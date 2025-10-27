Ostfrieslandkrimi "Norderneyer Kofferraumleiche" von Alfred Bekker im Klarant Verlag

Ein Toter im Kofferraum - und ausgerechnet in Jarmilas Wagen! Kommissar Lewert und Privatdetektiv von Bröking ermitteln auf Norderney in einem mysteriösen Mordfall mit düsterer Vergangenheit.

Ein Schock auf Norderney: In Jarmilas Wagen liegt eine Leiche - und es ist kein Unbekannter! Privatdetektiv Wieland von Bröking erkennt in dem Toten einen europaweit gesuchten Schwerverbrecher. Gemeinsam mit Kommissar Manno Lewert folgt er den Spuren eines Verbrechens, das bis tief in die Vergangenheit reicht. Was wollte der Mann auf der Nordseeinsel - und warum endete er in Jarmilas Kofferraum? Ein packender Inselkrimi voller Geheimnisse, falscher Spuren und überraschender Wendungen.

Klappentext:

»Haben Sie etwa eine Leiche im Kofferraum?« - »Woher wissen Sie das?!«

Ausgerechnet die Assistentin des bekannten Privatdetektivs Wieland von Bröking findet in ihrem Wagen einen toten Mann. Nachdem Kommissar Manno Lewert für diesen Fall nach Norderney beordert wurde, beginnen die Inselermittler mit den Nachforschungen. Tatsächlich kann von Bröking die Leiche identifizieren: Es handelt sich dabei um einen europaweit gesuchten Schwerkriminellen, der eine Reihe von Morden auf dem Gewissen hat. Nun gibt es eine Vielzahl von Fragen zu klären. Was hatte der Tote auf der Nordseeinsel zu suchen? Warum wurde er ermordet? Und weshalb wurde der Leichnam ausgerechnet in Jarmilas Wagen entsorgt? Nach und nach gelingt es, aufgrund der Spuren an der Leiche, den Tatverlauf Stück für Stück nachzuvollziehen. Aber erst als der Privatdetektiv einen Blick in die Vergangenheit des Ermordeten werfen kann, stoßen die Norderneyer Inselermittler schließlich auf die entscheidende Spur …

"Norderneyer Kofferraumleiche" kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 4,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 13 Euro.

Mehr Informationen zu "Norderneyer Kofferraumleiche" erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B0D9J3WGV2 und hier https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1077212007 .

Der Autor:

Alfred Bekker ist ein bekannter Autor von Krimis, Fantasy-Romanen und Jugendbüchern. Seine Romane erreichten eine Gesamtauflage von über 3 Millionen Exemplaren und wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Väterlicherseits stammt seine Familie aus Ostfriesland. Sein Großvater war jahrzehntelang Bürgermeister von Twixlum, die dortige Thedastraße ist nach seiner Großmutter benannt. Er selbst lernte als Zehnjähriger auf dem Großen Meer das Segeln und kehrte auch später mit der eigenen Familie immer wieder im Urlaub dorthin zurück. So lag es für ihn nahe, diese Gegend auch zum Schauplatz seiner Kriminalromane zu machen.

Zur Reihe "Die Inselermittler":

Ein ungleiches Duo ermittelt auf der Ostfriesischen Insel Norderney!

Kriminalhauptkommissar Manno Lewert ist ein bodenständiger Ostfriese und die Ruhe selbst. Seine Besonnenheit hilft ihm, auch mit schwierigen Charakteren gut zurechtzukommen - so wie Wieland von Bröking. Der egozentrische Privatdetektiv wirkt auf Außenstehende leicht arrogant und abweisend, was aber vor allem daran liegt, dass er alles, was er anhand von Kleinigkeiten bei seinen Mitmenschen analysiert, auch offen anspricht. Der hochbegabte van Bröking ist ein sogenannter »Super-Recogniser«, beim Wahrnehmen von Details macht ihm kein Gesichtserkennungsprogramm etwas vor.

