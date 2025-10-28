Pan American Energy schließt Feldprogramm auf dem Projekt Tharsis ab

Das Feldprogramm stellt wichtige Daten zu Geologie, Magnetfeldstärke und Bathymetrie bereit, die der Ausrichtung der Bohrplanungen für Tharsis dienen werden

28. Oktober 2025, Calgary, Alberta / IRW-Press / Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG | OTC: PAANF | FWB: SS6) (Pan American oder das Unternehmen) freut sich, den erfolgreichen Abschluss seines ersten Feldprogramms 2025 auf dem Projekt Tharsis in der Nähe des Squalus Lake in den kanadischen Northwest Territories bekannt zu geben. Mit dem Ende September absolvierten Programm kommt man der Erarbeitung eines umfassenden Geo- und Strukturmodells des Alkalikomplexes Squalus Lake, einer proterozoischen Intrusion mit Potenzial für die Auffindung einer Seltenerdmetall- (REE) und Niobmineralisierung, einen Schritt näher.

Die neuntägige Feldkampagne umfasste die Mobilisierung eines sechsköpfigen Teams, das zur Kartierung und Charakterisierung von Ausbissen am Nordende des Squalus Lake eingesetzt wurde. Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei auf Gebieten in der Nähe bekannter REE-Nb-Vorkommen und des magmatischen Kerns des Komplexes. Das Team beschrieb die Lithologien, erfasste Messwerte der magnetischen Suszeptibilität, entnahm repräsentative Gesteinsproben und nahm Fotos auf.

Die lithologische Charakterisierung offenbarte einen deutlichen Kontrast zwischen magnetischen und nicht-magnetischen Gesteinseinheiten. Die Karbonatit- und felsischen Phasen wiesen durchgängig geringe magnetische Signaturen auf, während die verstärkt mafischen Einheiten höhere Messwerte lieferten. Man besichtigte zwei wichtige Ausbisse und analysierte diese im Detail (Abbildung 1). Ausbiss A, unweit des Kerns mit geringer Magnetfeldstärke, enthielt grobkörnigen Biotit, Feldspat und mafische Minerale, ergab jedoch eine niedrige magnetische Suszeptibilität von im Schnitt 0,46 x 10-6 SI. Ausbiss B, der entlang des Rings mit hoher Magnetfeldstärke rund um den Kern liegt, bestand aus grobkörnigem Magnetit-Syenit mit Hornblende und Biotit und lieferte durchschnittlich 55 x 10-6 SI. Diese Ergebnisse untermauern die Auslegung, dass das zentrale magnetische Tief wahrscheinlich mit einer Karbonatitphase mit hohem Potenzial für Seltenerdmetallvorkommen übereinstimmt, während der umliegende magnetische Ring weniger höffiges Material aus mafischem Syenit darstellen dürfte.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81560/PanAmerican_231025_DEP...

Abbildung 1. Lage der Ausbisse, die am Ufer des Squalus Lake untersucht wurden.

Das Feldteam absolvierte eine eingehende bathymetrische Untersuchung des Squalus Lake, wobei es rund 17.500 Datenpunkte auf Ost-West-Profilen im Abstand von je 100 Metern sammelte und alle zugänglichen Bereiche des Sees erfasste (Abbildung 2). Die Ostbucht unweit der Mitte des Sees war aufgrund des niedrigen Wasserpegels und des steinigen Terrains ausgenommen. Auf Grundlage des resultierenden Datensatzes soll ein dreidimensionales Modell des Seebodens erarbeitet werden, das nach Zusammenführung mit dem magnetischen Datenmaterial und den geologischen Kartierungen zur Ermittlung und Eingrenzung von Bohrzielen unterhalb des Sees beitragen soll.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81560/PanAmerican_231025_DEP...

Abbildung 2. Standorte der bathymetrischen Stationsmessungen im Squalus Lake; Tiefe in Metern angegeben.

Ein von Saskatoon angereistes Team führte zudem mit Unterstützung eines Mitglieds der lokalen indigenen Gemeinde eine archäologische Felduntersuchung durch. Das Team bewertete anhand Flugerkundungen und Beobachtungen am Boden den nördlichen Teil des Konzessionsgebiets, um zu gewährleisten, dass die Explorationsarbeiten den Anforderungen an die Wahrung des territorialen und kulturellen Erbes nachkommen.

Das gesamte Datenmaterial aus dem Programm wie etwa die geologischen, magnetischen und bathymetrischen Daten werden in einem georäumlichen 3D-Arbeitsumfeld zusammengeführt, um die Bohrplanungen zu unterstützen. Im Zuge der nächsten Arbeitsphase werden eine erste geologische Karte erarbeitet, Dünnschliff- und QEMSCAN-Analysen an repräsentativen Proben durchgeführt und ein integriertes Modell erstellt, das die Topografie des Untergrunds mit der Geologie an der Oberfläche vereint. Diese Arbeiten sollen zur Auswahl der Standorte der ersten Bohrlöcher bei Tharsis beitragen.

Unser Team hat in nur einem kurzen Zeitfenster vor Ort unglaubliche Arbeit geleistet, so Adrian Lamoureux, CEO von Pan American Energy. Die Zusammenführung der detaillierten lithologischen, magnetischen und bathymetrischen Daten werden die technische Grundlage für unser erstes Bohrprogramm bei Tharsis schaffen. Die Ergebnisse stützen nach wie vor die Auslegung, dass der Komplex Squalus Lake ein gut erhaltenes Karbonatitsystem mit hervorragendem Potenzial für die Auffindung von Seltenerdmetallvorkommen darstellt.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., einem technischen Berater des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über Pan American Energy Corp.

Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG) (OTC: PAANF) (FWB: SS60) ist ein Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten mit Batterie- und sonstigen kritischen Metallvorkommen in Nordamerika befasst.

Das Unternehmen hat in Kanada mit Magabra Resources eine Optionsvereinbarung abgeschlossen, welcher zufolge es eine 75%ige Beteiligung am Lithiumprojekt Big Mack, 80 km nördlich von Kenora (Ontario), erworben hat. Das Unternehmen hat das Recht, einen weiteren Anteil von 15 % zu erwerben, womit sich die Gesamtbeteiligung auf 90 % belaufen würde. Darüber hinaus ist Pan American eine Optionsvereinbarung mit Northern Critical Minerals Corp. eingegangen, um bis zu 100 % der Eigentumsanteile am Seltenerdmetallprojekt Tharsis in den Nordwest-Territorien zu erwerben. Das Projekt beherbergt den Squalus Lake Alkaline Complex, eine karbonatithaltige Intrusion aus dem Proterozoikum, die Potenzial für die Auffindung von Seltenerdmetallen und Elementen mit hoher Feldstärke bietet.

Für das Board of Directors:

Adrian Lamoureux

CEO

Kontaktdaten:

Tel: (587) 885-5970

E-Mail: info@panam-energy.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Explorations- und sonstigen Pläne des Unternehmens in Bezug auf seine Mineralkonzessionen, unter anderem die Pläne für zukünftige Bohrprogramme, und das geologische Potenzial dieser Konzessionsgebiete sowie zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens auf Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen sind einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten unterworfen, einschließlich derjenigen, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pan American Energy Corp.

Adrian Lamoureux

#610, 505 3 Street Sw

T2P 3E6 Calgary, AB

Kanada

email : info@panam-energy.com

Pressekontakt:

Pan American Energy Corp.

Adrian Lamoureux

#610, 505 3 Street Sw

T2P 3E6 Calgary, AB

email : info@panam-energy.com