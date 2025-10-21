Sibanye-Stillwater setzt neue Chrome-Vereinbarungen mit Glencore Merafe Venture um

Johannesburg, 21. Oktober 2025: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW) - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ - freut sich bekannt zu geben, dass alle für die Umsetzung der neuen Chromvereinbarungen mit Glencore Merafe Venture (GM Venture) erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Die strategischen und für beide Seiten vorteilhaften Verbesserungen des zuvor zwischen Lonmin und GM Venture geschlossenen historischen Vertrags (Marikana-Vertrag) und der neue Chrom-Managementvertrag (CMA) für die PGM-Betriebe in Südafrika (bekannt gegeben am 19. Februar 2025 (siehe Bekanntgabe von Glencore Merafe)) treten am 1. November 2025 in Kraft.

Zu den wichtigsten Vorteilen der Transaktion gehören:

- Beschleunigte Mengen zur Steigerung des zukünftigen Cashflows: Die Verbesserungen des Marikana-Vertrags sollen die Lieferung der vertraglich vereinbarten Chrommengen um etwa 20 Jahre beschleunigen, indem die Zufuhr erhöht und die Ausbeute der Marikana Chrome Recovery Plants (CRPs) verbessert wird. Die beschleunigte Lieferung wird nach Ablauf des Marikana-Vertrags und der Unterstellung der Marikana-CRPs unter das CMA den Anteil von Sibanye-Stillwater am freien Cashflow aus der Chromproduktion der Marikana-CRPs erhöhen.

- Unmittelbare Vorteile: Mit Ausnahme der Marikana CRPs werden die Sibanye-Stillwater CRPs sofort den wertsteigernden Bestimmungen des CMA unterliegen und davon profitieren, sobald die Transaktion wirksam wird.

- Operative Synergien: Glencore wird sein Know-how im Bereich der Verarbeitung nutzen, um die Chromproduktionserträge zu optimieren, und erwartet eine Senkung der Betriebskosten in allen relevanten CRP-Projekten.

- Vorteile des Projekts: Die durch die Transaktion verbesserte Wirtschaftlichkeit der Chromproduktion von Sibanye-Stillwater dürfte den inhärenten Wert und die wirtschaftliche Rentabilität der derzeit geprüften Brownfield-Erweiterungsprojekte in den PGM-Betrieben in Südafrika steigern.

Richard Stewart, CEO von Sibanye-Stillwater, kommentierte: Der Abschluss der Vereinbarungen mit Glencore Merafe ist ein entscheidender Schritt, um den langfristigen Wert unserer bedeutenden Chrom-Nebenprodukte in unseren südafrikanischen PGM-Betrieben zu erschließen. Durch die Abstimmung von operativem Know-how und kommerziellen Interessen legen wir den Grundstein für die Nachhaltigkeit unserer südafrikanischen PGM-Betriebe, was allen Stakeholdern zugutekommt und die Rendite für die Gruppe steigert.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem vielfältigen Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und beteiligt sich an führenden Betrieben zur Wiederaufbereitung von Bergbauabfällen.

Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat sich auch auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen diversifiziert und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau seines weltweiten Engagements im Bereich Recycling und Aufbereitung von Abraum gestärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com .

