vollgesellschaftern wird das stimmberechtigte Haftkapital dauerhaft unter Berücksichtigung des Einlagen-Rückgewährverbots bei der GmbH und der AG zugeführt. Beim Mezzanine-Kapital, das ebenfalls als Eigenkapital bilanziert werden kann, wird regelmäßig eine Fristigkeit des Kapitals mit Rückzahlungsverpflichtung vereinbart. Dies gilt z.B. bei stillem Beteiligungskapital oder beim Genussrechtskapital. Weitere Informationen - auch zur Kapitalbeschaffung - erteilt dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de