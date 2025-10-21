Original-Research: CanCambria Energy Corp. von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

CanCambria Energy verfolgt Produktionsstart ab 2026 -Tight-Gas-Projekt in Ungarn mit Milliarden-NPV vor Neubewertung

Das kanadische Explorationsunternehmen CanCambria Energy Corp. (TSXV: CCEC, WKN: A3EKUB, ISIN: CA13740E1079) entwickelt im Süden Ungarns eines der größten Tight-Gas-Projekte des Landes. Der aktuelle Research Report von Miningscout Research zeigt: Mit dem anvisierten Produktionsbeginn im Jahr 2026 und erheblicher Ressourcenbasis steht CanCambria vor einer möglichen Neubewertung.

CanCambria Energy Corp. konzentriert sich mit seinem zu 100 % im Eigenbesitz befindlichen Tight Gas Sandprojekt Kiskunhalas im Süden Ungarns auf die heimische Gasversorgung im strategisch wichtigen Energiemarkt Europas. Das Unternehmen verfügt dort über umfangreiche Contingent Ressourcen von 239 Mio. Barrel Öläquivalent (2C), davon 136,9 Mio. BOE in der Kategorie Development Pending. Der Nettogegenwartswert (NPV10, vor Steuern) dieser Ressourcen wird auf rund 1,6 Mrd. USD geschätzt.

Die geopolitische Lage in Europa sorgt für wachsende Nachfrage nach regionalen Energiequellen. Ungarn bezieht über 80 % seines Erdgases aus Russland und will diese Abhängigkeit reduzieren - ein Umfeld, von dem CanCambria stark profitieren kann. Mit vorhandener Infrastruktur, erfahrenem Management und der geplanten Produktionsaufnahme im Jahr 2026 ist das Projekt optimal positioniert, um einen Beitrag zur europäischen Energiesicherheit zu leisten.

Nach Einschätzung von Miningscout Research erscheint die CanCambria-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von rund 60 Mio. CAD derzeit deutlich unterbewertet. Im Vergleich zu börsennotierten Junior-Produzenten im Öl- und Gassektor ergibt sich ein erhebliches Aufholpotenzial - insbesondere, wenn die bestehende Ressourcenbasis sukzessive in Reserven überführt und die Produktion wie geplant aufgenommen wird. Zudem könnten bereits die für 2026 vorgesehenen Testbohrungen erste Einnahmen generieren und damit eine Neubewertung des Unternehmens anstoßen.

Fazit

Mit dem Projekt Kiskunhalas steht CanCambria Energy an der Schwelle zum Produzenten. Das Unternehmen verfügt über signifikante Ressourcen und ein klar definiertes Entwicklungsprogramm. Bei erfolgreichem Produktionsstart im Jahr 2026 ist eine deutliche Neubewertung der Aktie als wahrscheinlich. Für spekulative Investoren eröffnet sich damit ein attraktives Einstiegsfenster in ein aufstrebendes Energieunternehmen mit starkem Wachstumspotenzial in Europa.

Die vollständige Analyse steht unter folgendem Link zum Download bereit:

www.miningscout.de/wp-content/uploads/2024/10/Research_Report_CanCambria...

Über CanCambria Energy Corp.

CanCambria Energy Corp. ist ein in Vancouver (Kanada) ansässiges Öl- und Gasunternehmen. Kernasset ist das zu 100 % gehaltene Kiskunhalas-Projekt in Ungarn. Ziel ist die Entwicklung heimischer Erdgasressourcen zur Unterstützung der Versorgungssicherheit in Ungarn und Europa.

TSXV: CCEC · WKN: A3EKUB · ISIN: CA13740E1079

Web: www.cancambria.com

