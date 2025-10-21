SNP erzielt erneutes Rekordquartal und erhöht Prognose für das Gesamtjahr

-- Auftragseingang steigt um 7 % auf rund 80 Mio. EUR mit starker Entwicklung in internationalen Märkten (Q3 2024: 74,9 Mio. EUR)

-- Konzernumsatz legt um etwa 11 % auf rund 74 Mio. EUR zu (Q3 2024: 66,8 Mio. EUR)

-- EBIT klettert um ca. 83 % auf rund 15 Mio. EUR (Q3 2024: 8,2 Mio. EUR)

-- Starke Ergebnisse führen zu Prognoseanhebung für 2025

Heidelberg, 20. Oktober 2025 - SNP, ein weltweit führender Anbieter von Software für digitale Transformation, automatisierte Datenmigration und Datenmanagement im SAP-Umfeld, gibt nach vorläufigen Zahlen ein anhaltendes Wachstum für das dritte Quartal 2025 bekannt.

Der Auftragseingang stieg um 7 % auf rund 80 Mio. EUR (Q3 2024: 74,9 Mio. EUR). Der Umsatz legte um 11 % auf rund 74 Mio. EUR zu und das EBIT verbesserte sich überproportional um ca. 83 % auf rund 15 Mio. EUR. Die EBIT-Marge stieg im dritten Quartal 2025 entsprechend um über 7 Prozentpunkte auf rund 20 % (Q3 2024: 12,2 %). Die deutliche Ergebnisverbesserung ist vor allem auf gesteigerte Softwareumsätze zurückzuführen.

Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung im dritten Quartal und des anhaltenden Marktmomentums hat das Unternehmen seine Jahresprognose 2025 angehoben. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr wird auf 280 Mio. EUR bis 295 Mio. EUR erhöht (bisherige Prognose: 270 Mio. EUR bis 280 Mio. EUR). Darüber hinaus wird das EBIT in einer Bandbreite zwischen 34 Mio. EUR und 46 Mio. EUR erwartet (bisherige Prognose: 30 Mio. EUR bis 34 Mio. EUR). Für den Auftragseingang wird unverändert eine Book-to-Bill-Ratio (Auftragseingang / Umsatzerlöse) größer als eins prognostiziert.

Jens Amail, CEO von SNP, kommentiert: "Im aktuellen Marktumfeld sind Unternehmensagilität und Transformationsfähigkeiten für unsere Kunden und Partner wichtiger denn je. Wir sind sehr dankbar für deren anhaltendes Vertrauen und haben unsere Investitionen in KI-basierte Dienstleistungskapazitäten und Softwareinnovationen weiter erhöht, um sie zukünftig noch besser unterstützen zu können. Es ist uns zudem gelungen, an die starken Ergebnisse des ersten Halbjahres mit dem besten dritten Quartal unserer Unternehmensgeschichte anzuknüpfen. Besonders freue ich mich über das starke Wachstum in internationalen Märkten wie Frankreich, Brasilien, Australien und dem Nahen Osten. Die deutliche Verbesserung unserer Profitabilität zeigt, dass wir mit unserem Fokus auf Prozessexzellenz und Skalierbarkeit auf dem richtigen Weg sind. Dies ist das Ergebnis der großartigen Arbeit aller SNP-Kolleginnen und -Kollegen, und ich bin sehr stolz darauf, Teil dieses weltweiten Teams sein zu dürfen."

SNP wird die vollständigen Neunmonatszahlen 2025 am 6. November 2025 veröffentlichen.

SNP Schneider-Neureither & Partner SE

Marcel Wiskow

Speyerer Straße 4

69115 Heidelberg

Deutschland

E-Mail: marcel.wiskow@snpgroup.com

Homepage: https://www.snpgroup.com/de

Telefon: 06221 6425-637

Pressekontakt

Dr. Haffa & Partner GmbH

Dr. Annegret Haffa

Karlstraße 42

80333 München

Deutschland

E-Mail: postbox@haffapartner.de

Homepage: http://www.haffapartner.de

Telefon: 089 993191-0