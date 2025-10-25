Gelsenkirchen setzt auf nachhaltiges Metallrecycling – mobiler Abholservice entlastet Bürger und Betriebe

Alte Heizkörper, Kupferrohre, Kabel oder Maschinenreste: In vielen Haushalten und Betrieben sammeln sich mit der Zeit wertvolle Metallbestände an.Ein mobiler Recyclingdienst in Gelsenkirchen bietet nun eine bequeme Lösung, um Altmetalle und Schrott fachgerecht und umweltfreundlich entsorgen zu lassen – kostenlos und direkt vor Ort.

Metall ist ein wertvoller Rohstoff

Metalle gehören zu den wichtigsten Werkstoffen unserer Zeit. Ihr Recycling spart Energie, reduziert CO?-Emissionen und verringert den Bedarf an Primärrohstoffen wie Eisenerz oder Bauxit.„Jedes recycelte Kilogramm Metall bedeutet weniger Belastung für Umwelt und Klima“, erklärt ein Sprecher des Abholservices.„Durch die gezielte Wiederverwertung von Altmetallen leisten wir einen direkten Beitrag zum Umweltschutz – und das ohne Aufwand für die Bürgerinnen und Bürger.“

Kostenlose Abholung in ganz Gelsenkirchen

Der Service umfasst die kostenlose Abholung von Altmetallen und Schrott im gesamten Stadtgebiet – von Buer über Erle und Schalke bis Ückendorf.Angefahren werden sowohl private Haushalte als auch Handwerksbetriebe, Baustellen und Unternehmen.Nach einer kurzen Terminabsprache wird das Material direkt vor Ort verladen und in zertifizierte Recyclinganlagen gebracht.

Für größere Mengen oder hochwertige Metalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium sind faire Ankaufspreise möglich – orientiert an den tagesaktuellen Metallkursen.

Ein Beitrag zur Kreislaufwirtschaft

Das Angebot fördert die regionale Kreislaufwirtschaft und unterstützt den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.Durch moderne Recyclingprozesse werden ausgediente Metalle wieder zu wertvollen Rohstoffen für die Industrie.Damit trägt der Service nicht nur zur Sauberkeit in Gelsenkirchen bei, sondern auch zur Stärkung der nachhaltigen Materialwirtschaft in Nordrhein-Westfalen.

Fazit

Das kostenlose Metallrecycling in Gelsenkirchen zeigt, wie einfach Ressourcenschonung und Umweltschutz im Alltag umgesetzt werden können.Mit dem mobilen Abholservice können Bürgerinnen und Bürger aktiv dazu beitragen, Rohstoffe im Kreislauf zu halten – bequem, zuverlässig und umweltbewusst.

Pressekontakt:

Telefon: 0157 / 35 855 388

E-Mail: info@schrottabholung.org

Web: https://schrottabholung.org/schrottabholung-gelsenkirchen/