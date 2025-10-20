RUA GOLD verstärkt sein Führungsteam mit der Berufung von Simon Delander zum Vice President, Risk, Stakeholder & Regulatory Aff

20. Oktober 2025 / IRW-Press / Rua Gold Inc. (TSXV: RUA, OTC: NZAUF, WKN: A40QYC) (RUA GOLD oder das Unternehmen) freut sich, mit der Berufung von Simon Delander zum Vice President, Risk, Stakeholder & Regulatory Affairs eine weitere Verstärkung seines Führungsteams in Neuseeland bekannt zu geben.

In dieser neu geschaffenen Rolle wird Herr Delander eng mit CEO Robert Eckford und dem gesamten Führungsteam zusammenarbeiten, um die Strategie des Unternehmens im Genehmigungsprozess für das Projekt Reefton zu leiten. Darüber hinaus umfasst sein Aufgabenbereich die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften, die Beziehungen zu Behörden und Gemeinden sowie das ESG-bezogene Risikomanagement für das gesamte Portfolio von RUA GOLD in Neuseeland.

Zuletzt fungierte er als Vice President bei Endura Mining (ehemals Federation Mining), wo er das Unternehmen erfolgreich durch den Genehmigungsprozess führte und starke, dauerhafte Beziehungen zu den Interessengruppen aufbaute.

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen aufsichtsrechtliche Angelegenheiten, Beziehungen zu Interessengruppen und Risikomanagement im Rohstoffsektor verfügt Herr Delander über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Steuerung komplexer Genehmigungsprozesse und der Förderung tragfähiger Beziehungen zu wichtigen Interessengruppen - unter anderem zu Aufsichtsbehörden, Iwi und lokalen Gemeinschaften.

Herr Delander war zuvor in leitenden Positionen bei Evolution Mining und MMG tätig, wo er für die ESG-Berichtsrahmenwerke verantwortlich war, Risikobewertungen durchführte und sich mit den sich wandelnden regulatorischen Rahmenbedingungen befasste. Darüber hinaus ist Herr Delander Board-Mitglied des New Zealand Minerals Council, des New Zealand Mine Rescue Trust und von Terra Firma Mining Limited. Seine strategischen Einsichten und sein kooperativer Ansatz werden das Bestreben von RUA GOLD, seine Wachstumsziele mit seiner ökologischen und sozialen Verantwortung in Einklang zu bringen, weiter stärken.

Robert Eckford, CEO von RUA Gold, merkte dazu wie folgt an: Wir sind hocherfreut, Simon Delander im Führungsteam von RUA Gold begrüßen zu können. Während wir unser Projekt Reefton weiter vorantreiben, können wir die Bedeutung einer starken, transparenten und proaktiven Einbindung der Interessengruppen nicht genug betonen. Simons nachgewiesene Leistungsfähigkeit in diesem Bereich wird sicherstellen, dass RUA GOLD gut aufgestellt ist, um durch die Regulierungslandschaft zu navigieren, die Risiken seiner Projekte zu minimieren und seine Beziehungen zu den Interessengruppen zu vertiefen. Seine Berufung stärkt unsere Fähigkeit, sowohl für unsere Aktionäre als auch für die Gemeinden, in denen wir tätig sind, langfristig nachhaltige Werte zu schaffen.

Verlängerung der Vereinbarung mit Capital Gain Media Inc.: Am 4. August 2025 schloss das Unternehmen eine Investor-Relations-Vereinbarung mit Capital Gain Media Inc. (Capital Gain) ab. Im Rahmen dieser Vereinbarung hat sich Capital Gain bereit erklärt, Dienstleistungen im Bereich Content-Entwicklung und digitales Marketing zu erbringen. Gemäß den Bedingungen der Investor-Relations-Vereinbarung und als Gegenleistung für die von Capital Gain zu erbringenden Dienstleistungen hat sich das Unternehmen bereit erklärt, eine zusätzliche Barvergütung in Höhe von insgesamt 120.000 USD zuzüglich anfallender Steuern zu zahlen. Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung hält Capital Gain (einschließlich seiner Direktoren und leitenden Angestellten) nach Kenntnis des Unternehmens keine Wertpapiere des Unternehmens und unterhält eine unabhängige Beziehung mit dem Unternehmen. Im Rahmen der Vereinbarung mit Capital Gain wird das Unternehmen keine Wertpapiere an Capital Gain als Vergütung für dessen Marketingdienstleistungen ausgeben. Capital Gain erbringt Investor-Relations-Dienstleistungen, und die Kontaktdaten von Capital Gain lauten wie folgt: Capital Gain Media Inc., 1111 West Hastings Street, 15th Floor, Vancouver, BC V6E 2J3. Der Ansprechpartner von Capital Gain ist Graham Colmer, E-Mail: admin@capitalgainmedia.com , Telefon: 1 (604) 379-8363.

ÜBER RUA GOLD

RUA GOLD ist ein Explorationsunternehmen, das sich strategisch auf Neuseeland konzentriert. Mit jahrzehntelanger Erfahrung hat unser Team große Entdeckungen erfolgreich in produzierende Weltklasse-Minen auf mehreren Kontinenten überführt. Das Team konzentriert sich jetzt auf die Maximierung des Asset-Potenzials der beiden vielversprechenden hochgradigen Goldprojekte von RUA GOLD.

Das Unternehmen kontrolliert den Reefton-Goldbezirk als dominierender Landbesitzer im Goldfeld Reefton auf der Südinsel Neuseelands mit über 120.000 Hektar Grundbesitz in einem Bezirk, in dem in der Vergangenheit über 2 Millionen Unzen Gold bei Gehalten zwischen 9 und 50 g/t gefördert wurden.

Das Projekt Glamorgan des Unternehmens festigt RUA GOLDs Position als führender hochgradiger Goldexplorer auf der Nordinsel Neuseelands. Dieses äußerst aussichtsreiche Projekt befindet sich im Hauraki-Bezirk der Nordinsel, einer Region, die beeindruckende 15 Millionen Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber produziert hat. Glamorgan grenzt an das größte Goldminenprojekt von OceanaGold Corporation, Wharekirauponga.

Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca .

Kontakt RUA GOLD

Robert Eckford

Chief Executive Officer

Tel.: +1 604 655 7354

E-Mail: reckford@RUAGOLD.com

Webseite: www.RUAGOLD.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder anhand Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten, und beinhalten insbesondere Aussagen über: die Strategien, Erwartungen, geplanten operativen Betriebe oder zukünftigen Maßnahmen des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Explorationsprogramme auf den Projekten Reefton und Glamorgan und deren Ergebnisse. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Eine Vielzahl von inhärenten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seines Geschäfts und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; betriebliche Risiken bei der Exploration; Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionsausgaben; die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen von Projektparametern im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen bei den Arbeitskosten und anderen Kosten und Ausgaben oder bei der Ausrüstung oder den Verfahren für den erwarteten Betrieb, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen durch Aufsichts- oder Regierungsbehörden oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste ist nicht erschöpfend in Bezug auf die Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken können, und es sollte auch auf den Kurzprospekt des Unternehmens vom 11. Juli 2024 und die darin durch Verweis einbezogenen Dokumente verwiesen werden, die unter seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca für eine Beschreibung zusätzlicher Risikofaktoren eingereicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

