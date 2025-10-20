Die Chancen bei den Royalty-Gesellschaften

Ob auf Edelmetalle oder auf das für die Energiewende wichtige Uran fixiert, Royalty-Unternehmen bieten besondere Chancen für Anleger.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Uranium Royalty Corp., Vizsla Royalties Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte, nicht erfolgsabhängige IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 20.10.2025, 16:00 Uhr Europa/Berlin

Das erste Royalty-Unternehmen im Bergbausektor entstand 1983, es war die Franco-Nevada Corporation, weitere folgten. Royalty- oder Lizenzgebühren-Gesellschaften besitzen im Gegensatz zu klassischen Minenunternehmen keine eigenen Minen. Sie helfen den Bergbaugesellschaften bei nötigen Finanzierungen, denn Explorations- und Produktionsprojekte brauchen viel Kapital für den Aufbau. Oder leisten eine einmalige Zahlung und bekommen dafür einen bestimmten Ertrag aus Rohstoff- oder Minenprojekten oder Anteile an den Einnahmen der Minenbetreiber.

Die Royalty-Unternehmen glänzen mit einer Vielzahl an Beteiligungen, während konventionelle Unternehmen oft nur ein oder wenige Projekte besitzen. Dies sorgt für eine Risikostreuung. Neben dieser Diversifikation punkten Royalty-Gesellschaften mit einem attraktiven Chance-Risiko-Profil und einer geringeren Volatilität. Gleichzeitig sind sie von operativen Risiken kaum betroffen, profitieren aber von den Erfolgen der Minenbetreiber automatisch mit. Eine Win-Win-Situation für Minenbetreiber und Royalty-Gesellschaft entsteht.

Und steigen Rohstoffe im Preis, so wie jüngst Gold und Silber, profitieren die Royalty-Unternehmen ebenfalls mit. Andererseits gereicht es auch den Royalty-Unternehmen zum Nachteil, wenn Rohstoffe im Preis sinken, sich Projekte verzögern oder ein Förderland politisch nicht stabil ist. Der prozentuale Anteil am Umsatz oder Gewinn einer Gesellschaft kann sich auf verschiedene Rohstoffe beziehen. Meist stehen Edelmetalle im Fokus der Royalty-Unternehmen wie bei beispielsweise Vizsla Royalties, einem noch relativ jungen Unternehmen, das 2024 entstanden ist.

Neben Gold und Silber steht seit einiger Zeit auch Uran wieder im vermehrten Interesse. Denn die Nachfrage wächst schneller als das Angebot. Und im Uranbereich existiert genau ein Royalty-Unternehmen.

Vizsla Royalties besitzt zwei NSR-Lizenzgebühren. Zum einen eine zweiprozentige Beteiligung an der Panuco-Liegenschaft in Mexiko. Dabei handelt es sich um eine primäre und hochgradige Silberressource. Zum anderen eine 3,5-prozentige Beteiligung an den Silverstone-Konzessionen.

Uranium Royalty - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-royalt... - glänzt als einziges Royalty-Unternehmen am Uranmarkt. Anleger erhalten so eine einzigartige Diversifizierung im Uransektor mit einem Investment in Uranium Royalty.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/ -) und Vizsla Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-royalties-corp/ -).

Quellen:

Vizsla Royalties, Uranium Royalty, Franco-Nevada Corporation

https://www.wirtschaftsmeldungen.net/archives/98138

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten ? 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der SRC swiss resource capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de