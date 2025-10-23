Prognosen für den Silberpreis 2026

Der September brachte ein Plus von mehr als 17 Prozent in US-Dollar gerechnet. Die Prognosen für das nächste Jahr sind uneinheitlich.

Ganz optimistische Marktbeobachter halten eine Verdopplung des Silberpreises für möglich. Doch es gibt auch andere Stimmen. Zinssenkungserwartungen, ein mehrjähriges Defizit beim Silber und eine explodierende industrielle Nachfrage, nicht zuletzt aufgrund KI, Digitalisierung, Elektromobilität und Photovoltaik lassen Silber glänzen. So sieht die UBS etwa den Preis des Edelmetalls bei 42 bis 44 US-Dollar für 2026. Möglich wären aber auch 44 bis 47 US-Dollar je Unze.

Die HSBC ist mit knapp 34 US-Dollar je Unze Silber nicht so optimistisch. Die Citigroup geht von 43 US-Dollar je Unze aus. Der Konsens bei den vom Nachrichtendienstleister Reuters befragten Analysten hält 34,58 US-Dollar je Unze, damit eine deutliche Korrektur für wahrscheinlich. Liegt die Gold-Silber-Ratio historisch gesehen bei rund 60:1 und heute bei etwa 80:1, so würde eine heute wieder bei 60:1 liegende Ratio einen Silberpreis von mehr als 60 US-Dollar je Unze bedeuten. Selbst wenn in der Photovoltaikbranche neue Technologien den Silberverbrauch reduzieren würden, so ist dies doch ein beständig wachsender Markt, der Unmengen an Silber braucht. Gleiches gilt für die Elektromobilität.

Diese befindet sich auf einem weltweiten Siegeszug. Und einerseits könnten Gewinnmitnahmen dem Silberpreis schaden, aber auf der anderen Seite scheint das Investmentinteresse in Silber allgemein zu steigen. Denn Silber ist ähnlich wie Gold, ein sicherer Hafen. Bei Dollarschwäche, steigenden Staatsverschuldungen und geopolitischen Krisen fahren Anleger daher auch gerne in den Silber-Hafen ein. Nicht außer Acht lassen sollten Anleger Bergbauunternehmen mit Silber im Boden.

Endeavour Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silv... - gehört zu den erfolgreichen Produzenten. Die Projekte des Unternehmens befinden sich in Mexiko, Chile und Peru. Beim Terronera-Projekt in Mexiko begann kürzlich die kommerzielle Produktion.

Skeena Gold & Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/skeena-gold-si... -entwickelt in British Columbia ein hochgradiges und kostengünstiges Gold-Silber-Projekt (Eskay Creek) und im Blickpunkt stehen noch zwei früher bereits produzierende Projekte.

