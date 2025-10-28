Schrottabholung Bielefeld – der Schrotthaendler, der ins Haus kommt, wenn der Schrott ueberhandnimmt

Irgendwann ist es wieder so weit: Im Keller, auf dem Dachboden, auf dem Firmenhof verstellt unnützer Schrott die Wege, es ist kein Durchkommen mehr. Eigentlich wollte man schon lange zum Wertstoff Bielefeld fahren, um die alten Räder, die defekten Elektrogeräte und den Kabelschrott zu entsorgen. Aber, es fehlte die Zeit und es fehlte die Motivation. Wer schleppt schon gerne seine unbrauchbaren Altmetallteile zur Annahme und zahlt womöglich noch Gebühren dafür.

Sparen Sie sich die Arbeit, die Zeit und das Geld und verdienen Sie besser noch an Ihrem Schrott.

Die mobile Schrottabholung Bielefeld kommt ins Haus und erledigt alle Arbeitsschritte für Sie – kostenfrei

Der Ablauf ist denkbar einfach organisiert. Eine Terminabsprache ist ganz unkompliziert per Telefon, per E-Mail und auch per WhatsApp möglich. Ist es ganz eilig, weil Sie mitten in der Sanierung stecken oder der Firmenplatz sofort freigeräumt werden muss, sind Termine in Regel auch kurzfristig machbar. Sie nennen dem Schrotthändler, was abgeholt werden soll, damit er das passende Gerät mitführt und das erforderliche Transportmittel, und schon kann es losgehen. Zu diesem Zweck kann auch ein Foto über WhatsApp verschickt werden, damit das Abholteam einen Überblick hat. Lehnen Sie sich entspannt zurück, denn ab jetzt übernimmt Schrottabholung in Bielefeld alle anfallenden Arbeiten für Sie. Es wird sortiert, zerkleinert, auseinander geschweißt, aufgeladen und abgefahren. Die zuverlässigen und sachkundigen Mitarbeiter übernehmen auch Demontagen, Abbauten professionell und fachgerecht. Zurück bleibt so im Schnellverfahren wieder gewonnener Platz, ein Keller, in dem wieder Ordnung ist und ein Firmenhof, der wieder überschaubar geworden ist.

Die metallhaltigen Teile, der Elektroschrott, Kabelschrott, Edelmetalle oder Mischschrott sind bares Geld wert

Was in Kellern und Garagen vor sich hin rostet, kann noch ein hübsches Sümmchen einbringen. Abgeholt werden Mengen jeder Größenordnung. Das Team ist für Kleinaufträge, wie auch für umfangreiche und auch für wiederkehrende Auftrage bestens ausgerüstet. Bei regelmäßigen Abholungen kann auch ein Container bereitgestellt werden, in dem der Schrott ordentlich gesammelt werden kann. Zur Schrottentsorgung in Bielefeld kommen ausrangierte Fahrräder, Elektrogeräte, Haushaltsgeräte, Gartenmöbel, Maschinenteile, Garagentore, Werkzeuge, Rohre und vieles mehr. Sollte man sich unsicher sein, genügt ein Anruf. Das Team in Bielefeld ist bestens geschult, zu erkennen, um was es sich handelt und welchen Wert es hat. Das kann Kupfer sein, Aluminium, Zink, Stahl, Blech, Messing, Zinn oder auch Kobalt, Palladium, Gold, Silber oder Nickel. Je nach Sorte und Menge wird ein möglicher Ankaufspreis vereinbart, völlig transparent orientiert an den tagesaktuellen Börsenpreisen. Bei Schrottankauf Bielefeld ist dabei immer sichergestellt, dass es sich um beste Ankaufspreise handelt, die auch völlig unkompliziert sofort ausgezahlt werden.

Nach dem Abtransport in Bielefeld beginnt der aufwendige Recyclingprozess des Schrottes. Die Aufbereitung erfolgt in mehreren Schritten. Besondere Sachkenntnis erfordert die Trennung von Giftstoffen, die insbesondere in im Elektroschrott vorhanden sind. Dazu gibt es zu Recht eine Menge Auflagen, die sachkundig eingehalten werden müssen. Diese Giftstoffe sind äußerst gefährlich für unsere Umwelt und dürfen nicht in das Grundwasser gelangen. Nach der Aufbereitung ist der Schrott bereit zum Einschmelzen und zur Wiederverwertung. Wer seinen Schrott in Bielefeld korrekt durch die Schrottabholung zum Recycling übergibt, hat damit ohne Aufwand einen sinnvollen Beitrag für nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen geleistet.



Pressekontakt



Hamza El-Lahib

Adresse: Deutsche Straße 8

in 44649 Herne

Telefon: 01523-7147607

E-Mail: anfrage@schrottankauf-exclusiv.de

Webseite: https://www.schrottankauf-exclusiv.de/