Wenn das Feuer erlischt: Wie Mittelständler ihre unternehmerische Begeisterung neu entfachen können

Viele Unternehmer sind erfolgreich - aber innerlich erschöpft: Passion Reloaded zeigt, wie Unternehmer neue Energie, Klarheit und Sinn in ihr Business bringen.

Der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft - 99 % aller Unternehmen gehören dazu, sie beschäftigen rund 60 % aller Arbeitnehmer. Doch hinter dieser wirtschaftlichen Stärke verbirgt sich zunehmend eine menschliche Schwäche: Immer mehr Unternehmer berichten, dass ihnen die Begeisterung für ihr eigenes Unternehmen abhandengekommen ist.

Laut einer Untersuchung des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn gaben 35 % der befragten Unternehmer an, dass ihre anfängliche Leidenschaft im Laufe der Jahre deutlich nachgelassen hat. Hinzu kommen Stress, Überlastung und eine stetig wachsende Unsicherheit - Stichworte wie Fachkräftemangel, Bürokratie und Digitalisierung tun ihr Übriges. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung fand heraus, dass 48 % der Mittelständler regelmäßig über ihre Belastungsgrenze arbeiten, viele davon über Jahre hinweg.

"Viele Unternehmer sind erfolgreich, aber innerlich leer", sagt René Greiner, zertifizierter Business Coach (IHK) und Autor des Buches " Passion Reloaded - Wie Unternehmer ihre Begeisterung neu entfachen und nachhaltig leben ". "Sie leisten Enormes, tragen Verantwortung für Mitarbeiter, Familien und Kunden - aber sie selbst bleiben dabei auf der Strecke. Irgendwann fehlt der Sinn, und dann auch die Energie."

Vom Funktionieren zum Gestalten

Greiners Coaching-Ansatz setzt genau dort an, wo viele klassische Unternehmensberatungen aufhören: beim Menschen selbst. Sein Programm "Passion Reloaded" verbindet betriebswirtschaftliche Klarheit mit psychologischer Tiefe - ein Mix aus Standortanalyse, Coaching und Umsetzungshilfe. Herzstück ist der kostenlose Quick-Check auf passion-reloaded.de, ein kurzer Online-Fragebogen, der Unternehmern eine erste, ehrliche Standortbestimmung ermöglicht. In wenigen Minuten erfahren sie,

* wo sie gerade im Spannungsfeld zwischen Arbeit, Sinn und Energie stehen,

* wie stark sie noch mit ihrer ursprünglichen Vision verbunden sind,

* und welche Faktoren (Überforderung, Routine, Konflikte, fehlende Perspektive) ihnen derzeit Kraft entziehen.

"Der Quick-Check ist ein erster Spiegel. Viele merken dabei: Ich habe mein Unternehmen im Griff, aber nicht mehr mich selbst." sagt Greiner.

Fünf Wege, um die Begeisterung zurückzugewinnen

Im Rahmen seiner Arbeit mit mittelständischen Unternehmern hat Greiner typische Muster erkannt - und fünf konkrete Schritte formuliert, die nachweislich helfen, die eigene Motivation wiederzufinden:

Zeit für Reflexion schaffen.

Unternehmer, die regelmäßig Abstand gewinnen, treffen nach Informationen des Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. nachweislich bessere Entscheidungen. Ein halber Tag pro Woche nur für Strategie und Selbstreflexion kann Wunder wirken.

Prioritäten überprüfen.

Viele Unternehmer verwechseln Dringlichkeit mit Wichtigkeit. Greiner empfiehlt die konsequente Anwendung der 80/20-Regel - 20 % der Tätigkeiten bringen 80 % des Ergebnisses.

Werte sichtbar machen.

Motivation entsteht, wenn Handeln und persönliche Werte übereinstimmen. Ein kurzes Werte-Audit - schriftlich, ehrlich, ohne Marketingfloskeln - hilft, blinde Flecken zu erkennen.

Kommunikation entlasten.

Stress entsteht oft durch unklare oder zu viele Kommunikationskanäle. Ein bewusster, klarer Kommunikationsstil reduziert Konflikte und Energieverluste.

Energiequellen pflegen.

Bewegung, Natur, Austausch und Kreativität sind keine "Privatsache", sondern betriebliche Ressourcen. Unternehmer, die regelmäßig Energie tanken, sind lt. Studien diverser Krankenkassen erwiesenermaßen resilienter.

Begeisterung als strategische Ressource

Unternehmerische Begeisterung ist mehr als ein Gefühl - sie wirkt direkt auf Mitarbeiterbindung, Innovationskraft und Wirtschaftlichkeit.

Eine Studie von Gallup belegt: Unternehmen mit hoch engagierten Führungskräften erzielen bis zu 21 % höhere Rentabilität.

"Ein motivierter Chef schafft ein motiviertes Team", sagt Greiner. "Die Energie oben bestimmt die Energie unten. Wer wieder spürt, wofür er brennt, führt klarer - und lebt gesünder."

Gerade im aktuellen Transformationsdruck - Fachkräftemangel, Digitalisierung, Generationenwechsel - kann Begeisterung zum entscheidenden Erfolgsfaktor werden. Sie lässt sich nicht delegieren, aber wiederentdecken: durch Selbstreflexion, offene Gespräche und den Mut, eigene Muster zu hinterfragen.

Mehr Klarheit - in Minuten statt Monaten

Mit seinem Buch "Passion Reloaded" und dem Online-Quick-Check bietet René Greiner Unternehmern ein niedrigschwelliges, praxisnahes Angebot, um diesen Weg zu beginnen - ohne Psychologisierung oder Esoterik, sondern mit klarem Blick auf Mensch und Business.

Sein Credo: "Erfolg ist nichts ohne Begeisterung. Aber Begeisterung ist alles, wenn sie wieder mit Sinn verbunden ist."

Mehr Informationen und den kostenlosen Quick-Check gibt es unter www.passion-reloaded.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Greiner coaching & media GmbH

Herr Rene Greiner

Stadlberg 1

94344 Wiesenfelden

Deutschland

fon ..: 09966-3769995

web ..: https://www.greiner-cm.de

email : mail@greiner-cm.de

René Greiner ist zertifizierter Business Coach (IHK), Medienprofi und Gründer der Greiner coaching & media GmbH mit Sitz in Wiesenfelden (Niederbayern).

Nach über zwei Jahrzehnten in Marketing, Journalismus und Mediengestaltung entwickelte er das Coaching-Programm "Passion Reloaded" - ein Ansatz, der klassische Business-Strategien mit persönlicher Klarheit und praxisnaher Umsetzung verbindet.

Sein Fokus: Unternehmer und Führungskräfte, die ihr Unternehmen erfolgreich führen - aber spüren, dass ihnen dabei die ursprüngliche Begeisterung verloren ging.

Neben Coaching bietet Greiner mit seiner Agentur auch mediale Unterstützung bei Markenaufbau, Website-Konzepten und Videoproduktion an.

Mit seinem Buch "Passion Reloaded" und dem Online-Quick-Check auf www.passion-reloaded.de

zeigt er Wege, wie Unternehmer wieder in Kontakt mit ihrer inneren Motivation kommen - und daraus neue Energie für Führung, Kommunikation und Wachstum schöpfen können.

