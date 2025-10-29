Neues Quiz-Event: QUIZ ZONE startet Gruppen-Erlebnis im Gameshow-Format

Jetzt gibt es ein neues Angebot für Gruppen, die gemeinsam etwas unternehmen möchten: QUIZ ZONE präsentiert ein unterhaltsames Quiz-Event, das verschiedene Spielrunden im Stil einer TV-Gameshow kombiniert. Die Veranstaltung richtet sich an Teams, Unternehmen und private Gruppen, die eine klar strukturierte, kurzweilige Aktivität suchen.

Das Format dauert 90 Minuten und findet in einem reservierten Raum in zentraler Lage statt. Nach der Begrüßung durch den Moderator werden die Teilnehmenden in kleine Teams eingeteilt. Anschließend folgen unterschiedliche Quiz-Runden zu Themen wie Film, Musik, Allgemeinwissen und Bildern. Punkte werden laufend gesammelt, sodass der Wettbewerb jederzeit sichtbar bleibt. Den Abschluss bildet eine kurze Siegerehrung mit Urkunde.

QUIZ ZONE eignet sich für Gruppengrößen zwischen 2 und 40 Personen. Häufige Anlässe sind Teamevents, Firmenevents, Junggesellenabschiede sowie private Feiern. Für diese Anlässe stehen passende Quiz-Sets zur Verfügung.

Während des Events stehen gekühlte Getränke bereit, darunter Softdrinks, Wasser und Red Bull. Speisen sind nicht Teil des Angebots.

Viele Unternehmen nutzen QUIZ ZONE als Ergänzung zu Team- oder Trainingstagen. Durch die feste Dauer lässt sich das Event leicht in Programme oder Tagesabläufe integrieren.

Wer eine abwechslungsreiche Gruppenaktivität sucht, die Kommunikation und gemeinsames Erleben fördert, findet bei QUIZ ZONE eine passende Option.

Aktuell in Hamburg und Stuttgart. Weitere Informationen und Termin-Anfragen über:

www.quiz-zone.de

QUIZ ZONE

Tristan Rehbach

Lindenstraße 19

50674 Köln

Deutschland

E-Mail: info@quiz-zone.de

Homepage: https://www.quiz-zone.de

Telefon: 015736446776

