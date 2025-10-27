Für Fachwirte und Meister – BWL kompakt erklärt

Das Rechnungswesen gehört zu den zentralen Disziplinen der Betriebswirtschaftslehre – und gleichzeitig zu den Themen, die in vielen Aufstiegsfortbildungen als besonders anspruchsvoll gelten. Begriffe wie „Kostenstellenrechnung“, „Deckungsbeitrag“ oder „Bilanzstruktur“ sind nicht nur prüfungsrelevant, sondern entscheidend für das Verständnis unternehmerischer Zusammenhänge.

Mit der neuen Veranstaltungsreihe „BWL verstehen“ bietet das Institut Wupperfeld mehrmals im Jahr eine kostenlose Möglichkeit, genau hier anzusetzen. Ziel ist es, komplexe Inhalte aus dem Rechnungswesen klar und praxisnah zu vermitteln.

Die Veranstaltungen finden etwa viermal jährlich an einem ersten Dienstag im Monat statt – in unregelmäßigen Abständen, um aktuelle Themen und Praxisbeispiele flexibel einbinden zu können. Jede Ausgabe widmet sich einem spezifischen Schwerpunkt, der sowohl prüfungsrelevante Inhalte als auch direkte Anwendungsmöglichkeiten im Berufsalltag behandelt.

Nutzen für Teilnehmende der Aufstiegsfortbildung:

Verständliche Aufbereitung zentraler BWL-Themen

Praxisnahe Beispiele aus Industrie und Handel

Optimale Ergänzung zur Vorbereitung auf Prüfungen für Industriemeister, Wirtschaftsfachwirte und Technische Betriebswirte

Die kostenlose Veranstaltung ist nicht nur eine wertvolle Weiterbildungsmöglichkeit, sondern auch eine ideale Gelegenheit, die Lehrmethoden des Instituts Wupperfeld kennenzulernen. Wer sich im Anschluss gezielt und strukturiert auf IHK-Prüfungen vorbereiten möchte, findet in den Prüfungsvorbereitungskursen des Instituts eine passgenaue Lösung.

Prüfungsvorbereitung mit System

Die Vorbereitungskurse des Instituts Wupperfeld sind auf die speziellen Anforderungen der IHK-Prüfungen zugeschnitten. Durch eine klare Struktur, prüfungsorientierte Übungen und fundierte Wissensvermittlung wird der Lernerfolg nachhaltig gesichert. Die Kombination aus Präsenz- und Online-Elementen bietet dabei maximale Flexibilität.

Fazit

„BWL verstehen“ ist mehr als eine kostenlose Infoveranstaltung: Es ist ein praxisorientiertes Lernformat, das den Grundstein für erfolgreichen Prüfungserfolg legt und gleichzeitig Einblicke in professionelle Weiterbildung bietet.

Und hier kann man sich zur Veranstaltung anmelden: http://www.bwl-verstehen.info.