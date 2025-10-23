Bella Renate - der neue Apresski-Austrorock von Solarkreis

Neuer Dialektpop aus Österreich

Skifoan, Schmarren & Solarkreis: Jetzt kommt "Bella Renate"!

Aus Bella Estate wird Bella Renate - die steirische Band Solarkreis hat ihren Sommerhit kurzerhand ins Winter-Outfit gesteckt. Statt Strand und Aperol gibt's jetzt Hüttenwirtin, Kaiserschmarrn und jede Menge Schmäh.

Die Idee entstand mitten im Hochsommer, bei brütender Hitze zwischen zwei Konzerten in Bayern. Und was dabei rauskam? Ein Song mit Augenzwinkern und Mitsing-Garantie.

Kurz gesagt: Der perfekte Sound für alle, die Après-Ski lieber mögen als Strandurlaub.

Dialektpop - modern, ausdrucksstark und lebensbejahend - das ist Solarkreis. Nach 10 erfolgreichen Jahren hat sich die Band längst als fixer Bestandteil in der österreichischen und bayrischen Musikszene etabliert. Der Mix aus fetten Beats, coolen Bläserlines und modernen Sounds gepaart mit einer unverwechselbaren Stimme macht den unverkennbaren Sound von Solarkreis aus. Dass der Spaß an der Sache selbst im Vordergrund steht, erkennt man bei den Live-Auftritten der Band. Energiegeladen, humorvoll mit einer Prise Selbstironie und jederzeit authentisch, so geben sich die 7 Jungs auf der Bühne. Dem Publikum gefällt's und schweißtreibende Konzerte mit der einen oder anderen Überraschung sind garantiert.

Solarkreis - Bandmembers

Hartmut Pollhammer: Bandleader, Keyboards, Backing Vocals

Michael Fritz: Vocals

Bertram Pollhammer: Gitarre

Robert Klammler: E-Bass

Stefan Ertl: Drums, Backing Vocals

Stefan Kaufmann: Saxophon

Daniel Kukovetz: Saxophon, Backing Vocals

VÖ-Datum: 24.10.2025

Komponisten: Hartmut Pollhammer, Daniel Kukovetz &Stefan Ertl

Textdichter: Bertram Pollhammer, Michael Fritz & Stefan Kaufmann

ISRC: ATPJ42500003

Länge: 02:47 Minuten

Label: SK Entertainment/ Austria

