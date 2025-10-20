Wertschätzung statt Algorithmus: Warum personalisierte Print-Weihnachtskarten in der digitalen Kommunikation gewinnen

Personalisierte Print-Grüße schaffen Nähe, Aufmerksamkeit und nachhaltigen Erinnerungswert – tac office marketing startet Aktion „Weihnachten das ankommt“ mit sozialem Spendenanteil.

Karlsruhe, Oktober 2025 – In einer Zeit, in der digitale Botschaften im Überfluss kommunizieren, setzen personalisierte Print-Weihnachtskarten einen bewussten und wertvollen Gegenakzent. Tac office marketing präsentiert eine exklusive Kollektion, mit der Unternehmen nicht nur Aufmerksamkeit erzeugen, sondern auch echte Nähe schaffen und nachhaltig im Gedächtnis bleiben. Unter weihnachten.tacoffice.de stehen acht CI-konforme Motive bereit, die individuell mit Firmenlogo und persönlichem Grußtext gestaltet werden können. 50% des Erlöses gehen an soziale Projekte in Karlsruhe und Umgebung.

Neurowissenschaftliche Erkenntnisse belegen, dass physische Post besonders durch ihre Haptik, hochwertige Qualität und persönliche Ansprache eine stärkere emotionale Bindung schafft.

Das Ergebnis: Print-Mailings werden signifikant intensiver wahrgenommen und bleiben laut Panelmessungen der JICMAIL-Studie 2023 durchschnittlich 108 Sekunden im Fokus – ein Vielfaches der Aufmerksamkeit, die digitale Werbeflächen erfassen.

Die aktuelle Studie „Prospektmonitor 2025“ des IFH Köln unterstreicht die anhaltende Relevanz gedruckter Prospekte, die trotz Digitalisierung von der Mehrheit der Verbraucher regelmäßig genutzt werden. Print überzeugt besonders bei gezielter Angebotsrecherche und verstärkt die Kundenbindung durch seinen verlässlichen und haptischen Charakter.

Zeitgleich zeigt die ARD/ZDF-Medienstudie 2025, dass Print als Medium in Deutschland seinen stabilen Platz behält, vor allem bei bestimmten Zielgruppen, die dort Verlässlichkeit und Qualität suchen. Die Studie macht deutlich: Print und Digital sind keine Gegenspieler, sondern ergänzen sich als kraftvolles Kommunikations-Duo, das Nähe schafft und gleichzeitig messbare Reichweite generiert.

Neurowissenschaftliche Untersuchungen von Instituten wie dem IZT Berlin und dem VDMA bestätigen ergänzend, dass die multisensorische Ansprache von Printprodukten – insbesondere das Anfassen und Fühlen – eine tiefere emotionale Einbindung und nachhaltigere Gedächtnisbildung ermöglicht, die digitale Formate oft nicht erreichen. Print wird so zum unverzichtbaren Medium, das in einer digitalen Welt echte Momente der Wertschätzung ermöglicht.

Print öffnet Digital vertieft

Angela Wipper, Inhaberin von tac office marketing, empfiehlt Kund:innen daher das bewährte Zusammenspiel: „Das physische Werbemittel öffnet Türen, schafft emotionale Nähe und erzeugt einen bleibenden Eindruck. Ergänzende digitale Follow-ups via E-Mail oder LinkedIn vertiefen die Kommunikation, eröffnen messbare Reaktionsmöglichkeiten und verlängern die Customer Journey. Dieses Zusammenspiel verstärkt die Gesamtwirkung und verbindet das Beste aus beiden Welten.“

Individuell hochwertig wirkungsvoll

Die Weihnachtskarten von tac office marketing überzeugen durch sorgfältige Personalisierung: Logo, Farbwelten und Grußtext werden passgenau auf das Corporate Design abgestimmt. Hochwertige Materialien und Veredelungen unterstreichen die Wertschätzung die in automatisierten digitalen Feeds oft fehlt. Persönliche Noten wie eine handschriftliche Signatur können optional ergänzt werden. Dezente QR-Codes verbinden die Karte mit einer Microsite, die Jahresrückblick, Spendenübersicht und persönliche Terminangebote enthält.

Zitat Angela Wipper Inhaberin tac office marketing:

„Wertschätzung statt Algorithmus – das ist der Kern unserer Aktion. In Zeiten automatisierter Kommunikation schaffen gedruckte persönliche Karten einen Moment echter Nähe. Print berührt, Digital belegt. Und mit 50% Spendenanteil wird jeder Gruß doppelt wirksam. Gemeinsam können wir mehr bewirken.“

Produktlaunch „Weihnachten das ankommt“

Die Kollektion umfasst acht Motive für verschiedene Zielgruppen, die schnell und unkompliziert individualisiert werden können. Ein schlanker Bestellprozess mit Uploadmöglichkeit für Firmendaten sowie ein bis zwei Korrekturschleifen garantiert eine schnelle Umsetzung passend zum Weihnachtsgeschäft 2025. Unternehmen aus dem B2B-Bereich, Verbänden, Kliniken, Stadtwerken und im Tourismus setzen die Karten vielfältig für Kundenbindung und lokale Unterstützung ein.

Jetzt mitmachen: weihnachten.tacoffice.de – begrenzte Kontingente.

Fakten

· 50% Spendenanteil an lokale soziale Projekte

· Ø 108 Sekunden Aufmerksamkeit pro Direct-Mail (JICMAIL-Studie 2023)

· Höchste Glaubwürdigkeit und Nutzung von Print-Prospekten (Prospektmonitor 2025, IFH Köln)

· Stabiler Platz von Print im Medienmix (ARD/ZDF-Medienstudie 2025)

· Multisensorische Haptik verstärkt emotionale Wirkung und Erinnerung (Neurowissenschaft, IZT Berlin & VDMA)

· CI-Personalisierung mit Logo, Farben, Grußtext und QR-Code

Über tac office marketing

Tac office marketing ist eine emotionale Marken- und Kreativagentur aus Karlsruhe. Seit 2004 verbinden wir authentische Markenführung mit faktenbasierter Kommunikation und schaffen so sichtbare fühlbare und merkbare Botschaften. Unsere Expertise reicht von Branding und Kampagnen bis zu barrierefreien Websites.

Pressekontakt

tac office marketing – Angela Wipper?An der RaumFabrik 33a

76227 Karlsruhe?E-Mail: presse@tacoffice.de?www.tacoffice-marketing.de

Aktion: weihnachten.tacoffice.de