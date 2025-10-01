Bosch zeichnet Spitzenleistung seiner Lieferanten aus: „Bosch Global Supplier Award“ für Isabellenhütte Heusler.

Ulm, Oktober 2025 – Die Isabellenhütte erhielt von Bosch die Auszeichnung „Bosch Global Supplier Award“ und zählt damit zu den weltweit besten Lieferanten des Technologie- und Dienstleistungsunternehmens. Sie bekam den Preis in der Kategorie „Material und Komponenten“. Von seinen rund 35.000 Zulieferern hat Bosch 49 Lieferanten aus 14 Ländern prämiert. Die Bosch-Gruppe würdigt damit bereits zum 19. Mal überdurchschnittliche Leistungen seiner Lieferanten – insbesondere hinsichtlich Qualität, Kosten, Nachhaltigkeit und Innovationen.

Bei der Preisverleihung übergaben die Einkaufsleiter der jeweiligen Geschäftseinheiten im Beisein von Markus Forschner, Finanzchef und in der Bosch-Geschäftsführung zuständig für Einkauf und Logistik, sowie Arne Flemming, Leiter Supply Chain Management bei Bosch, die Auszeichnungen in den Kategorien Indirekter Einkauf und Dienstleistungen, Material und Komponenten sowie Nachhaltigkeit.

„Unsere Preisträger des Bosch Global Supplier Award überzeugen durch außergewöhnliche Höchstleistungen. Sie stärken unsere Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit in einem anspruchsvollen Marktumfeld“, betonte Arne Flemming anlässlich der Veranstaltung.

In seiner Rede vor rund 200 Vertretern ausgewählter Schlüssellieferanten hob Stefan Hartung, Vorsitzender der Bosch-Geschäftsführung, die besondere Rolle des weltweiten Lieferantennetzwerks für die Ausgestaltung resilienter Lieferketten hervor, zu denen auch die diesjährigen Preisträger einen wesentlichen Beitrag leisten. Finanzchef Forschner würdigte während der Lieferantenveranstaltung in Ulm die partnerschaftliche Zusammenarbeit. Sie sei insbesondere für den weiteren gemeinschaftlichen Erfolg in Zeiten globaler Herausforderungen eine wichtige Voraussetzung.

„Diese besondere Auszeichnung würdigt die Isabellenhütte als wichtigen Entwicklungspartner für Bosch und ist eine große Anerkennung für alle Mitarbeiter, die täglich an der kontinuierlichen Verbesserung unserer Prozesse sowie der Qualität unserer Produkte arbeiten. Wir stellen auch zukünftig Kundenorientierung und Innovation sowie absolute Zuverlässigkeit und Wettbewerbsfähigkeit in den Mittelpunkt unserer strategischen Ausrichtung“, sagt Thilo Gleisberg, CTO der Isabellenhütte.

Über den „Bosch Global Supplier Award“:

Die besten seiner weltweiten Zulieferunternehmen zeichnet Bosch alle zwei Jahre mit einem „Bosch Global Supplier Award“ aus. In diesem Jahr steht die Preisverleihung unter dem Motto „Challenge accepted: Resilient Partnerships, Sustainable Future“ und würdigt damit die erfolgreiche Zusammenarbeit unter besonders anspruchsvollen Rahmenbedingungen. Das Technologie- und Dienstleistungsunternehmen vergibt die Auszeichnung für überdurchschnittliche Leistungen bei der Herstellung und Lieferung von Material, Produkten oder Dienstleistungen. Bereits seit 1987 würdigt Bosch die Spitzenleistung seiner Zulieferunternehmen mit der in Branchenkreisen anerkannten Auszeichnung.

Über Isabellenhütte Heusler

Die Isabellenhütte steht seit 1482 für „Innovation aus Tradition“. Das Unternehmen zählt weltweit zu den führenden Herstellern von Präzisions- und Leistungswiderständen, Strommesssystemen sowie hochwertigen Legierungen. Anwendungen reichen von Automobil und Industrie über Energie bis zu modernen Elektroniklösungen. Am Firmensitz und Produktionsstandort Dillenburg (Hessen) sind rund 1.000 Mitarbeiter beschäftigt.