Nicola Mining kündigt Pläne für ein Uplisting an der NASDAQ und die Einreichung eines kurzen Basisprospekts an

Vancouver, BC, 27. Oktober 2025 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (das Unternehmen oder Nicola) freut sich, bekannt zu geben, dass es im Zusammenhang mit einem geplanten Uplisting seiner Stammaktien in den Vereinigten Staaten einen Antrag auf Notierung am Nasdaq Capital Market (der Nasdaq) gestellt hat. Im Zusammenhang mit dem geplanten Uplisting hat das Unternehmen die Notierung seiner Stammaktien unter dem Symbol NICM beantragt.

Am 7. Oktober 2025 reichte das Unternehmen einen vorläufigen kurzen Basisprospekt (der vorläufige Basisprospekt) bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Ontario, Alberta und British Columbia (die kanadischen Aufsichtsbehörden) ein.

Das Unternehmen wird berechtigt sein, Vorzugsaktien, Schuldverschreibungen, Warrants, Zeichnungsscheine, Stammaktien und Anteile oder eine beliebige Kombination davon (zusammenfassend als qualifizierte Wertpapiere bezeichnet) im Wert von bis zu 10.000.000 CAD anzubieten. Dies wird zeitweise während eines Zeitraums von 25 Monaten nach Erhalt einer Empfangsbestätigung der kanadischen Aufsichtsbehörden für den endgültigen kurzen Basisprospekt (der endgültige Basisprospekt) möglich sein. Es wurden jedoch noch keine Beträge oder Bedingungen festgelegt.

Die qualifizierten Wertpapiere dürfen nicht verkauft werden. Auch dürfen Kaufangebote nicht angenommen werden, bis die kanadischen Aufsichtsbehörden eine Empfangsbestätigung für den endgültigen Basisprospekt ausgestellt haben. Der vorläufige Basisprospekt enthält wichtige Informationen zu den qualifizierten Wertpapieren. Kopien des vorläufigen Basisprospekts sind auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar oder können beim Unternehmen angefordert werden.

In Kanada ist die Verwendung eines Basisprospekts gängige Praxis, da dieser es Unternehmen ermöglicht, sich einem geltenden kanadischen Regulierungsprüfungsverfahren zu unterziehen, bevor sie ein Wertpapierangebot starten. Ein wichtiger Punkt ist, dass Wertpapiere, die im Rahmen eines unter einem Basisprospekt eingereichten Nachtrags zum Prospekt ausgegeben werden, in Kanada nicht der viermonatigen obligatorischen Haltefrist unterliegen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Genauso wenig darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Jurisdiktion unzulässig wäre. Alle Angebote, Aufforderungen zum Kauf oder Verkäufe von Wertpapieren erfolgen in Übereinstimmung mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen und den Gesetzen jeder Jurisdiktion, in der diese Wertpapiere verkauft werden.

Über Nicola Mining

Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der TSX-V Exchange und der Börse Frankfurt notiert ist und das hundertprozentige Eigentum an einer Aufbereitungs- und Abraumanlage in der Nähe von Merritt, British Columbia, hält. Das Unternehmen hat mit hochgradigen Goldprojekten mit Sitz in BC Gewinnbeteiligungsverträge über Abbau und Verarbeitung abgeschlossen. Nicolas vollständig genehmigte Mühle kann mittels Gravitations- und Flotationsprozessen sowohl Gold als auch Silber verarbeiten.

Das Unternehmen verfügt über sämtliche Anteile und Rechte am Projekt New Craigmont, einem hochgradigen Kupferkonzessionsgebiet, das ein Gebiet von mehr als 10.800 Hektar entlang des südlichen Endes des Guichon Batholith abdeckt und an Highland Valley Copper, Kanadas größte Kupfermine, grenzt. Außerdem ist das Unternehmen im Besitz von 100 % der Anteile am Konzessionsgebiet Treasure Mountain, das 30 Mineralkonzessionen und eine Mineralpacht umfasst und sich über eine Fläche von mehr als 2.200 Hektar erstreckt.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze.

Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über gegenwärtige oder historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, sodass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen können. Anleger werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie Plan, Entwicklung, Wachstum, fortgesetzt, Absichten, Erwartungen, entstehend, sich entwickelnd, Strategie, Chancen, voraussichtlich, Trends, Potenzial, Ausblick, Fähigkeit, zusätzlich, auf Kurs, Aussichten, Realisierbarkeit, geschätzt, erreicht, Verbesserung, Stärkung, Ziel, glaubt, nächste Schritte oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke bzw. an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen über die Einreichung und den Erhalt des endgültigen Prospekts, den Umfang der qualifizierten Wertpapiere, die Einreichung und Wirksamkeit eines möglichen Prospektnachtrags, die Durchführung eines Angebots qualifizierter Wertpapiere durch das Unternehmen gemäß dem endgültigen Prospekt, die Einreichung und Wirksamkeit eines möglichen Prospekts und die Notierung des Unternehmens an der Nasdaq.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen und anderen Schlüsselfaktoren, die, wenn sie sich als unzutreffend erweisen, dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen. Zu den wesentlichen Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens basieren, gehören unter anderem der Zeitpunkt und die Einreichung des endgültigen Prospekts, der Zeitpunkt und die Einreichung eines Prospektnachtrags und etwaige Angebote von qualifizierten Wertpapieren, die Fähigkeit, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen für Angebote von qualifizierten Wertpapieren zu erhalten, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die Fähigkeit des Unternehmens, zukünftige Finanzierungen auszuhandeln und abzuschließen; Änderungen in der nationalen und lokalen Regierung, Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; die fortgesetzte Fähigkeit, ausstehende Verpflichtungen zu finanzieren oder Finanzierungen dafür zu erhalten; Erwartungen hinsichtlich der Lösung von Rechts- und Steuerangelegenheiten; die Fähigkeit, lokale Auftragnehmer, Mitarbeiter und Unterstützung bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zu sichern, sowie andere Annahmen und Faktoren, die hierin dargelegt sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen ebenfalls Risiken und Unsicherheiten, denen das Geschäft des Unternehmens ausgesetzt ist, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Risiken und Unsicherheiten, die im vorläufigen Prospekt aufgeführt sind; Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt (oder Nicht-Erhalt) der im Zusammenhang mit dem endgültigen Prospekt erforderlichen behördlichen Genehmigungen; sowie die Risiken, die im Jahresbericht des Unternehmens vom 14. Juli 2025 und im Lagebericht für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2025 aufgeführt sind.

Obwohl Nicola versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und selbst wenn die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder im Wesentlichen eintreten, kann nicht garantiert werden, dass sie die erwarteten Folgen oder Auswirkungen auf Nicola haben werden.

Investoren werden davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Nicola weist darauf hin, dass die vorstehende Liste wesentlicher Faktoren nicht vollständig ist. Wenn Investoren und andere Personen sich bei ihren Entscheidungen auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen von Nicola stützen, sollten sie die vorstehenden Faktoren und andere Unsicherheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig berücksichtigen. Nicola ist außerdem davon ausgegangen, dass wesentliche Faktoren nicht dazu führen werden, dass zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Die Liste dieser Faktoren ist jedoch nicht vollständig und kann sich ändern, und es kann nicht garantiert werden, dass solche Annahmen das tatsächliche Ergebnis solcher Punkte oder Faktoren widerspiegeln.

DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN SPIEGELN DIE ERWARTUNGEN VON NICOLA ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG DIESER PRESSEMITTEILUNG WIDER UND KÖNNEN SICH NACH DIESEM ZEITPUNKT ÄNDERN. LESER SOLLTEN ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN KEINE ÜBERMÄSSIGE BEDEUTUNG BEIMESSEN UND SICH NICHT AUF DIESE INFORMATIONEN ZU EINEM ANDEREN ZEITPUNKT VERLASSEN. NICOLA BEHÄLT SICH VOR, DIESE INFORMATIONEN ZU EINEM BESTIMMTEN ZEITPUNKT ZU AKTUALISIEREN, WÄHREND ES SICH DAZU NICHT VERPFLICHTET, UNABHÄNGIG DAVON, OB NEUE INFORMATIONEN, ZUKÜNFTIGE EREIGNISSE ODER ANDERE UMSTÄNDE EINE AKTUALISIERUNG ERFORDERLICH MACHEN, SOFERN DIES NICHT GEMÄSS DEN GELTENDEN GESETZEN VORGESCHRIEBEN IST.

