FRENZEL Grapefruit elektrisiert die "Nacht der Leichen" in Wuppertal

Wenn Frucht auf Finsternis trifft: Halloween 2025 wird legendär

Wuppertal, 23. Oktober 2025 - Wenn sich am 31. Oktober die Tore der Alten Papierfabrik zur legendären Halloween-Nacht öffnen, trifft pulsierender Bass auf kunstvolles Gruseldesign - und auf überraschend fruchtigbitteren Geschmack: FRENZEL Grapefruit ist in diesem Jahr erstmals offizieller Eventpartner der überregional bekannten Party "Nacht der Leichen".

Ein Event, das seit Jahren für ausverkaufte Hallen, kreative Kostüme und ein unverwechselbares Gemeinschaftsgefühl steht. In diesem Jahr wird es noch ein wenig intensiver, ein wenig elektrisierender - und vor allem: ein wenig FRENZEL.

Probieren. Erleben. Feiern.

Gleich zum Auftakt erwartet die Gäste ein exklusiver Willkommensmoment: Am Eingang lädt FRENZEL Grapefruit zur stilvoll inszenierten Probieraktion ein - frisch, fruchtig-herb und genau richtig für die Nacht der Untoten.

An den Bars wartet dann die nächste Überraschung: Eine eigene Cocktailkarte powered by FRENZEL, auf der sich Klassiker und neue Signature Drinks die Ehre geben. Ob als spritziger Aperitif oder als Statement-Drink im Halloween-Design - FRENZEL Grapefruit zeigt sich an diesem Abend in seiner vollen geschmacklichen Bandbreite.

Ein Likör, der nicht nur geschmacklich, sondern auch visuell überzeugt: Die leuchtend rot-orangene Farbe trifft auf ein edles, modernes Flaschendesign - ein echter Blickfang in jeder Hand.

Gemeinsam feiern. Lokal genießen. Verantwortung leben.

"Unsere Marke steht für Lebensfreude, Verantwortung und Miteinander - Werte, die perfekt zu diesem Event passen", erklärt Johannes Frenzel, Inhaber von FRENZEL Grapefruit.

Die Partnerschaft mit der "Nacht der Leichen" unterstreicht das lokale Engagement der Marke: FRENZEL unterstützt gezielt Veranstaltungen, die Genuss, Kreativität und Gemeinschaft fördern. Gleichzeitig steht der verantwortungsvolle Umgang mit alkoholhaltigen Getränken im Zentrum.

Event-Highlights auf einen Blick

! Halloween-Party "Nacht der Leichen"

! Alte Papierfabrik Wuppertal, Friedrich-Ebert-Str. 130

! 31.10.2025, Einlass ab 22 Uhr

! Tickets: Vorverkauf 20?€, Abendkasse 25?€

! Vorverkaufsstellen: Alte Papierfabrik, Aposto Gaskessel, Twinscut, Akzenta, Treuewelt & mudio.de

Offizielle Partner & Sponsoren

! Alte Papierfabrik Wuppertal

! Sport-Park Group

! TOMA Events

! Aposto Gaskessel

! Stadtsparkasse Wuppertal

! Akzenta REWE

! ARAL

TreueWelt Wuppertal

! TwinsCut - Barbers & Stylists

! FRENZEL Grapefruit - Original Experience

! Rezepte für zu Hause unter https://frenzel.com/rezepte

