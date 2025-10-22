Übersetzernetzwerk Allgäu eröffnet firmeneigenes Fitnessstudio

Neues Angebot stärkt Mitarbeitergesundheit und Arbeitgeberattraktivität

Unterallgäu, Oktober 2025 - Das Übersetzungsbüro Allgäu wird am Firmensitz ein eigenes Inhouse-Fitnessstudio eröffnen, das allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kostenlos zur Verfügung stehen wird. Mit diesem Schritt möchte das Unternehmen nicht nur die Gesundheit und das Wohlbefinden seines Teams fördern, sondern auch ein deutliches Zeichen für eine moderne, mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur setzen.

"Unsere Übersetzer*innen leisten täglich hochkonzentrierte Arbeit am Schreibtisch und vor dem Bildschirm. Da ist Bewegung ein wichtiger Ausgleich", erklärt Dr. Sven Wenigmann, Geschäftsführer der abalingo GmbH mit deren Marke ‚Das Übersetzernetzwerk © Allgäu'.

"Mit dem neuen Fitnessstudio möchten wir ihnen die Möglichkeit geben, Fitness und Beruf leichter zu verbinden - direkt vor Ort und ohne zusätzliche Kosten."

Das Studio ist mit modernen Trainingsgeräten, einem kleinen Kursbereich und Umkleidemöglichkeiten ausgestattet. Es steht den Beschäftigten sowohl vor als auch nach der Arbeitszeit sowie in Pausen zur Verfügung. Geplant sind zudem regelmäßig stattfindende Gesundheitsaktionen und Bewegungsworkshops sowie eine spezielle Rückenschule.

Neben dem gesundheitlichen Nutzen verfolgt das Unternehmen ein weiteres Ziel: Das Übersetzungsbüro Allgäu möchte sich als attraktiver Arbeitgeber in der Region positionieren. "Der Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte ist auch in unserer Branche deutlich spürbar - besonders hier in direkter Nachbarschaft zu großen Namen wie Ehrmann oder Liebherr. Mit Angeboten wie diesem möchten wir zeigen, dass Wertschätzung und Mitarbeiterzufriedenheit bei uns großgeschrieben werden", erläutert Dr. Wenigmann.

Das Übersetzernetzwerk Allgäu besteht aus über 350 Fachübersetzer*innen und gerichtlich beeidigten sowie öffentlich bestellten Übersetzer*innen und ist auf hochwertige Fachübersetzungen in den Bereichen Technik, Medizin, Recht sowie auf beglaubigte Übersetzungen spezialisiert und bedient sowohl Kunden aus der Region als auch weltweit.

Mit dem neuen Fitnessangebot setzt das Unternehmen ein weiteres Zeichen für Nachhaltigkeit, Teamgeist und moderne Arbeitskultur im Allgäu.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Das Übersetzernetzwerk Ulm

Herr Sven Wenigmann

Hirschstraße 21

89073 Ulm

Deutschland

fon ..: 0731 / 14 11 56 38

web ..: https://uebersetzernetzwerk.net/uebersetzungsbuero-ulm

email : ulm@uebersetzernetzwerk.net

Pressekontakt:

Das Übersetzernetzwerk Ulm

Herr Sven Wenigmann

Hirschstraße 21

89073 Ulm

fon ..: 0731 / 14 11 56 38

web ..: https://uebersetzernetzwerk.net/uebersetzungsbuero-ulm

email : ulm@uebersetzernetzwerk.net