Buch-Neuerscheinung: „Gesund führen" – Leistung aus Gesundheit statt Verschleiß. Ein neues Betriebssystem für moderne Führung
Neuerscheinung: „Gesund führen“ – Leistung aus Gesundheit statt Verschleiß
Ab 29.10.2025 in allen Shops bestellbar
Berlin, 24. Oktober 2025. Mit Gesund führen veröffentlicht Bernd Blase ein praxisnahes Handbuch für moderne Führung – jenseits überholter Etiketten wie „autoritär“ oder „laissez-faire“. Das Buch zeigt, wie Organisationen messbar bessere Ergebnisse erzielen, indem sie Gesundheit als Leistungsquelle gestalten: mit klarer Architektur, fairen Metriken und einfachen Ritualen, die im Alltag wirken.
„Führung ist kein Charaktertest, sondern eine Architekturfrage“, sagt Autor Bernd Blase. „Wer vorher Kriterien klärt, Arbeit begrenzt und Wirkung ehrlich misst, schützt Menschen – und liefert bessere Ergebnisse.“
Worum es geht
Architektur statt Appelle: Entscheidungsforen, klare Kriterien vor jeder Debatte, begrenztes WIP.
Messung, die motiviert: wenige, faire Metriken für Team-Gesundheit und Ergebnisqualität.
Umsetzung in 90 Tagen: Checklisten, Stopplisten und Templates für den direkten Einsatz.
Alltagstaugliche Rituale (?60 Sek.): kurze Routinen, die Fokus, Schutz und Tempo verbinden.
„Gesund führen ist aus Praxis geboren – aus Räumen, in denen Menschen müde wurden und trotzdem Haltung bewahrten. Das Buch gibt ihnen Werkzeuge, damit Klarheit und Gesundheit wieder Standard werden“, so Blase.
Für wen ist das Buch?
Führungskräfte in klassischen Organisationen
HR/PE, Betriebsräte und Gesundheitsmanagement
Projekt- und Bereichsleiter:innen, die Wirkung ohne Burnout wollen
Buchfakten
Titel: Gesund führen
Unterzeile/Claim: Leistung aus Gesundheit – Architektur · Messung · Umsetzung
Autor: Bernd Blase
Erscheinung / Verfügbarkeit: 29.10.2025, in allen Shops bestellbar
Format & Umfang: Praxisbuch mit Checklisten, Templates und 90-Tage-Programm
ISBN / Preis: 978-3-384-73740-3 Preis: 24,95€
Pressekontakt
Presse & Lesungsanfragen:
Bernd Blase
E-Mail: info@berndblase.de
Telefon: +49 (0)331 58505514
Pressekit (Cover, Autorfoto, Auszüge): auf Anfrage erhältlich.
Kurzprofil Autor
Bernd Blase arbeitet an der Schnittstelle von Führung, Gesundheit und Organisationsgestaltung. Er entwickelt praxistaugliche Systeme, die Teams schützen und Leistung messbar machen. Seine Arbeit verbindet erfahrenen Blick, innovative Methoden und kreative Anwendung im Alltag.
Hinweis für Redaktionen: Rezensionsexemplare und Interviews sind kurzfristig möglich. Bitte senden Sie Belegexemplare an die oben genannte Adresse.
