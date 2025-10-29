Vom Märchen zum Krimi – Renate Anna Becker erfindet sich neu

Was als zauberhafte Reise ins Land der Kinderträume begann, entwickelt sich zu einer spannungsgeladenen Odyssee durch die dunklen Gassen der menschlichen Seele. Autorin Renate Anna Becker entführt ihr Publikum von zarten Feen und weisen Großmüttern hin zu eiskalten Spuren, geheimnisvollen Schatten und klugen Ermittlerinnen.

Mit ihrer Jana-Falk-Reihe beweist sie, dass Fantasie viele Gesichter hat – mal märchenhaft sanft, mal messerscharf und voller Nervenkitzel. Ihre Geschichten bleiben dabei unverwechselbar: emotional, ehrlich und mit einem feinen Gespür für das, was zwischen den Zeilen pulsiert – das Menschliche.

Becker schreibt nicht einfach Geschichten. Sie erschafft Welten, in denen Träume und Wirklichkeit sich berühren – und manchmal einander gefährlich ähnlich werden.

