Buch-Neuerscheinung: „Gesund führen“ – Leistung aus Gesundheit statt Verschleiß. Ein neues Betriebssystem für moderne Führung

Neuerscheinung: „Gesund führen“ – Leistung aus Gesundheit statt Verschleiß

Ab 29.10.2025 in allen Shops bestellbar

Berlin, 24. Oktober 2025. Mit Gesund führen veröffentlicht Bernd Blase ein praxisnahes Handbuch für moderne Führung – jenseits überholter Etiketten wie „autoritär“ oder „laissez-faire“. Das Buch zeigt, wie Organisationen messbar bessere Ergebnisse erzielen, indem sie Gesundheit als Leistungsquelle gestalten: mit klarer Architektur, fairen Metriken und einfachen Ritualen, die im Alltag wirken.

„Führung ist kein Charaktertest, sondern eine Architekturfrage“, sagt Autor Bernd Blase. „Wer vorher Kriterien klärt, Arbeit begrenzt und Wirkung ehrlich misst, schützt Menschen – und liefert bessere Ergebnisse.“

Worum es geht

Architektur statt Appelle: Entscheidungsforen, klare Kriterien vor jeder Debatte, begrenztes WIP.

Messung, die motiviert: wenige, faire Metriken für Team-Gesundheit und Ergebnisqualität.

Umsetzung in 90 Tagen: Checklisten, Stopplisten und Templates für den direkten Einsatz.

Alltagstaugliche Rituale (?60 Sek.): kurze Routinen, die Fokus, Schutz und Tempo verbinden.

„Gesund führen ist aus Praxis geboren – aus Räumen, in denen Menschen müde wurden und trotzdem Haltung bewahrten. Das Buch gibt ihnen Werkzeuge, damit Klarheit und Gesundheit wieder Standard werden“, so Blase.

Für wen ist das Buch?

Führungskräfte in klassischen Organisationen

HR/PE, Betriebsräte und Gesundheitsmanagement

Projekt- und Bereichsleiter:innen, die Wirkung ohne Burnout wollen

Buchfakten

Titel: Gesund führen

Unterzeile/Claim: Leistung aus Gesundheit – Architektur · Messung · Umsetzung

Autor: Bernd Blase

Erscheinung / Verfügbarkeit: 29.10.2025, in allen Shops bestellbar

Format & Umfang: Praxisbuch mit Checklisten, Templates und 90-Tage-Programm

ISBN / Preis: 978-3-384-73740-3 Preis: 24,95€

Pressekontakt

Presse & Lesungsanfragen:

Bernd Blase

E-Mail: info@berndblase.de

Telefon: +49 (0)331 58505514

Pressekit (Cover, Autorfoto, Auszüge): auf Anfrage erhältlich.

Kurzprofil Autor

Bernd Blase arbeitet an der Schnittstelle von Führung, Gesundheit und Organisationsgestaltung. Er entwickelt praxistaugliche Systeme, die Teams schützen und Leistung messbar machen. Seine Arbeit verbindet erfahrenen Blick, innovative Methoden und kreative Anwendung im Alltag.

Hinweis für Redaktionen: Rezensionsexemplare und Interviews sind kurzfristig möglich. Bitte senden Sie Belegexemplare an die oben genannte Adresse.