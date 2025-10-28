BRUDERER präsentiert auf der Blechexpo seine B3-Steuerung, den neuen Standard für Stanzautomaten

· Prozesssicher, intuitiv und zukunftsorientiert – schnell zu maximaler Produktivität

Frasnacht/Schweiz, 28. Oktober 2025. Auf der Blechexpo 2025 hat BRUDERER erstmals die B3-Steuerung für BSTA-Stanzautomaten präsentiert. In die Innovation hat der Maschinenbauer zahlreiche neue Funktionen integriert, die Prozesskontrolle verbessert und die Bedienung nach aktuellen Standards userfreundlich vereinfacht.

Zudem ermöglicht sie die nahtlose Anbindung einer Vielzahl von Peripheriegeräten – auch von Drittanbietern – und unterstützt durch OPC-UA-Schnittstellen den offenen Datenaustausch mit Maschinen, Produktionsleitsystemen und IIoT-Anwendungen.

BRUDERER zufolge lassen sich Stanzprozesse damit einfacher, schneller und prozesssicher steuern.

Vollintegrierte Komplettlösung

Die B3-Steuerung ist eine vollständige Neuentwicklung, in die die Erfahrung aus mehr als 5.000 installierten B- und B2-Systemen eingeflossen ist. Premiere feierte sie auf der Messe als umfassende Komplettlösung zusammen mit einem BSTA-Stanzautomaten, dem Servovorschub BSV sowie der neuen Stanzpaketiersteuerung BSP. Erstmals war hier der bewährte BSV-Vorschub in die Steuerung integriert. Seine Funktionen lassen sich jetzt zentral und nutzerfreundlich am Bedienpanel der B3 regeln – ebenso wie die aller anderen Komponenten einschließlich der angeschlossenen Peripheriegeräte.

Intuitives Bedienen, flexibles Arbeiten

Ein 21-Zoll-Touchscreen mit Kachelansicht erlaubt den direkten Zugriff auf sämtliche Funktionen von Stanzautomat und Peripherie. Oberfläche und Ansichten können nutzerspezifisch angepasst werden.

Ihre modulare Bauweise macht die B3-Steuerung unkompliziert skalierbar – für einfache genauso wie für komplexe Stanzprozesse. Ob Rotor-Stator-Fertigung mit Hilfe der neuen Stanzpaketiersteuerung BSP oder die Komplettproduktion von Steckverbindungen: die B3 ist auf eine Vielzahl von Funktionen und Anforderungen vorbereitet.

Mehr Sicherheit, weniger Rüstaufwand

Die Steuerung verfügt über ein rollenbasiertes Zugriffssystem mit vordefinierten Benutzerrechten, wodurch Bedienfehler reduziert werden. In einem zentralen Bedienfenster werden Werkzeug, Presskraft und Position kontrolliert. Eine zusätzliche Hüllkurvenüberwachung zeigt Veränderungen einzelner Module zeitnah an, Stanzfehler werden so schneller erkannt.

Erstmals lässt sich die Überwachung von Werkzeugen, Schiebern und Drehstationen per Knopfdruck mit einem intelligenten Parametriersystem automatisch einlernen – früher musste dies manuell programmiert werden.

Ab 2026 ist die B3 erhältlich

Ab 2026 wird die B3-Steuerung auf Neumaschinen der BSTA-Reihe verfügbar sein. Bestehende BRUDERER-Stanzautomaten können ab Mitte 2026 mit B3 aufgerüstet werden. Die bewährte B2-Steuerung wird weiterhin unterstützt.









BRUDERER. PRÄZISION – SWISS MADE.

Die BRUDERER AG entwickelt und produziert Hochleistungs-Präzisionsstanzautomaten, die weltweit Standards setzen. Mit Presskräften von 200 bis 2.500 kN und bis zu 2.300 Hüben pro Minute ermöglichen sie µ-genaues Stanzen und Umformen – zuverlässig, langlebig und effizient. Das Portfolio wird ergänzt durch vollintegrierte Lösungen für die Blechbearbeitung – einschließlich leistungsstarker Vorschubsysteme, modernster Steuerungstechnik und automatisierter Stanzpaketierung.

Als inhabergeführtes Familienunternehmen bietet BRUDERER auch Lohnfertigung von hochpräzisen Metallteilen für Kunden verschiedenster Branchen – ein Beitrag zur optimalen Auslastung und maximaler Fertigungstiefe am Standort Schweiz.

Ob in Fahrzeugen, Smartphones, Uhren, medizinischen Geräten oder Elektromotoren: Stanzteile und Baugruppen von BRUDERER finden sich in zahlreichen Produkten und Technologien unseres täglichen Lebens.

Mit einem Exportanteil von rund 95?% beliefert BRUDERER Kunden weltweit – insbesondere aus der Automobil-, Elektronik-, Uhren- und Medizintechnik sowie der Verpackungsindustrie. Seit der Gründung 1943 ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen und unterhält heute neben dem Hauptsitz in Frasnacht (Schweiz) ein globales Netzwerk aus Tochtergesellschaften, Kompetenzzentren und Servicestandorten.

BRUDERER steht für erstklassige Maschinen, schnellen Service und zuverlässige Ersatzteilversorgung.

Dank jahrzehntelanger Erfahrung, kompromissloser Qualität und höchster Fertigungspräzision gilt BRUDERER heute als anerkannter Technologieführer im Stanzautomatenbau – Swiss Made.



