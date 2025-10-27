Century Lithium verlegt seine Vorzeigeanlage nach Tonopah, Nevada

27. Oktober 2025 - Vancouver, Kanada / IRW-Press / Century Lithium Corp. (TSXV: LCE) (OTCQX: CYDVF) (FWB: C1Z) (Century Lithium oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen damit begonnen hat, seine Lithiumextraktionsanlage (Vorzeigeanlage) zum Standort des Unternehmens auf dem Gelände des Flughafens Tonopah in Nevada zu übersiedeln. Durch diese Verlegung wird der Geschäftsbetrieb des Unternehmens konsolidiert, mit dem Ziel, die logistische Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und die laufenden und zukünftigen Aktivitäten zu stärken.

Durch die Verlegung der Vorzeigeanlage kann das Unternehmen seine Unterstützungsaktivitäten für die Weiterentwicklung von Angel Island zusammenführen, so Bill Willoughby, President und CEO von Century Lithium. Dank der Fachkenntnisse und Initiativen unseres Teams unter der Leitung von Senior Vice President Todd Fayram wurde das Verfahren von Century in verschiedenen Konfigurationen mittels zahlreicher Tests erprobt, um das von Century Lithium letztlich zum Patent angemeldete Verfahren der Chloridlaugung und direkten Lithiumextraktion (DLE) zu entwickeln.

Das umfassende End-to-End-Verfahren von Century Lithium beginnt mit der Verarbeitung von Tonstein aus dem Projekt Angel Island unter optimierten Bedingungen durch Behandlung mit Salzsäure und anschließender Neutralisierung mit Natriumhydroxid. Die Herstellung der sauren und basischen Komponenten erfolgt nachhaltig vor Ort durch Elektrolyse von Salzwasser. Nach der Filtration wird die resultierende Lithiumchloridlösung dem DLE-Verfahren unterzogen, um Lithium selektiv zurückzugewinnen. Im Zuge der anschließenden Raffination wird hochreines Lithiumkarbonat in Batteriequalität hergestellt, das sich für Elektrofahrzeuge und Energiespeicheranwendungen eignet.

Durch die Verlegung der Vorzeigeanlage gewinnt Century Lithium mehr Platz für die Forschung und Entwicklung im Bereich Batteriematerialien, wozu auch Lithiummetall und Lithiumeisenphosphat zählen. Der neue Standort ermöglicht auch den Bau eines größeren Analyse- und Metallurgielabors in Tonopah, das den aktuellen und zukünftigen Laborbedarf des Projekts Angel Island decken soll.

Auf dem 20 Acre großen Betriebsgelände von Century Lithium am Flughafen Tonopah betreibt Century Lithium seine Außenstelle für Angel Island. Hier fand die zentrale Aufbereitung und Weiterverarbeitung des Massenprobenmaterials statt, das im Rahmen des dreijährigen Pilotanlagenprogramms im Amargosa Valley behandelt wurde. Die Betriebsanlage von Century Lithium am Flughafen Tonopah wird künftig für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Projekt Angel Island sowie für projektbezogene Unterstützungs- und Verwaltungstätigkeiten genutzt werden.

ÜBER CENTURY LITHIUM CORP.

Century Lithium Corp. ist ein Lithiumunternehmen im fortgeschrittenen Stadium, das sich auf die Erschließung seines zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Angel Island im Esmeralda County in Nevada konzentriert, das eine der größten sedimentären Lithiumlagerstätten in den Vereinigten Staaten beherbergt. Das Unternehmen bringt sein zum Patent angemeldetes Verfahren zur Chloridlaugung in Kombination mit der direkten Lithiumextraktion zur Anwendung, um aus dem lithiumführenden Tonstein im Projekt Angel Island in seiner Vorzeigeanlage im Amargosa Valley in Nevada Lithiumkarbonat-Produktproben in Batteriequalität herzustellen.

Angel Island ist eines der wenigen Lithiumprojekte im fortgeschrittenen Erschließungsstadium in den Vereinigten Staaten, bei dem ein End-to-End-Verfahren zur Herstellung von Lithiumkarbonat in Batteriequalität für den Wachstumsmarkt der Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher zur Anwendung kommt. Angel Island befindet sich derzeit in der Genehmigungsphase für einen dreistufigen Machbarkeitsplan, der über eine Minenlebensdauer von 40 Jahren ein Fördervolumen von durchschnittlich 34.000 Tonnen Lithiumkarbonat pro Jahr vorsieht.

Century Lithium notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel LCE, an der OTCQX unter dem Kürzel CYDVF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel C1Z.

Mehr erfahren können Sie unter centurylithium.com.

IM NAMEN VON CENTURY LITHIUM CORP.

WILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PE

President & Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Spiros Cacos | Vice President, Investor Relations

Direktwahl: +1 604 764 1851

Gebührenfrei: 1 800 567 8181

scacos@centurylithium.com

centurylithium.com

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DES INHALTS DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. In bestimmten Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet oder geht nicht davon aus oder glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe oder durch Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden, und ähnliche Ausdrücke, die auf zukünftige Ergebnisse hindeuten, oder durch Aussagen über einen Ausblick identifiziert werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf alle Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen sind, sowie auf Aussagen über unsere Überzeugungen, Absichten und Erwartungen in Bezug auf Entwicklungen, Ergebnisse und Ereignisse, die in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, und beinhalten ohne Einschränkung Aussagen in Bezug auf die potenzielle Entwicklung und den Wert des Projekts und damit verbundene Vorteile, Aussagen in Bezug auf die erwartete Wirtschaftlichkeit des Projekts, wie z.B. Schätzungen der Lebensdauer der Mine, der Lithiumpreise, der Produktion und der Gewinnung, der Kapital- und Betriebskosten, des IRR, des NPV und des Cashflows, alle in der Machbarkeitsstudie in Bezug auf das Projekt dargelegten Prognosen, den Genehmigungsstatus des Projekts und die zukünftigen Entwicklungspläne des Unternehmens.

Diese und andere zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den hierin zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen, und wurden auf der Grundlage von Annahmen über solche Risiken, Ungewissheiten und anderen hierin dargelegten Faktoren entwickelt. Zu diesen Risiken gehören auch die unter der Überschrift Risk Factors im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens und in seinen anderen öffentlich zugänglichen Unterlagen, die unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.com abgerufen werden können. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Daher wird den Lesern empfohlen, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen. Darüber hinaus haben Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

