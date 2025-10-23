Southern Cross Gold gibt Bohrergebnisse von Golden Dyke bekannt, die eine hochgradige Goldmineralisierung und Systemerweiterung

Einschließlich 168 m mit 3,0 g/t AuEq (2,4 g/t Au & 0,3 % Sb) ungeschnitten

23. OKTOBER 2025. Vancouver, Kanada - Southern Cross Gold Consolidated Ltd (SXGC oder das Unternehmen) (- www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-high-grade-gold-and-antimo... -) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) gibt die Ergebnisse von SDDSC177 und SDDSC182 im Prospektionsgebiet Golden Dyke im zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria bekannt (Abbildungen 1 bis 6). Zu den besten Ergebnissen zählen 168 m mit 3,0 g/t AuEq (2,4 g/t Au, 0,3 % Sb) (ungeschnitten) ab 392,4 m, einschließlich 6,2 m mit 16,5 g/t AuEq (16,0 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 545,8 m.

Fünf wichtige Erkenntnisse:

1. Großer Abschnitt mit mehreren Goldzonen - Bohrloch SDDSC177 durchteufte 168 m kontinuierliche Mineralisierung mit zehn separaten Adergruppen mit durchschnittlich 3,0 g/t Goldäquivalent (ungeschnitten). Dieses Ergebnis zeigt, dass Golden Dyke ein großflächiges System ist, eines von fünf mineralisierten Körpern bei Sunday Creek.

2. Hochgradige Goldvorkommen - Mehrere ultrahochgradige Abschnitte, darunter 254 g/t Gold auf 0,4 m, 244 g/t Gold auf 0,1 m und 184 g/t Gold auf 0,2 m, belegen, dass Sunday Creek spektakuläre einzelne Hochgrade liefern kann.

3. Neue Entdeckungen in der Tiefe - Bohrungen bestätigten eine vertikale Ausdehnung der bekannten Mineralisierung um 100 m und entdeckten eine neue hochgradige Adergruppe, die einen außergewöhnlichen Antimongehalt von 52,3 % aufwies - den dritthöchsten jemals in Sunday Creek gemessenen Wert.

4. Golden Dyke und Rising Sun könnten miteinander verbunden sein - Immer mehr Hinweise deuten darauf hin, dass diese beiden Lagerstätten die gleichen Eigenschaften aufweisen und einen zusammenhängenden mineralisierten Korridor bilden könnten, wodurch sich die Größe des Systems potenziell verdoppeln würde.

5. Weiteres Bohrziel identifiziert - Es wurde eine 80 bis 100 m lange Lücke zwischen Golden Dyke und Rising Sun identifiziert, die bisher noch nicht ordnungsgemäß untersucht wurde. Unsere Bohrgeräte sind nun positioniert, um dieses vorrangige Zielgebiet zu bohren (Abbildung 5).

Michael Hudson, President und CEO, erklärt: Der Schnittpunkt von SDDSC177 mit zehn verschiedenen Adergruppen über 168 m mit 3,0 g/t AuEq (ungeschnitten) und kumulativen Abschnitten von über 500 g/t AuEq x m belegt die beträchtlichen Metallvorkommen bei Golden Dyke. Wir haben eine vertikale Ausdehnung von 100 m auf der Adergruppe GD120 bestätigt und eine neue hochgradige Adergruppe entdeckt, die 52,3 % Sb auf 0,2 m mit 35,9 g/t Au ergab - der dritthöchste Antimon-Gehalt im gesamten Sunday Creek-Projekt.

Der 168 m lange Abschnitt in SDDSC177 mit 3,0 g/t AuEq (2,35 g/t Au, 0,26 % Sb) stellt ein bedeutendes Ergebnis auf Systemebene bei Golden Dyke dar, das in Breite und Charakter mit dem wegweisenden Abschnitt SDDSC050 bei Rising Sun vergleichbar ist. SDDSC050, das im November 2022 bekannt gegeben wurde, ergab 305,8 Meter mit 2,4 g/t AuEq (1,6 g/t Au, 0,5 % Sb) aus einer Tiefe von 319,2 Metern und wurde in west-östlicher Ausrichtung quer zur Rising Sun-Struktur gebohrt. Wie SDDSC050 war auch SDDSC177 in einem hohen Winkel zum Streich der mineralisierten Adern ausgerichtet.

Golden Dyke scheint zunehmend Teil desselben verbundenen Systems wie Rising Sun zu sein. Wir sehen konsistentes sichtbares Gold, hohes Antimon, das sich reinem Stibnit annähert, und diskrete hochgradige Kerne innerhalb breiterer Halos. Die Bonanza-Durchschneidungen - 254 g/t Au über 0,4 m, 244 g/t Au über 0,1 m und 184 g/t Au über 0,2 m mit 14,8 % Sb - sind Ergebnisse in Rising Sun-Qualität.

Unsere systematische Bohrungsüberprüfung hat eine 80 bis 100 Meter lange, unzureichend untersuchte Streichlänge zwischen Golden Dyke und Rising Sun identifiziert - dies entspricht einer potenziellen Streichverlängerung von 160 Metern, was einer weiteren Lagerstätte von der Größe Rising Sun entspricht. Dieser doppelte Charakter von Bonanza-Abschnitten wie 6,2 m mit 16,5 g/t AuEq (16,0 g/t Au, 0,2 % Sb), eingebettet in breitere Zonen wie 168 m mit 3,0 g/t AuEq (ungeschnitten), bietet uns das Potenzial für bedeutende Abbauoptionen. Wir haben unsere Tiefbohrgeräte neu positioniert, um diese Korridore und die tiefsten Abschnitte von Golden Dyke zu untersuchen. Mit 37 Bohrlöchern, die derzeit ausgewertet werden, und neun Bohrlöchern, die aktiv gebohrt werden, ist unser 200.000 m umfassendes Bohrprogramm bis zum ersten Quartal 2027 darauf ausgelegt, die hochgradige Beschaffenheit und das wahre Potenzial von Sunday Creek auf Bezirksebene aufzuzeigen.

Für diejenigen, die Details mögen - Highlights:

1. Zehn Aderensätze in einem einzigen Bohrloch durchschnitten - SDDSC177 durchschnitten 10 verschiedene mineralisierte Aderensätze innerhalb der Hauptzone Golden Dyke 168 m mit 3,0 g/t AuEq (2,4 g/t Au, 0,3 % Sb) (ungeschnitten) ab 392,4 m, darunter 6,2 m mit 16,5 g/t AuEq (16,0 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 545,8 m, was die außergewöhnliche strukturelle Komplexität und die gestapelte Mineralisierungsgeometrie belegt.

2. Kumulativer Gehalt von über 500 Gramm pro Meter - SDDSC177 erzielte kumulative Abschnitte von über 500 Gramm pro Meter, mit mehreren Abschnitten von über 100 g/t AuEq x m und drei Abschnitten von 50 bis 100 g/t AuEq x m, was auf eine erhebliche Metallanreicherung in einer einzigen Bohrreihe hindeutet.

3. 100 Meter vertikale Ausdehnung bestätigt - Die GD120-Ader wurde 100 Meter vertikal unterhalb der bisherigen Bohrungen erfolgreich erweitert, was sowohl die bedeutende Kontinuität der Mineralisierung als auch das Tiefenpotenzial belegt.

4. Neue hochgradige Kernentdeckung (SDDSC177) - Identifizierung einer bisher unbekannten hochgradigen Kernzone außerhalb des aktuellen Explorationszielgebiets, die derzeit nur durch zwei Bohrpunkte definiert ist, aber außergewöhnliche Gehalts- und Tenormerkmale aufweist.

5. Projektrekord bei Antimongehalten (SDDSC177) - 52,3 % Sb und 35,9 g/t Au über 0,2 m ab 493,7 m - der dritthöchste einzelne Antimon-Befund im gesamten Sunday Creek-Projekt, der sich dem theoretischen Maximum von reinem Stibnit (71 % Sb) annähert.

6. Bonanza-Goldabschnitte im gesamten System - SDDSC177 ergab drei Einzeluntersuchungen mit über 100 g/t Au, was eine gleichbleibend hohe Tenorqualität im gesamten mineralisierten Bereich belegt. Der tiefste Abschnitt mit 254 g/t Au auf 0,4 m (ab 545,9 m Bohrloch, 0,25 % Sb) befindet sich innerhalb eines breiteren Abschnitts von 6,2 m mit 16,5 g/t AuEq ab 545,8 m - ein Beispiel für die verschachtelten hochgradigen Ausläufer innerhalb wirtschaftlicher Hüllen. Auf mittlerer Höhe zeigen 244 g/t Au auf 0,1 m (ab 482,8 m Bohrloch, 0,1 % Sb) innerhalb eines 2,9 m langen Abschnitts mit 9,0 g/t AuEq scharfe, diskrete hochgradige Kerne, die für eine Mineralisierung vom Typ Rising Sun charakteristisch sind. Weiter oben im System bilden 184 g/t Au über 0,2 m mit 14,8 % Sb (ab 431,8 m Bohrloch) einen Teil einer 4,4 m mächtigen Zone mit 15,2 g/t AuEq, was eine starke Gold-Antimon-Korrelation zeigt, die typisch für Zonen mit hohem Gehalt ist.

7. Außergewöhnliche kombinierte Gold-Antimon-Gehalte - Der Schnittpunkt von 93,2 g/t AuEq über 0,5 m (42,0 g/t Au, 21,4 % Sb) aus 493,7 m Bohrlochtiefe innerhalb eines 1,9 m langen Abschnitts mit 25,1 g/t AuEq belegt das Potenzial der Lagerstätte für zwei Rohstoffe und ihre erstklassigen metallurgischen Eigenschaften, wobei beide Metalle in wirtschaftlich rentablen Konzentrationen vorkommen.

8. Geologische Fingerabdrücke von Rising Sun - Konsistente Beobachtungen von sichtbarem Gold in mehreren Adergruppen, Antimon-Gehalte, die sich dem theoretischen Maximum nähern, diskrete hochgradige Kerne innerhalb breiterer Halos und vergleichbare Gehaltsverteilungen deuten darauf hin, dass Golden Dyke die gleichen Merkmale des Mineralisierungssystems aufweist wie die Lagerstätte Rising Sun.

9. Strategische Bohrlücke identifiziert - Eine systematische Überprüfung der Bohrungen ergab eine 80 bis 100 m lange, unzureichend untersuchte Streichlänge zwischen Golden Dyke und Rising Sun, was einer potenziellen Streichverlängerung von 160 m entspricht - im Wesentlichen gleichbedeutend mit einer weiteren Lagerstätte in der Größenordnung von Rising Sun. Eine Tiefbohrmaschine wurde nun neu positioniert, um diese Korridore mit hoher Priorität systematisch zu untersuchen.

Erörterung der Bohrlöcher

SDDSC177

Das Bohrloch SDDSC177 wurde gebohrt, um ein 130 m vertikales Fenster innerhalb der mineralisierten Zone Golden Dyke zu untersuchen, das sich zwischen den historischen Bohrlöchern SDDSC171 und SDDSC141 befindet. Das Bohrloch war in Ost-West-Richtung ausgerichtet, subparallel zum Hauptgang und der damit verbundenen Alterationshülle, in einem hohen Winkel zur Mineralisierung und zur Ausrichtung der Adern und wurde als 60 m entferntes Infill-Bohrloch konzipiert, um die Geometrie und Kontinuität der bekannten Mineralisierung zu verfeinern.

Die Bohrung durchteufte zwei Gangsysteme an den Rändern der Zone Upper Rising Sun, bevor sie das Hauptziel Golden Dyke durchteufte. Innerhalb von Golden Dyke selbst durchteufte SDDSC177 eine intensiv mineralisierte Zone mit zehn Gangsystemen, darunter einen zuvor nicht definierten hochgradigen Kern und einen bedeutenden vertikalen Step-out von 100 m auf dem Gangsystem GD120, was das kontinuierliche Wachstum des mineralisierten Systems in der Tiefe belegt.

Der gesamte Abschnitt Golden Dyke ergab eine breite, gestapelte mineralisierte Zone mit insgesamt 168 m @ 3,0 g/t AuEq (2,4 g/t Au und 0,3 % Sb) ungeschnitten. Innerhalb dieses Abschnitts umfasst ein 2 m langer Cut-off bei 1,0 g/t AuEq diskrete hochgradige Zonen, darunter einen Abschnitt mit mehr als 100 g/t AuEq x m und drei Abschnitte mit 50 g/t bis 100 g/t AuEq x m. Diese Ergebnisse unterstreichen den ausgedehnten, gestapelten Charakter des Mineralisierungspakets und das Vorhandensein breiter, niedriggradiger Halos, die höhergradige Kerne umgeben.

Wichtige Highlights aus SDDSC177:

Zehn Aderensätze wurden innerhalb der Hauptzone Golden Dyke durchschnitten, was die Dichte und Komplexität des mineralisierten Systems verdeutlicht.

- Ein vertikaler Step-out von 100 m auf dem Gangsystem GD120 bestätigte die Tiefenerweiterung der bekannten Mineralisierung.

- Entdeckung einer neuen hochgradigen Kernzone außerhalb des aktuellen Explorationszielgebiets

- Der kumulative Gehalt der Durchschneidung übersteigt 500 Gramm pro Meter, was auf eine bedeutende Metallanreicherung hindeutet.

- Häufige Sichtungen von sichtbarem Gold im gesamten Abschnitt, was auf einen hohen Gehalt hindeutet

- Dritthöchster Antimon-Befund, der im Rahmen des Projekts gemessen wurde (52,3 % Sb), nähert sich dem theoretischen Maximum von reinem Stibnit

- Konsistente hochgradige Kerne mit sichtbarem Gold, die die Eigenschaften der Lagerstätte Rising Sun aufweisen

SDDSC177 ergab drei einzelne Untersuchungsergebnisse von über 100 g/t Au:

- 254 g/t Au über 0,4 m (ab 545,9 m Bohrloch, 0,25 % Sb)

- 244 g/t Au über 0,1 m (ab 482,8 m Bohrloch, 0,1 % Sb)

- 184 g/t Au über 0,2 m (ab 431,8 m Bohrloch, 14,8 % Sb)

Es wurde ein hochgradiger Antimon-Abschnitt mit einem Gehalt von 52,3 % Sb auf 0,2 m in Verbindung mit 35,9 g/t Au in 493,65 m Bohrlochtiefe festgestellt. Dies ist der dritthöchste einzelne Antimon-Gehalt, der bisher im Rahmen des Projekts gemessen wurde, und nähert sich dem theoretischen Höchstgehalt von reinem Stibnit (SbS 71 % Sb). Dieses Ergebnis unterstreicht die strategische Bedeutung der Lagerstätte als potenzielle Quelle für kritisches Antimon für westliche Märkte.

Zu den Höhepunkten der Bohrungen zählen:

- 3,5 m mit 7,3 g/t AuEq (7,3 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 91,2 m, einschließlich:

o 2,4 m mit 9,5 g/t AuEq (9,5 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 91,2 m

- 0,6 m mit 23,8 g/t AuEq (17,0 g/t Au, 2,9 % Sb) ab 145,0 m, einschließlich:

- 0,2 m mit 60,3 g/t AuEq (41,7 g/t Au, 7,8 % Sb) ab 145,0 m

- 4,4 m mit 15,2 g/t AuEq (10,1 g/t Au, 2,2 % Sb) ab 428,7 m, einschließlich:

o 1,1 m mit 48,0 g/t AuEq (33,6 g/t Au, 6,0 % Sb) ab 431,8 m

- 0,5 m mit 78,6 g/t AuEq (76,0 g/t Au, 1,1 % Sb) ab 458,9 m

- 4,5 m mit 14,4 g/t AuEq (13,7 g/t Au, 0,3 % Sb) ab 461,6 m, darunter:

o 0,9 m mit 41,5 g/t AuEq (39,4 g/t Au, 0,8 % Sb) ab 461,6 m

o 0,6 m mit 43,8 g/t AuEq (43,6 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 464,6 m

- 2,9 m mit 9,0 g/t AuEq (8,7 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 482,8 m, einschließlich:

o 0,1 m mit 244,1 g/t AuEq (244,0 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 482,8 m

- 1,9 m mit 25,1 g/t AuEq (11,1 g/t Au, 5,8 % Sb) ab 492,3 m, einschließlich:

o 0,5 m mit 93,2 g/t AuEq (42,0 g/t Au, 21,4 % Sb) ab 493,7 m

- 8,3 m mit 8,1 g/t AuEq (5,8 g/t Au, 1,0 % Sb) ab 504,5 m, einschließlich:

o 2,8 m mit 17,0 g/t AuEq (13,1 g/t Au, 1,7 % Sb) ab 507,0 m

o 1,4 m mit 7,2 g/t AuEq (5,6 g/t Au, 0,6 % Sb) ab 510,9 m

- 1,5 m mit 13,7 g/t AuEq (13,5 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 528,3 m

- 6,2 m mit 16,5 g/t AuEq (16,0 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 545,8 m, einschließlich:

o 1,3 m mit 76,7 g/t AuEq (76,1 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 545,8 m

Der Schnittpunkt mehrerer mineralisierter Zonen über bedeutende Abschnitte hinweg in Kombination mit den diskreten hochgradigen Kernen zeigt das Potenzial von Golden Dyke, sowohl selektive hochgradige als auch Massenabbauszenarien zu unterstützen. Diese Eigenschaft trägt dazu bei, dass Golden Dyke in seiner Beschaffenheit zunehmend dem Rising Sun-Vorkommen ähnelt, mit der Fähigkeit, sowohl aus hochwertigem hochgradigem Erz als auch aus breiteren mineralisierten Hüllen Wert zu generieren. Die Konsistenz des hochgradigen Gehalts, das häufige Vorkommen von sichtbarem Gold und die erhöhten Antimonwerte spiegeln die bei Rising Sun beobachteten Merkmale wider und stützen die Interpretation, dass diese Lagerstätten Teil eines zusammenhängenden mineralisierten Systems sein könnten.

SDDSC182

Das Bohrloch SDDSC182 war ein Infill-Bohrloch, das zur Untersuchung eines 20 m bis 50 m vertikalen Fensters innerhalb der mineralisierten Zone Golden Dyke vorgesehen war. Das Bohrloch verlief in West-Ost-Richtung, subparallel zum Hauptgang und der zugehörigen Alterationshülle, in einem steilen Winkel zur Mineralisierung und zur Ausrichtung der Adern und sollte die Geometrie verfeinern und die Kontinuität der bekannten Mineralisierung erweitern.

In der Hauptzone Golden Dyke wurden fünf Adernabschnitte durchschnitten, darunter ein Abschnitt mit mehr als 50 g/t AuEq x m. An den Rändern des Golden Dyke-Systems im Westen wurden im oberen Teil des Bohrlochs breite Zonen mit niedrigeren Gehalten durchschnitten (Abbildungen 1 bis 4).

SDDSC182 ergab zwei bedeutende einzelne Abschnitte mit Antimon > 30 %:

- 39 % Sb über 0,1 m (ab 224,2 m Bohrloch, 9,97 g/t Au)

- 35,7 % Sb über 0,3 m (ab 426,9 m Bohrloch, 86 g/t Au)

Zu den Höhepunkten der Bohrung zählen:

- 0,7 m mit 19,4 g/t AuEq (2,7 g/t Au, 7,0 % Sb) ab 223,6 m

- 1,5 m mit 39,1 g/t AuEq (19,5 g/t Au, 8,2 % Sb) ab 426,5 m, darunter:

o 0,7 m mit 76,4 g/t AuEq (38,2 g/t Au, 16,0 % Sb) ab 426,5 m

- 6,5 m mit 1,8 g/t AuEq (0,9 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 432,1 m

- 4,4 m mit 7,8 g/t AuEq (5,1 g/t Au, 1,1 % Sb) ab 441,1 m, einschließlich:

o 0,7 m mit 42,8 g/t AuEq (26,6 g/t Au, 6,8 % Sb) ab 444,0 m

- 4,9 m mit 2,0 g/t AuEq (1,3 g/t Au, 0,3 % Sb) ab 447,9 m

Auswirkungen auf das gesamte System

Die Ergebnisse von SDDSC177 und SDDSC182 bestätigen weiterhin die Ausdehnung des mineralisierten Systems Golden Dyke. Die Identifizierung zuvor nicht untersuchter Korridore zwischen Golden Dyke und Rising Sun in Verbindung mit den konsistenten Gehalten, die bei den Bohrungen durchschnitten wurden, deutet darauf hin, dass weiterhin erhebliches Explorationspotenzial besteht. Die aktuellen Bohrprogramme sind nun darauf ausgerichtet, diese Lücken zu untersuchen. Dazu werden die Bohrgeräte versetzt, um eine Streichlänge von etwa 80 m bis 100 m, die bisher noch nicht ausreichend untersucht wurde, systematisch zu evaluieren.

Die Konsistenz der Mineralisierungsmerkmale sowohl in Golden Dyke als auch in Rising Sun - einschließlich hochgradiger Kerne, sichtbarer Goldvorkommen, Antimonanteils und Aderarchitektur - stützt zunehmend die Interpretation, dass diese Zonen einen zusammenhängenden mineralisierten Korridor mit einer Streichlänge von mehr als 160 m darstellen könnten, analog zur Größe der Lagerstätte Rising Sun selbst.

Ausstehende Ergebnisse und Aktualisierung

Die Ergebnisse von 37 Bohrlöchern, die derzeit verarbeitet und analysiert werden, stehen noch aus, darunter neun Bohrlöcher, die derzeit aktiv gebohrt werden, und vier aufgegebene Bohrlöcher (Abbildung 2). Das Unternehmen setzt sein 200.000 m umfassendes Bohrprogramm bis zum ersten Quartal 2027 fort. Derzeit sind neun Bohrgeräte im Einsatz, darunter ein Tiefkernbohrgerät, das verlegt wurde, um die tiefsten Abschnitte von Golden Dyke zu untersuchen und systematisch bisher nicht untersuchte Bereiche zu bohren, die möglicherweise die Mineralisierung von Golden Dyke und Rising Sun verbinden. Ein zehntes Bohrgerät wird für regionale Arbeiten in Sunday Creek mobilisiert.

Über Sunday Creek

Das epizonale Goldprojekt Sunday Creek befindet sich 60 km nördlich von Melbourne auf einem 16.900 Hektar (Ha) großen, genehmigten Explorationsgebiet. SXGC ist außerdem Eigentümer von 1.054,51 Ha Land, das den wichtigsten Teil des Hauptbohrgebiets des Sunday Creek-Projekts und dessen Umgebung bildet.

Gold und Antimon bilden sich in einer Reihe von Adern, die eine steil abfallende Zone mit stark alterierten Gesteinen (dem Wirtsgestein) durchschneiden. Diese Adern ähneln einer goldenen Leiter, bei der sich das Hauptwirtsgestein zwischen den Seitenschienen tief in die Erde erstreckt und mehrere quer verlaufende Adern, die das Gold enthalten, die Sprossen bilden. Bei Apollo und Rising Sun wurden diese einzelnen Sprossen über eine Tiefe von 600 m von der Oberfläche bis über 1.100 m unter der Oberfläche definiert. Sie sind 2,5 m bis 3,5 m breit (mittlere Breite) (und bis zu 10 m) und haben eine Streichlänge von 20 m bis 100 m.

Seit Ende 2020 wurden aus Sunday Creek insgesamt 217 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 97.183,13 m gemeldet. Diese Zahl umfasst fünf Bohrlöcher mit einer Länge von 929 m, die zu geotechnischen Zwecken gebohrt wurden, sowie 19 Bohrlöcher mit einer Länge von 2.120,27 m, die aufgrund von Abweichungen oder Bohrlochbedingungen aufgegeben wurden. Vierzehn Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.383 m wurden regional außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek gemeldet. Von Ende der 1960er Jahre bis 2008 wurden insgesamt 64 historische Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.599 m fertiggestellt. Das Projekt umfasst nun insgesamt einundsiebzig (71) Bohrlöcher mit >100 g/t AuEq x m und achtundsiebzig (78) Bohrlöcher mit >50 bis 100 g/t AuEq x m, wobei ein Untergrenzwert von 2 m @ 1 g/t AuEq angewendet wurde.

Unser systematisches Bohrprogramm zielt strategisch auf diese bedeutenden Aderformationen ab, die derzeit über eine Streichlänge von 1.350 m vom Christina- bis zum Apollo-Prospekt definiert sind, von denen etwa 620 m intensiver bohrtechnisch untersucht wurden (Rising Sun bis Apollo). Bis heute wurden mindestens 86 Sprossen definiert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t Au bis >7.330 g/t Au) zusammen mit niedriggradigen Rändern definiert sind. Die laufenden Step-out-Bohrungen zielen darauf ab, die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems aufzudecken (Abbildung 5).

Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb der Melbourne Structural Zone im Lachlan Fold Belt. Der regionale Wirt der Sunday Creek-Mineralisierung ist eine interbedded Turbiditsequenz aus Siltsteinen und geringfügigen Sandsteinen, die zu Sub-Grünschiefer-Fazies metamorphosiert und zu einer Reihe von offenen, nach Nordwesten verlaufenden Falten gefaltet wurden.

Weitere Informationen

Weitere Erläuterungen und Analysen zum Sunday Creek-Projekt finden Sie in den interaktiven Vrify 3D-Animationen, Präsentationen und Videos, die alle auf der SXGC-Website verfügbar sind. Diese Daten sowie ein Interview zu diesen Ergebnissen mit dem Präsidenten und CEO/Geschäftsführer Michael Hudson können unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden.

Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgehaltsgrenzwert angewendet, und die Intervalle werden als Bohrlochdicke angegeben. Bei zukünftigen Mineralressourcenstudien wird jedoch die Notwendigkeit einer Begrenzung der Untersuchungsergebnisse geprüft werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass aufgrund der Rundung der Untersuchungsergebnisse auf eine signifikante Ziffer geringfügige Abweichungen bei den berechneten Gesamtgehalten auftreten können.

Die Abbildungen 1 bis 6 zeigen den Standort des Projekts, einen Plan und Längsschnitte der hier gemeldeten Bohrergebnisse, und die Tabellen 1 bis 3 enthalten Daten zu den Bohrkragen und Untersuchungsergebnissen. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird einzeln als geschätzte tatsächliche Mächtigkeit (ETW) angegeben, andernfalls wird sie für andere gemeldete Bohrlöcher auf etwa 60 % bis 70 % der gemessenen Mächtigkeit geschätzt. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 2 m abgeschnitten, während höhere Gehalte bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 1 m abgeschnitten wurden, sofern nicht anders angegeben*, um höhere Gehalte nachzuweisen.

Kritische metallische epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten

Sunday Creek (Abbildung 6) ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle) entstanden ist, 60 Millionen Jahre später als die mesozonalen Goldsysteme in Victoria (z. B. Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form von orogenen Goldlagerstätten, die nach ihrer Entstehungstiefe klassifiziert werden: epizonal ( 12 km).

Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen häufig einen hohen Gehalt an dem kritischen Metall Antimon auf, und Sunday Creek bildet da keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 hat China einen Anteil von 56 Prozent an den weltweit geförderten Antimonvorkommen. Antimon steht ganz oben auf der Liste der kritischen Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union. Australien liegt bei der Antimonproduktion an siebter Stelle, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXGC-Projekte befindet. Antimon legiert sich mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften für Lote, Munition, Lager und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist für die weltweite Energiewende und für die Hightech-Industrie von entscheidender Bedeutung, insbesondere für die Halbleiter- und Verteidigungsindustrie, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für Zündkapseln in Munition ist.

Im August 2024 kündigte die chinesische Regierung an, ab dem 15. September 2024 Exportbeschränkungen für Antimon und Antimonprodukte zu verhängen. Dies setzt die westlichen Verteidigungslieferketten unter Druck, wirkt sich negativ auf die Versorgung mit diesem Metall aus und treibt die Preise in die Höhe, da China den Weltmarkt für Antimon dominiert. Für SXGC ist dies positiv, da wir wahrscheinlich eines der wenigen großen und hochwertigen Antimonprojekte in der westlichen Welt haben, das die westliche Nachfrage auch in Zukunft decken kann.

Antimon macht etwa 21 % bis 24 % des vor Ort förderbaren Werts von Sunday Creek bei einem AuEq-Verhältnis von 2,39 aus.

Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) kontrolliert das Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek, das sich 60 km nördlich von Melbourne (Australien) befindet. Sunday Creek hat sich zu einer der bedeutendsten Gold- und Antimon-Entdeckungen der westlichen Welt entwickelt, mit außergewöhnlichen Bohrergebnissen, darunter 71 Abschnitte mit mehr als 100 g/t AuEq x m aus nur 102,8 km Bohrungen. Die Mineralisierung folgt einer Golden Ladder-Struktur über eine Streichlänge von 12 km, mit bestätigter Kontinuität von der Oberfläche bis zu einer Tiefe von 1.100 m.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Dual-Metall-Profil erhöht, wobei Antimon neben Gold etwa 20 % des In-situ-Wertes ausmacht, was bedeutet, dass Sunday Creek in erster Linie auf der Grundlage der Goldwirtschaftlichkeit erschlossen werden kann, wodurch die mit Antimon verbundenen Risiken reduziert werden und gleichzeitig das strategische Versorgungs spotenzial erhalten bleibt. Dies hat nach den Exportbeschränkungen Chinas für Antimon, einem für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen wichtigen Metall, an Bedeutung gewonnen. Durch die Aufnahme von Southern Cross in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die damit verbundenen Gesetzesänderungen in Australien positioniert sich das Unternehmen als potenzieller wichtiger westlicher Antimonlieferant.

Die technischen Fundamentaldaten stärken das Investitionsargument zusätzlich, da vorläufige metallurgische Untersuchungen eine nicht feuerfeste Mineralisierung zeigen, die für die konventionelle Verarbeitung geeignet ist, sowie eine Goldausbeute von 93-98 % durch Schwerkraft und Flotation.

Mit einer starken Cash-Position, über 1.000 Hektar strategischem Grundbesitz und einem umfangreichen 200 km langen Bohrprogramm, das bis zum ersten Quartal 2027 geplant ist, ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Jurisdiktion voranzutreiben.

- Ende -

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mariana Bermudez - Unternehmenssekretärin

mbermudez@chasemgt.com oder +1 604 685 9316

Geschäftsleitung

1305 - 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada

Nicholas Mead - Unternehmensentwicklung

info@southerncrossgold.com.au oder +61 415 153 122

Justin Mouchacca, stellvertretender Unternehmenssekretär,

jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321

Niederlassung

Level 21, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australien

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Michael Hudson, Präsident und CEO sowie Geschäftsführer von SXGC und Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, sowie Kenneth Bush, Explorationsmanager von SXGC und RPGeo (10315) des Australian Institute of Geoscientists, sind die qualifizierten Personen gemäß NI 43-101. Sie haben den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden zur Einrichtung von On Site Laboratory Services (On Site) in Bendigo transportiert, die sowohl nach dem Qualitätssystem ISO 9001 als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden vorbereitet und mittels Feuerprobe (PE01S-Methode; 25 Gramm Charge) auf Gold analysiert, anschließend wurde der Goldgehalt in der Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät gemessen. Proben für die Multielementanalyse (BM011 und bei Bedarf Over-Range-Methoden) werden mittels Königswasseraufschluss und ICP-MS-Analyse untersucht. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Einfügung von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb interpretierter mineralisierter Gesteine und Viertelkern-Duplikaten. Darüber hinaus fügt On Site Leerproben und Standards in den Analyseprozess ein.

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung (AuEq) einfließen, angesichts der aktuellen geochemischen Erkenntnisse, der historischen Produktionsstatistiken und geologisch analoger Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung und den Verkauf in Sunday Creek haben. In der Vergangenheit wurde das Erz aus Sunday Creek vor Ort verarbeitet oder zur Verarbeitung während des Ersten Weltkriegs zur 54 km nordwestlich des Projekts gelegenen Costerfield-Mine transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich heute im Besitz von Alkane Resources (ehemals Mandalay Resources) befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Resources Q3 2021 Results) und war 2020 die sechsthöchste Untertage-Mine weltweit und einer der fünf größten Antimonproduzenten weltweit.

SXGC hält es für angemessen, die gleichen Goldäquivalentvariablen wie Mandalay Resources Ltd in seiner Pressemitteilung zu den Mineralreserven und -ressourcen zum Jahresende 2024 vom 20. Februar 2025 zu verwenden. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde unter Verwendung der Produktionskosten von Costerfield für 2024 berechnet, wobei ein Goldpreis von 2.500 US-Dollar pro Unze, ein Antimonpreis von 19.000 US-Dollar pro Tonne und eine jährliche Metallausbeute von 91 % für Gold und 92 % für Antimon im Jahr 2024 zugrunde gelegt wurden. Sie lautet wie folgt: = ( / ) + 2,39 × (%)

Basierend auf den neuesten Berechnungen für Costerfield und angesichts der ähnlichen geologischen Merkmale und der historischen Mautbehandlung der Sunday Creek-Mineralisierung in Costerfield hält SXGC die Formel = ( / ) + 2,39 × (%) für angemessen, um die anfängliche Explorations -Zielsetzung für die Gold-Antimon-Mineralisierung in Sunday Creek zu bestimmen.

JORC-Erklärung einer kompetenten Person

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf neue Explorationsergebnisse in diesem Bericht beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Kenneth Bush und Herrn Michael Hudson zusammengestellt wurden. Herr Bush ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter professioneller Geologe im Bereich Bergbau (#10315), und Herr Hudson ist Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Bush und Herr Hudson verfügen jeweils über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte sowie die durchgeführten Aktivitäten, um als kompetente Personen im Sinne der Ausgabe 2012 des Joint Ore Reserves Committee (JORC) Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten. Herr Bush ist Explorationsmanager und Herr Hudson ist Präsident, CEO und Geschäftsführer von Southern Cross Gold Consolidated Limited. Beide stimmen der Aufnahme der auf ihren Informationen basierenden Angaben in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext in den Bericht zu.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus dem unabhängigen geologischen Bericht vom 11. Dezember 2024, der mit Zustimmung der kompetenten Person, Herrn Steven Tambanis, veröffentlicht wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und unter www.asx.com.au unter dem Code SX2 verfügbar. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext der Feststellungen der kompetenten Personen in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung beziehen sich auch auf frühere Bohrlochergebnisse und sind den folgenden Mitteilungen entnommen, die unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden können:

- 4. Oktober 2022 SDDSC046, 20. Oktober 2022 SDDSC049, 5. September 2023 SDDSC077B, 12. Oktober 2023 SDDLV003 & 4, 23. Oktober 2023 SDDSC082, 9. November 2023 SDDSC091, 14. Dezember 2023 SDDSC092, 5. März 2024 SDDSC107, 30. Mai 2024 SDDSC117, 13. Juni 2024 SDDSC118, 5. September 2024 SDDSC130, 28. Oktober 2024 SDDSC137W2, 28. November 2025 SDDSC141, 9. Dezember 2024 SDDSC145, 18. Dezember 2024 SDDSC129 & 144, 28. Mai 2025 SDDSC161, 16. Juni 2025 SDDSC162, 26. August 2025 SDDSC171, 8. September 2025 SDDSC170A,

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im ursprünglichen Dokument/in der ursprünglichen Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und das Unternehmen bestätigt, dass sich die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der kompetenten Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert haben.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, sodass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen können. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die keine aktuellen oder historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie vorgeschlagen, wird, vorbehaltlich, in naher Zukunft, im Falle, würde, erwarten, bereit sein und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, die Lage auf den Kapitalmärkten, unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass Erwartungen, Annahmen und andere Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind, sowie andere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen oder australischen (unter dem Code SX2) Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada oder Australien (unter dem Code SX2) eingereicht hat und die für das Unternehmen in Kanada unter www.sedarplus.ca oder in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Code SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind auch unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Abbildung 1: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen aus den hier gemeldeten Bohrlöchern SDDSC177 und SDDSC182 (dunkelblau hervorgehobener Kasten, schwarze Linie) sowie ausgewählten zuvor gemeldeten Bohrlöchern.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81523/231025_DE_SXGC.001.png

Abbildung 2: Planansicht von Sunday Creek mit ausgewählten Bohrlochverläufen aus den hier gemeldeten Bohrlöchern SDDSC177 und SDDSC182 (schwarze Linie), zusammen mit zuvor gemeldeten Bohrlöchern (graue Linie) und derzeit gebohrten und noch ausstehenden Bohrlochverläufen (dunkelblau).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81523/231025_DE_SXGC.002.png

Abbildung 3: Längsschnitt von Sunday Creek über A-B in der Ebene der Brekzien/veränderten Sedimentwirtsgesteins in Richtung Norden (Streichung 236 Grad) mit mineralisierten Adergruppen. Dargestellt sind die hier gemeldeten Bohrlöcher SDDSC177 und SDDSC182 (dunkelblau hervorgehobener Kasten, schwarze Linie) mit ausgewählten Abschnitten und zuvor gemeldeten Bohrlöchern. Die vertikale Ausdehnung der Adergruppen ist durch die Nähe zu den Bohrlochpunkten begrenzt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81523/231025_DE_SXGC.003.png

Abbildung 4: Längsschnitt Sunday Creek entlang der Linie A-B, Blickrichtung Norden (Streichung 236°), zeigt mineralisierte Abschnitte mit mehr als 50 g/t AuEq x m und noch nicht untersuchte Gebiete. Es ist zu beachten, dass in allen Gebieten mit Ausnahme von Rising Sun erst mit der Untersuchung der hochgradigen Mineralisierung unterhalb der halbzerbrechlichen, sulfidhaltigen Domäne begonnen wurde.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81523/231025_DE_SXGC.004.png

Abbildung 5: Regionaler Plan von Sunday Creek mit Bodenproben, strukturellem Rahmen, regionalen historischen epizonalen Goldabbaugebieten und ausgedehnten regionalen Gebieten, die im Rahmen eines 12 Bohrlöcher umfassenden Bohrprogramms über 2.383 m untersucht wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich in Tonstal, Consols und Leviathan, 4.000 bis 7.500 m entlang des Streichs vom Hauptbohrgebiet in Golden Dyke-Apollo entfernt. Karte in GDA94/ MGA Zone 55.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81523/231025_DE_SXGC.005.png

Abbildung 6: Lage des Sunday Creek-Projekts zusammen mit dem zu 100 % unternehmenseigenen Redcastle Gold-Antimony-Projekt

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81523/231025_DE_SXGC.006.png

Tabelle 1: Zusammenfassende Tabelle der Bohrkragen für die aktuellen Bohrlöcher.

Diese Pressemitteilung

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Norden Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC177 655,3 Golden Dyke 330774,9 5867890,7 295,2 -52,2 258,1

SDDSC182 586,21 Golden Dyke 330219 5867664,1 268,9 -41,6 60,8

Wird derzeit verarbeitet und analysiert

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Norden Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC167 404,8 Apollo Ost 331830,3 5868092,4 347,9 -37,9 216,9

SDDSC176 865,8 Golden Dyke 330950,2 5868006,1 313,7 -53,2 257,3

SDDSC179 448,8 Apollo 331465 5867862,9 333,2 -38,6 265,4

SDDSC180 1159,77 Christina 330753,2 5867732,9 306,8 -45 273,1

SDDSC181 1142,5 Apollo 331614,8 5867952,3 346,9 -52,7 269,2

SDDSC174B 912,5 Apollo 331596,2 5867936,2 345,5 -41,6 263

SDDSC183 343,1 Christina 329713,9 5867445,1 300,1 -40 340,2

SDDSC184A 800,5 Golden Dyke 330775,1 5867890,9 295,3 -54,8 263,2

SDDSC186 791,5 Golden Dyke 330950,5 5868006,3 313,8 -54 262,6

SDDSC187 518,3 Rising Sun 330510,7 5867852,7 295,4 -50,5 75,4

SDDSC185 651,85 Regional 329233,2 5867241,6 323,9 -35 25

SDDSC186W1 774,1 Golden Dyke 330950,5 5868006,3 313,8 -54 262,6

SDDSC188 702,8 Christina 330218,3 5867664 268,9 -50,5 57,9

SDDSC189 707 Regional 329232,5 5867216,9 324,3 -35 150,1

SDDSC190 451,8 Rising Sun 330511,4 5867852,5 295,5 -40,8 80,1

SDDSC192 1141 Apollo 331615,2 5867952,3 347 -56,2 268,8

SDDSC186W2 In Bearbeitung Plan 1100 m Golden Dyke 330950,5 5868006,3 313,8 -54 262,6

SDDSC193 669 Golden Dyke 330775,4 5867891 295,5 -58,6 262,2

SDDSC194 In Bearbeitung Plan 1650 m Golden Dyke 330811,4 5867596,4 295,1 -64,4 311,2

SDDSC195 152,15 Apollo 330989,7 5867715,6 318 -53,3 60,5

SDDSC196 In Bearbeitung Plan 1080 m Rising Sun 330484,2 5867893,4 289,5 -64,4 74,8

SDDSC197 791,5 Golden Dyke 330217,8 5867664,2 268,9 -58,7 50,8

SDDSC198 275 Apollo 331180,4 5867849,1 306,1 -31,5 248,6

SDDSC199 503,5 Apollo 330887,5 5867704,5 312,7 -42,8 52,2

SDDSC200 In Bearbeitung Plan 320 m Apollo 330887,5 5867704,5 312,7 -47,6 53,3

SDDSC201 320,4 Rising Sun 330948,3 5868003,4 313,3 -28,9 231,3

SDDSC174BW1 In Bearbeitung Plan 935 m Apollo 331596,2 5867936,2 345,5 -41,6 263

SDDSC191W1 1200 Christina 330753,5 5867733 306,8 -46,3 275,2

SDDSC203 In Bearbeitung Plan 550 m Golden Dyke 330775,3 5867888,9 295,5 -47,5 253,4

SDDSC204 In Bearbeitung Plan 1210 m Apollo 331615,4 5867952,1 347 -58,3 270,5

SDDSC206 286,2 Golden Dyke 330752,7 5867732,8 306,7 -33 301

SDDSC208 In Bearbeitung Plan 1300 m Christina 330753,6 5867733 306,8 -47 281

SDDSC207 In Bearbeitung Plan 540 m Christina 330093,5 5867464 277,9 -48,5 20,8

Aufgegebene Bohrlöcher

Bohrloch-ID Pressemitteilung Tiefe Lagerstätte Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC174 469,3 Apollo 331595,7 5867936,2 345,4 -42,1 264,8

SDDSC174A 306,7 Apollo 331595,5 5867936 345,5 -41,5 263,2

SDDSC184 77,5 Golden Dyke 330775 5867890,7 295,4 -56,5 259,2

SDDSC191 864,4 Christina 330753,5 5867733 306,8 -46,1 275,2

Tabelle 2: Tabelle der mineralisierten Bohrlochabschnitte, die aus SDDSC177 und SDDSC182 mit zwei Cutoff-Kriterien gemeldet wurden. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über maximal 2 m und höhere Gehalte bei einem Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m abgeschnitten. Bedeutende Abschnitte und Intervalltiefen wurden auf eine Dezimalstelle gerundet.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Intervall (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC177 31,7 33,9 2.2 1,9 0,0 1,9

SDDSC177 91,2 94,7 3,5 7,3 0,0 7,3

Einschließlich 91,2 93,6 2,4 9,5 0,0 9,5

SDDSC177 130,19 130,29 0,1 59,0 0 59,0

SDDSC177 144,95 145,55 0,6 17,0 2,9 23,8

Einschließlich 144,95 145,15 0,2 41,7 7,8 60,3

SDDSC177 151,3 155 3,7 2,0 0,1 2,4

SDDSC177 158,8 160,6 1,8 1,2 0 1,2

SDDSC177 174,5 174,7 0,2 12,2 0 12,2

SDDSC177 392,37 393,57 1,2 3,4 0,0 3,5

SDDSC177 398,58 401,28 2,7 1,9 0,6 3,4

SDDSC177 403,28 404,18 0,9 7,8 0,7 9,4

SDDSC177 421,97 424,57 2,6 0,5 0,4 1,5

SDDSC177 428,73 433,13 4,4 10,1 2,2 15,2

Einschließlich 431,84 432,94 1,1 33,6 6,0 48,0

SDDSC177 435,35 437,85 2,5 2,0 0,1 2,4

SDDSC177 458,9 459,4 0,5 76,0 1,1 78,6

SDDSC177 461,61 466,11 4,5 13,7 0,3 14,4

Einschließlich 461,61 462,51 0,9 39,4 0,8 41,5

Einschließlich 464,64 465,24 0,6 43,6 0,1 43,8

SDDSC177 482,79 485,69 2,9 8,7 0,1 9,0

Einschließlich 482,79 482,89 0,1 244,0 0,1 244,1

SDDSC177 492,25 494,15 1,9 11,1 5,8 25,1

Einschließlich 493,65 494,15 0,5 42,0 21,4 93,2

SDDSC177 498,86 499,86 1 1,4 1,5 4,9

SDDSC177 504,48 512,78 8,3 5,8 1,0 8,1

Einschließlich 505,47 505,67 0,2 4,7 9,5 27,4

Einschließlich 507,04 509,84 2,8 13,1 1,7 17

Einschließlich 510,88 512,28 1,4 5,6 0,6 7,2

SDDSC177 528,32 529,82 1,5 13,5 0,1 13,7

SDDSC177 545,79 551,99 6,2 16,0 0,2 16,5

Einschließlich 545,79 547,09 1,3 76,1 0,2 76,7

SDDSC177 557,38 557,68 0,3 1,3 2,7 7,7

SDDSC182 155,05 156,35 1,3 2,2 0,7 3,9

SDDSC182 158,4 161,6 3,2 0,6 0,1 0,8

SDDSC182 211,37 212,87 1,5 1,0 0,4 1,9

SDDSC182 218,44 219,64 1,2 2,1 1,5 5,7

SDDSC182 223,6 224,3 0,7 2,7 7,0 19,4

SDDSC182 229,74 230,34 0,6 3,0 0,3 3,7

SDDSC182 237,51 238,41 0,9 1,8 1,4 5,1

SDDSC182 426,5 428 1,5 19,5 8,2 39,1

Einschließlich 426,5 427,2 0,7 38,2 16,0 76,4

SDDSC182 432,09 438,59 6,5 0,9 0,4 1,8

SDDSC182 441,08 445,48 4,4 5,1 1,1 7,8

Einschließlich 442,59 442,79 0,2 27,4 0,2 27,9

Einschließlich 443,97 444,67 0,7 26,6 6,8 42,8

SDDSC182 447,91 452,81 4,9 1,3 0,3 2,0

SDDSC182 455,12 455,52 0,4 6,7 0 6,8

SDDSC182 474,8 477 2,2 0,4 0,2 0,9

SDDSC182 482,8 486,4 3,6 1,1 0,2 1,5

SDDSC182 492,18 492,38 0,2 7,1 5,7 20,8

Tabelle 3: Alle hier gemeldeten Einzelanalysen von SDDSC177 und SDDSC182 > 0,1 g/t AuEq. Einzelanalysen und Probenintervalle werden auf zwei Dezimalstellen genau angegeben.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Intervall (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC177 30,54 31,7 1,16 0,1 0,00 0,11

SDDSC177 31,7 32,93 1,23 1,79 0,00 1,80

SDDSC177 32,93 33,9 0,97 1,96 0,00 1,97

SDDSC177 91,2 92,3 1,1 13,2 0,00 13,21

SDDSC177 92,3 93,6 1,3 6,34 0,00 6,35

SDDSC177 93,6 94,7 1,1 2,58 0,00 2,59

SDDSC177 95,3 96,2 0,9 0,66 0,00 0,67

SDDSC177 97,1 97,95 0,85 0,79 0,03 0,87

SDDSC177 98,3 99,4 1,1 0,46 0,02 0,50

SDDSC177 101,3 102,1 0,8 0,44 0,01 0,47

SDDSC177 102,1 103 0,9 0,1 0,01 0,11

SDDSC177 104 105 1 0,15 0,01 0,17

SDDSC177 105 105,8 0,8 0,09 0,02 0,13

SDDSC177 108,6 109,6 1 0,2 0,00 0,21

SDDSC177 109,6 110,6 1 0,28 0,00 0,29

SDDSC177 114 114,8 0,8 0,08 0,02 0,12

SDDSC177 119,8 120,65 0,85 0,11 0,02 0,16

SDDSC177 120,65 121,1 0,45 0,06 0,02 0,12

SDDSC177 124,2 125,13 0,93 0,97 0,00 0,98

SDDSC177 125,13 125,43 0,3 0,28 0,00 0,29

SDDSC177 125,43 126,2 0,77 0,47 0,00 0,48

SDDSC177 127,3 127,4 0,1 0,84 0,00 0,84

SDDSC177 127,9 129 1,1 0,15 0,00 0,16

SDDSC177 130,19 130,3 0,11 59 0,02 59,04

SDDSC177 130,3 130,5 0,2 0,81 0,02 0,85

SDDSC177 130,5 131,65 1,15 0,16 0,00 0,17

SDDSC177 131,65 132,8 1,15 0,37 0,01 0,39

SDDSC177 132,8 133,32 0,52 0,44 0,01 0,45

SDDSC177 133,32 133,5 0,18 0,22 0,01 0,24

SDDSC177 133,5 134,09 0,59 0,16 0,00 0,17

SDDSC177 135,5 136,3 0,8 0,11 0,00 0,12

SDDSC177 136,3 137 0,7 0,25 0,00 0,26

SDDSC177 137 137,8 0,8 0,49 0,00 0,50

SDDSC177 137,8 138,3 0,5 0,1 0,00 0,11

SDDSC177 140,4 141,3 0,9 0,1 0,01 0,12

SDDSC177 142,1 142,8 0,7 0,4 0,00 0,41

SDDSC177 144,4 144,95 0,55 0,59 0,03 0,66

SDDSC177 144,95 145,15 0,2 41,7 7,80 60,34

SDDSC177 145,15 145,5 0,35 2,85 0,04 2,96

SDDSC177 145,5 146,4 0,9 0,73 0,04 0,82

SDDSC177 146,4 147,2 0,8 0,22 0,23 0,77

SDDSC177 147,2 148 0,8 0,76 0,02 0,80

SDDSC177 148,6 149,3 0,7 0,1 0,01 0,13

SDDSC177 149,3 149,9 0,6 0,21 0,13 0,52

SDDSC177 151,3 152,1 0,8 1,71 0,12 2,00

SDDSC177 152,1 152,9 0,8 6,22 0,02 6,27

SDDSC177 152,9 153,35 0,45 0,12 0,03 0,19

SDDSC177 153,35 153,55 0,2 1,47 0,98 3,81

SDDSC177 153,55 154 0,45 0,46 0,07 0,62

SDDSC177 154 155 1 0,58 0,19 1,03

SDDSC177 155 156 1 0,52 0,03 0,59

SDDSC177 156 156,5 0,5 0,64 0,03 0,70

SDDSC177 156,5 157 0,5 0,1 0,03 0,17

SDDSC177 158,8 159,5 0,7 2,12 0,01 2,15

SDDSC177 160 160,6 0,6 1,12 0,01 1,14

SDDSC177 160,6 161 0,4 0,79 0,01 0,82

SDDSC177 161 161,8 0,8 0,4 0,02 0,44

SDDSC177 161,8 163 1,2 0,43 0,01 0,45

SDDSC177 163 164 1 0,15 0,00 0,16

SDDSC177 164 164,9 0,9 0,23 0,01 0,24

SDDSC177 164,9 165,1 0,2 0,99 0,00 1,00

SDDSC177 166,5 166,91 0,41 0,23 0,00 0,23

SDDSC177 171,5 172,05 0,55 0,1 0,00 0,11

SDDSC177 174,5 174,69 0,19 12,2 0,00 12,21

SDDSC177 174,69 175,2 0,51 0,13 0,00 0,14

SDDSC177 175,2 175,65 0,45 0,2 0,00 0,21

SDDSC177 176,48 177,67 1,19 0,31 0,00 0,32

SDDSC177 183,48 184,1 0,62 0,94 0,00 0,95

SDDSC177 184,1 184,7 0,6 0,1 0,00 0,11

SDDSC177 341,37 341,5 0,13 0,13 0,00 0,14

SDDSC177 392,37 393,57 1,2 3,4 0,03 3,46

SDDSC177 397,7 398,58 0,88 0,14 0,01 0,16

SDDSC177 398,58 398,69 0,11 30,9 0,22 31,43

SDDSC177 398,69 399,27 0,58 0,09 0,01 0,11

SDDSC177 399,27 400,26 0,99 1,02 1,43 4,44

SDDSC177 400,26 401,3 1,04 0,59 0,24 1,16

SDDSC177 401,3 402,05 0,75 0,05 0,02 0,10

SDDSC177 402,05 402,87 0,82 0,53 0,05 0,65

SDDSC177 402,87 403,15 0,28 0,21 0,02 0,25

SDDSC177 403,15 403,28 0,13 0,5 0,02 0,55

SDDSC177 403,28 403,58 0,3 21,9 1,71 25,99

SDDSC177 403,58 403,77 0,19 1,43 0,33 2,22

SDDSC177 403,77 404,2 0,43 0,81 0,09 1,02

SDDSC177 404,2 405 0,8 0,11 0,01 0,14

SDDSC177 405,67 405,95 0,28 0,35 0,19 0,80

SDDSC177 407,15 408,09 0,94 0,18 0,02 0,23

SDDSC177 408,09 408,23 0,14 1,14 0,75 2,93

SDDSC177 408,23 408,42 0,19 1,11 0,03 1,18

SDDSC177 408,61 408,77 0,16 1,44 0,35 2,28

SDDSC177 408,77 409,16 0,39 0,21 0,03 0,28

SDDSC177 410,45 411,16 0,71 0,08 0,01 0,11

SDDSC177 411,16 411,36 0,2 1,35 0,02 1,41

SDDSC177 413,48 413,9 0,42 0,34 0,01 0,36

SDDSC177 418,41 418,65 0,24 1,12 0,16 1,50

SDDSC177 418,65 418,98 0,33 0,09 0,04 0,18

SDDSC177 418,98 419,36 0,38 0,16 0,06 0,30

SDDSC177 419,36 419,76 0,4 0,21 0,02 0,26

SDDSC177 419,76 420,13 0,37 1,2 0,87 3,28

SDDSC177 420,13 420,86 0,73 0,34 0,01 0,37

SDDSC177 420,86 421,57 0,71 0,1 0,02 0,14

SDDSC177 421,57 421,69 0,12 0,41 0,05 0,52

SDDSC177 421,69 421,97 0,28 0,19 0,03 0,27

SDDSC177 421,97 422,19 0,22 0,47 0,99 2,84

SDDSC177 422,19 422,54 0,35 0,12 0,02 0,17

SDDSC177 422,54 422,65 0,11 0,92 0,56 2,26

SDDSC177 422,65 423,05 0,4 0,68 0,03 0,75

SDDSC177 423,05 424,17 1,12 0,05 0,03 0,11

SDDSC177 424,17 424,55 0,38 1,89 2,08 6,86

SDDSC177 424,55 425,85 1,3 0,21 0,16 0,59

SDDSC177 427,73 428,32 0,59 0,22 0,04 0,30

SDDSC177 428,73 429,01 0,28 5,67 0,04 5,75

SDDSC177 429,01 429,51 0,5 0,19 0,01 0,22

SDDSC177 429,51 429,75 0,24 0,37 0,05 0,50

SDDSC177 429,75 430,24 0,49 1,75 1,18 4,57

SDDSC177 430,24 430,4 0,16 2,36 2,53 8,41

SDDSC177 430,4 430,69 0,29 9,73 2,20 14,99

SDDSC177 430,69 431,39 0,7 1,38 1,34 4,58

SDDSC177 431,39 431,84 0,45 0,87 0,33 1,66

SDDSC177 431,84 432,02 0,18 184 14,80 219,37

SDDSC177 432,02 432,23 0,21 6,11 6,25 21,05

SDDSC177 432,23 432,37 0,14 3,48 1,16 6,25

SDDSC177 432,37 432,8 0,43 4,73 5,32 17,44

SDDSC177 432,8 432,95 0,15 2,22 1,81 6,55

SDDSC177 432,95 433,17 0,22 1,48 0,70 3,15

SDDSC177 433,17 434 0,83 0,11 0,02 0,16

SDDSC177 434 434,57 0,57 0,13 0,03 0,21

SDDSC177 434,57

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Southern Cross Gold Consolidated Ltd.

Mariana Bermudez

1090 West Georgia Street, Suite 1305

V6E 3V7 Vancouver, BC

Kanada

email : mbermudez@chasemgt.com

Pressekontakt:

Southern Cross Gold Consolidated Ltd.

Mariana Bermudez

1090 West Georgia Street, Suite 1305

V6E 3V7 Vancouver, BC

email : mbermudez@chasemgt.com