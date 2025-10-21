AI meets HR-Tech: eRecruiter präsentiert neue Generation seiner prämierten Recruiting-Software

Wien/Linz, 21.10.2025

Komplizierte Prozesse, verlorene Talente, steigende Erwartungen: Recruiting steht heute mehr denn je unter Druck. Genau hier setzt eRecruiter aus Oberösterreich an: Mit der neuen Generation des eRecruiters soll Recruiting modern interpretiert und zugleich auf das Wesentliche reduziert werden.

Recruiting zwischen Anspruch und Wirklichkeit

91 % der österreichischen Unternehmen haben Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung - das zeigt der aktuelle Arbeitsmarktreport 2025 von karriere.at. Ein Formular zu lang, eine Rückmeldung zu spät und schon ist das Top-Talent verloren. Für HR-Teams bedeutet das: Stress, Zeitdruck und ein perma-nenter Wettlauf mit der Konkurrenz. „Recruiting ist heute ein Balanceakt“, erklärt Reginald Zenta, CEO von eRecruiter. „HR-Teams stehen unter enormem Zeitdruck, sollen persönliche Candidate Experience bieten und gleichzeitig effizient arbeiten. Genau hier braucht es Unterstützung.“

Recruiting muss wieder einfacher werden

Dabei unterstützt eRecruiter in der Version Aurora: Die neue Software baut auf den bewährten Stärken von eRecruiter - intuitive Bedienung, klare Prozesse - auf und entwickelt sie entscheidend weiter. Ziel ist es, Recruiting-Hürden radikal abzubauen. Besonders stark setzt eRecruiter auch auf das unter-schätzte Thema Talent Pooling: Kandidatinnen und Kandidaten können gezielt und langfristig betreut werden, anstatt im Bewerbungschaos unterzugehen. Dabei kommt auch Künstliche Intelligenz zum Einsatz, allerdings mit klarer Fokussierung auf Transparenz und Menschlichkeit. Genutzt wird KI dort, wo sie Recruiter:innen wirklich hilft, etwa bei der Vorbereitung, Kommunikation und Suche. „Unser Mot-to war schon immer: Recruiting, ganz einfach“, so Zenta. „Das bedeutet für uns, Prozesse so zu gestal-ten, dass sie für alle Beteiligten effizient und wertschätzend sind. KI ist dabei ein wichtiges Werkzeug - aber immer unter strengsten Datenschutzstandards und mit Fokus auf Verantwortung“.

Digitale Innovation trifft Datensouveränität

Neben smarter Technologie setzt eRecruiter kompromisslos auf Sicherheit und Nähe. Gehos-tet ausschließlich in Österreich erfüllt die Software höchste Anforderungen an den Daten-schutz. Gleichzeitig garantiert persönlicher Support durch erfahrene Recruiting-Expert:innen, dass Un-ternehmen jederzeit einen starken Partner an ihrer Seite haben. „Die neue eRecruiter Generation ist mehr als ein Update“, betont Zenta. „Es ist unser Statement, wie Recruiting heute und morgen funktio-niert: digital, menschlich und dabei stets absolut datensicher.“

Über eRecruiter

eRecruiter ist eine mehrfach ausgezeichnete Recruiting-Software aus Österreich, die seit 2001 Unter-nehmen bei einem effizienten und erfolgreichen Bewerbermanagement begleitet. Vom ersten Kontakt mit Bewerber:innen bis zur erfolgreichen Stellenbesetzung unterstützt eRecruiter HR-Teams dabei, den Recruiting-Prozess transparent und übersichtlich zu gestalten. Besonders Unternehmen aus anspruchs-vollen Branchen wie Banken, öffentliche Institutionen oder das Gesundheitswesen vertrauen seit vielen Jahren auf die Expertise von eRecruiter. Das Unternehmen aus Oberösterreich wurde zuletzt gleich zweifach ausgezeichnet - unter anderem als „Deutschlands beste Bewerbermanagement-Software 2025“ (Kategorie 51-100 Einstellungen pro Jahr) sowie als „Recruiter’s Liebling 2025“.

Weitere Informationen: https://erecruiter.net/

Pressekontakt

Nadja Kölbl, MA

Am Winterhafen 4, 4020 Linz, Austria

+43?664?882?084 71

presse@erecruiter.net

eRecruiter News & Ansprechpartner für die Presse