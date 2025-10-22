DJ BOTTEK: Debütsingle "Prozessor fluten" - KI trifft Partybeats (Release 01.11.2025)

Der weltweit erste KI-DJ bringt Mallorca-Feeling in die digitale Welt! Mit seiner Debütsingle "Prozessor fluten" startet DJ BOTTEK am 01.11.25 eine neue Ära der Partymusik.

DJ BOTTEK veröffentlicht Debütsingle "Prozessor fluten" - KI trifft Partybeats am 01.11.2025

Mit "Prozessor fluten" präsentiert DJ BOTTEK am 01. November 2025 seine erste offizielle Single und verbindet zwei Welten, die bislang selten so selbstverständlich zusammenfanden: Künstliche Intelligenz und humorvolle Party-Ästhetik.

Der Track versteht sich als moderner, tanzbarer Partysong mit einer klaren Hook, wuchtigen Drums und einem Augenzwinkern - genau dort, wo Spaßkultur auf Technik-Neugier trifft.

Die Idee hinter DJ BOTTEK:

DJ BOTTEK ist ein künstlerisches Konzept, das KI-gestützte Produktion mit menschlichem Kuratieren, Songwriting und Branding verbindet. Im Mittelpunkt steht die Figur eines gut gelaunten Roboters im Hawaiihemd, der für bunte, positive Energie steht. Ziel ist kein Ersatz klassischer DJs, sondern ein eigenständiger Entertainment-Charakter, der Pop- und Partyelemente in ein frisches, digitales Gewand überführt.

Über den Song:

"Prozessor fluten" erzählt - mit einem Augenzwinkern - von einer Maschine, die vom Partyfieber befallen wird: Wenn der Bass kickt, steigen die Temperaturen, der Prozessor läuft heiß und die Feier schaltet in den Turbo. Musikalisch setzt der Song auf eingängige Chants, treibende Kick-Snare-Muster und Hook-Synths, die sofort im Ohr bleiben. Der Sound ist bewusst direkt, laut und feierbar - für Clubs, Bars, Après-Beach, Malle oder jede Playlist, in der gute Laune gefragt ist.

Zitat von DJ BOTTEK (Dennis Bottek):

"Ich wollte zeigen, wie KI als Werkzeug Kreativität befeuern kann. Am Ende sollen Menschen gemeinsam feiern - KI hilft mir nur, meinen Sound, meine Story und die Optik schneller und mutiger umzusetzen. Prozessor fluten ist mein Startschuss dafür."

Format & Einsatz:

* Genre: Partyschlager / Dance-Pop / Eurodance mit humoristischen Elementen

* Stimmung: laut, ironisch, positiv, mitsingbar

* Einsatzgebiete: On-Air-Rotation, Party-Shows, Mallorca, Social-Clips, Event-Warm-Ups

* Begleitend: Visuals & Short-Form-Videos mit dem BOTTEK-Charakter, Lyric-Assets und ein kurzes "Canvas" für Spotify

Brand & Visuals:

Das visuelle Auftreten folgt einer klaren, wiedererkennbaren Linie: Neonfarben, Strand-/Malle-Motive, Roboter-Ästhetik, sommerliche Outfits.

Die Figur DJ BOTTEK ist bewusst freundlich, unbeschwert und nicht realweltlich, um Diskussionen über "Echte vs. KI" aufzubrechen und spielerisch zu wenden: Hier geht es um Entertainment.

Veröffentlichung & Verfügbarkeit:

* Release-Datum: 01.11.2025

* Digital: auf allen gängigen Streaming-Plattformen (Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music u. a.)

* Pre-Save: Hörer können den Song bereits jetzt vormerken, um ihn zum Start automatisch in ihrer Bibliothek zu haben.

Pre-Save-Link:

https://distrokid.com/hyperfollow/djbottek/prozessor-fluten

Presse- & Hintergrundmaterial:

Grafiken (PNG/JPG, 300 DPI), kurze Video-Snippets, Pressemappe und Logo-Varianten stehen auf Anfrage zur Verfügung. Ein Überblick über Socials, Kontakt und Impressum findet sich am Ende des Beitrags.

Ausblick:

Nach "Prozessor fluten" sind weitere Releases geplant, die das BOTTEK-Universum thematisch erweitern - von Strand-Hymnen bis hin zu humorvollen Club-Tracks. Parallel baut DJ BOTTEK die Community über TikTok, Instagram, YouTube und WhatsApp-Kanal aus, um Hörer frühzeitig einzubinden und Feedback in die nächsten Produktionen einfließen zu lassen.

Über DJ BOTTEK:

DJ BOTTEK ist ein KI-gestütztes Musik- und Entertainment-Projekt von Dennis Bottek. Die Marke steht für bunte Partybeats, ironische Texte und ein eigenständiges Roboter-Branding.

Ziel ist es, die Möglichkeiten digitaler Produktion mit klassischer Feier-Kultur zu verbinden - ohne echte DJs zu ersetzen, sondern als neue, eigenständige Farbe im Partyspektrum.

Pressekontakt:

DJ BOTTEK - Dennis Bottek

Web: https://mysociallink.de/djbottek

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DJ BOTTEK

Herr Dennis Bottek

Lothringer Str. 17

63450 Hanau

Deutschland

fon ..: 06183 8039368

web ..: https://mysociallink.de/djbottek

email : Kontakt@djbottek.de

DJ BOTTEK ist der erste KI-basierte Künstler im Malle-Genre und verbindet humorvolle Partystimmung mit moderner Technologie. Er schreibt all seine Songs zu 100% selbst. Die Songs werden fast vollständig mit künstlicher Intelligenz produziert und bringen eine neue, digitale Note in die deutsche Partyszene. Mit seinem Debüt "Prozessor Fluten" startet DJ BOTTEK am 01.11.2025 die KI-Malle-Revolution.

Hinter dem Projekt steht Dennis Bottek, der Musik, Technik und Entertainment zu einer einzigartigen Marke verschmilzt.

