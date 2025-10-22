Achtsamkeit & Digitalisierung - Gesund führen, Fehlzeiten senken

Digitale Überlastung und Fehlzeiten steigen. Rednerin Imke Götz zeigt, wie Achtsamkeit, Empathie und Technologiekompetenz helfen, Gesundheit und Motivation in der Arbeitswelt zu stärken.

Wenn Belastung sichtbar wird - und Bewusstsein zur Gesundheitsfrage wird

Psychische und körperliche Erschöpfung nehmen in der Arbeitswelt spürbar zu. Der aktuelle DAK-Gesundheitsreport zeigt: Die Krankheitstage durch Depressionen sind allein im letzten Jahr um rund 50 % gestiegen. Auch die Analysen der AOK zu Fehlzeiten 2024 belegen ein Rekordniveau.

Belastung ist kein Einzelfall mehr, sondern strukturell geworden - und die Digitalisierung verstärkt vieles davon. Ständige Erreichbarkeit, Informationsflut und fehlende Erholungsphasen lassen Körper und Geist kaum noch zur Ruhe kommen. Was früher als effizient galt, wird zunehmend zur Belastungsprobe für die Gesundheit - und zur Führungsaufgabe.

Keynote: Achtsamkeit & Digitalisierung - Fehlzeiten senken, Gesundheit stärken

In der Keynote von Imke Götz "Achtsamkeit im Business: Gesund bleiben im digitalen Rausch" zeigt die Rednerin, wie Achtsamkeit und Empathie in Zeiten der Digitalisierung Fehlzeiten senken und Gesundheit bewahren können. Emotionale Kompetenzen gehören zu den entscheidenden Faktoren gesunder Führung.

Führung bedeutet nicht Kontrolle, sondern Wahrnehmungsfähigkeit:

* frühzeitig erkennen, wann Energie verloren geht,

* wann Spannung entsteht,

* und wann es Raum für Klarheit, Verbindung und Respekt braucht.

Nur wer selbst Empathie lebt, kann die eigenen Bedürfnisse und die seines Teams erkennen. So kann präventiv gehandelt werden - bevor Fehlzeiten entstehen. Achtsamkeit hilft Führungskräften, präsent zu sein, Körpersignale zu beachten und die Dynamik im Team bewusst durch Fragen zu gestalten bzw. zu regulieren.

"Achtsamkeit ist kein Rückzug aus der digitalen Welt - sie ist die Fähigkeit, in ihr gesund zu bleiben", sagt die begeisternde Rednerin Imke Götz.

Der Vortrag verbindet Wissenschaft und Praxis - mit dem Ziel, Gesundheit, Motivation und Zusammenarbeit aktiv zu gestalten.

Digitaler Stress zeigt sich im Körper

Digitalisierung verändert nicht nur Arbeitsprozesse - sie verändert auch den Körper. Neue Krankheitsbilder sind längst Teil des Alltags:

* Tech Neck - Verspannungen durch ständiges Blicken auf den Bildschirm

* Mouse Arm - Überlastung durch monotone Hand- und Armbewegungen

* Zoom Fatigue - geistige Erschöpfung durch Dauerkommunikation

* Digital Eye Strain - trockene, müde Augen durch fehlende Pausen

* Digitaler Burnout - Überforderung durch ständige Erreichbarkeit und Informationsflut

Diese Symptome zeigen: Gesundheit beginnt bei Bewusstsein. Prävention bedeutet nicht allein Ergonomie oder Technikschulung, sondern auch Selbstfürsorge, Achtsamkeit und Empathie im Umgang mit sich selbst und anderen. "Der Körper ist der Spiegel der Emotionen." - dieser Leitsatz von Imke Götz verdeutlicht, wie eng körperliche und emotionale Prozesse miteinander verbunden sind - und wie wichtig es ist, beide Ebenen in Balance zu halten.

Achtsamkeit & emotionale Kompetenz als Antwort

Emotionale Kompetenz gilt als Schlüsselfaktor gesunder Führung. Sie entscheidet, wie gut Führungskräfte mit Stress, Konflikten und digitaler Reizüberflutung umgehen - und sie ist trainierbar. Führungskräfte brauchen neben Empathie & Achtsamkeit auch Technologiekompetenz und gute Rahmenbedingungen, um Burnout durch Digitalisierung zu vermeiden.

In Trainings emotionaler Kompetenzen können Fähigkeiten wie Selbstwahrnehmung, Empathie und Emotionsregulation gezielt entwickelt werden.

Die zentrale Verbindung zwischen emotionaler Kompetenz, Achtsamkeit, körperlichem Wohlbefinden und Kommunikationsfähigkeit - genau diese Themen behandelt Imke Götz in ihrer Keynote.

Fazit

Gesunde Führung entsteht dort, wo Klarheit, Empathie und Achtsamkeit zusammenkommen. Wo Führungskräfte lernen, präsent zu sein - im Gespräch, im Körper, im Moment. Und wo die Fähigkeit wächst, Verbindung zu schaffen: zwischen Menschen, Zielen und Bedürfnissen.

Der Vortrag von Imke Götz zeigt, wie Unternehmen Gesundheit nicht nur fördern, sondern zur gelebten Kultur machen können - mit Respekt, Bewusstsein und echter Präsenz. Dabei verbindet die Rednerin Imke Götz in ihrer Arbeit Wissenschaft und über 30 Jahre Erfahrung aus ihrer eigenen Osteopathie Praxis. Ihr Ziel ist es, Führungskräfte zu befähigen, Gesundheit, Motivation und Zusammenarbeit frühzeitig aktiv zu gestalten - statt nur auf Belastung zu reagieren.

