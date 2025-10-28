Battery X Metals bestätigt den 28. Oktober 2025 als Stichtag für die strategische Aktienkonsolidierung zur Verbesserung des Unte

Highlights der Pressemitteilung:

1. Battery X Metals bestätigt den 28. Oktober 2025 als Stichtag für die strategische Aktienkonsolidierung im Verhältnis 20:1, womit die Anzahl der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von rund 70,2 Millionen auf 3,5 Millionen reduziert wird. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Optimierung der Kapitalstruktur des Unternehmens.

2. Die strategische Konsolidierung ist Teil der umfassenderen strategischen Initiativen des Unternehmens, um die Flexibilität der Bilanz zu stärken, die Marktfähigkeit und Zugänglichkeit seiner Aktien zu verbessern und das langfristige Unternehmenswachstum sowie Kapitalmarktinitiativen zu unterstützen, die darauf abzielen, die Reichweite bei Investoren zu vergrößern und den Shareholder Value zu steigern.

3. Diese strategische Initiative ist Teil der integrierten 360°-Wachstumsstrategie von Battery X Metals, die Exploration, das Rebalancing und das Recycling umfasst und das Engagement des Unternehmens für die Entwicklung nachhaltiger Technologien stärkt, die die weltweite Umstellung auf saubere Energie fördern.

Vancouver, British Columbia - 27. Oktober 2025 / IRW-Press / Battery X Metals Inc. (CSE:BATX) (OTCQB:BATXF) (FWB:5YW, WKN:A40X9W) (Battery X Metals oder das Unternehmen), ein Ressourcenexplorations- und Technologieunternehmen für die Energiewende, gibt bekannt, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 17. Oktober 2025 eine strategische Aktienkonsolidierung seiner ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien (die Stammaktien) im Verhältnis 20:1 durchführen wird, wobei jeweils zwanzig (20) Stammaktien vor der Konsolidierung zu einer (1) Stammaktie nach der Konsolidierung zusammengelegt werden (die Konsolidierung). Diese tritt mit Wirkung zum 28. Oktober 2025 (der Stichtag) in Kraft.

Die Konsolidierung wird dazu führen, dass die Zahl der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien vorbehaltlich von Rundungen von den derzeit ausstehenden 70.169.303 Stammaktien auf rund 3.508.471 Stammaktien reduziert wird. Der Name und die Handelssymbole des Unternehmens bleiben nach der Konsolidierung unverändert. Die neue CUSIP-Nummer lautet 07135M302 und die neue ISIN-Nummer für die Stammaktien nach der Konsolidierung lautet CA07135M3021.

Strategische Begründung

Das Board of Directors des Unternehmens ist der Ansicht, dass die Konsolidierung Teil der umfassenderen strategischen Initiativen des Unternehmens zur Stärkung seiner Kapitalstruktur und zur Förderung seiner langfristigen Betriebs- und Wachstumsziele ist. Die Konsolidierung wird dem Unternehmen voraussichtlich mehr Flexibilität für zukünftige Unternehmensaktivitäten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die hierin und in seinen vorherigen Offenlegungen genannten, verschaffen, die Marktfähigkeit der Stammaktien verbessern und ein breiteres Spektrum potenzieller Investoren anziehen, wodurch das Interesse des Markts, zusätzliche Finanzmittel für Betriebs- und Wachstumsinitiativen bereitzustellen, erhöht wird. Diese Initiative steht im Einklang mit den fortgesetzten Bemühungen des Unternehmens, seine Marktpositionierung, die Ausrichtung der Unternehmensführung und die allgemeine strategische Planung im Rahmen seiner integrierten 360°-Strategie entlang der gesamten Wertschöpfungskette für Batteriemetalle, einschließlich Exploration, Rebalancing und Recycling, zu stärken, um Lösungen der nächsten Generation voranzutreiben, die zur globalen Energiewende beitragen.

Aktionärsprozess

Gemäß den Richtlinien der CSE hat das Unternehmen die Zustimmung der Aktionäre zur Konsolidierung auf der Jahreshaupt- und Sonderversammlung des Unternehmens am 16. Juli 2025 eingeholt. Die Konsolidierung wurde vom Board of Directors des Unternehmens genehmigt. Am Stichtag werden die Stammaktien auf konsolidierter Basis unter dem bestehenden Namen und dem bestehenden Börsenkürzel des Unternehmens gehandelt.

Im Zuge der Konsolidierung werden keine Bruchteile von Aktien ausgegeben. Gemäß den Bestimmungen des Business Corporations Act (BC) werden alle nach der Konsolidierung verbleibenden Bruchteile von Stammaktien, die weniger als eine halbe Stammaktie ausmachen, eingezogen, während alle Bruchteile von Stammaktien, die mindestens einer halben Stammaktie entsprechen, auf eine ganze Stammaktie aufgerundet werden.

Ein Übertragungsschreiben in Bezug auf die Konsolidierung wird an eingetragene Aktionäre des Unternehmens gesendet. Alle eingetragenen Aktionäre, die physische Aktienzertifikate besitzen, müssen ihre Zertifikate, die Stammaktien vor der Konsolidierung darstellen, zusammen mit dem ausgefüllten Übertragungsschreiben gemäß den Anweisungen im Übertragungsschreiben an Endeavor Trust Corporation (Endeavor), die Übertragungsstelle des Unternehmens, senden. Weitere Kopien des Übertragungsschreibens sind über Endeavor oder über das Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca erhältlich.

Über Battery X Metals Inc.

Battery X Metals (CSE:BATX) (OTCQB:BATXF) (FWB:5YW, WKN:A40X9W) ist ein Ressourcenexplorations- und Technologieunternehmen für die Energiewende, das sich der Förderung der Exploration inländischer und kritischer Batteriemetallvorkommen verschrieben hat, und gleichzeitig eigene Technologien der nächsten Generation entwickelt. Mit einem diversifizierten 360-Grad-Ansatz für die Batteriemetallindustrie konzentriert sich das Unternehmen auf die Erforschung, Verlängerung der Lebensdauer und das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien und Batteriematerialien. Weitere Informationen finden Sie unter batteryxmetals.com.

Im Namen des Board of Directors

Massimo Bellini Bressi, Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Massimo Bellini Bressi

Chief Executive Officer

E-Mail: mbellini@batteryxmetals.com

Tel: (604) 741-0444

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung beziehen sich unter anderem auf: Einzelheiten in Bezug auf das Konsolidierungsverhältnis von 20:1, den Stichtag, der Anzahl der Aktien nach der Konsolidierung und die Aufnahme des Handels auf konsolidierter Basis; sowie die erwarteten Vorteile der Konsolidierung, einschließlich der Verbesserung der Marktfähigkeit der Aktien des Unternehmens, der Gewinnung einer breiteren Basis von Investoren und der Unterstützung der umfassenderen strategischen und unternehmerischen Entwicklungsziele des Unternehmens; und der fortgesetzten Bemühungen des Unternehmens, seine integrierte 360°-Strategie entlang der gesamten Wertschöpfungskette für Batteriemetalle voranzutreiben, die Exploration, Rebalancing und Recycling umfasst. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Annahmen und Prognosen, die das Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung für angemessen hält. Zukunftsgerichtete Aussagen sind innewohnenden bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den ausgedrückten oder angedeuteten abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Fähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen Genehmigungen von Aufsichtsbehörden und Börsen zu erhalten; der zeitnahe Abschluss des Verwaltungsprozesses in Verbindung mit der Konsolidierung und der Ausgabe der Aktien nach der Konsolidierung durch die Übertragungsstelle des Unternehmens; Schwankungen der Marktbedingungen oder der Anlegerstimmung; und andere Risiken, die in fortlaufenden Offenlegungen des Unternehmens beschrieben sind, die in seinem Profil unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Annahmen und Erwartungen des Managements zu dem Zeitpunkt wider, zu dem sie gemacht werden, und sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen angesehen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

