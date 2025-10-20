"Das Konflikt-Theater" – Ein Fachbuch. Bernd Blase stellt mit seinem LARGO-Modell ein neues Denken über Konflikte vor.

Das Konflikttheater – Wenn Streit zur Kunstform wird.

Bernd Blase stellt mit seinem LARGO-Modell ein neues Denken über Konflikte vor – jetzt auch downloadbar in der App "Bernd Blase Coaching"

Potsdam, 20.10.2025

Konflikte sind keine Störung – sie sind Bühne. Mit Das Konflikttheater legt Autor, Künstler und Coach Bernd Blase ein erzähltes Fachbuch vor, das Konfliktmanagement neu denkt: poetisch, praktisch und psychologisch fundiert. Statt Ratgeberformeln bietet das Buch ein Regiesystem für Gespräche, Entscheidungen und Krisen – und damit ein Werkzeug für Menschen, die Haltung zeigen wollen, wenn es brennt.

Im Zentrum steht das eigens entwickelte LARGO-Modell – ein innovatives Raster zur Deeskalation und Konfliktlesung.

LARGO steht für Limbik, Affekte/Hormone, Rolle/Sozialisierung, Kultur(en) und Generationen.

Blase beschreibt, wie Konflikte nicht allein über Kommunikation, sondern über Körper, Biografie und kulturelle Muster verlaufen – und wie sie sich durch gezielte Formgestaltung wieder öffnen lassen.„Wenn Streit zur Kunst wird – Bernd Blase zeigt mit LARGO, wie Deeskalation neu gedacht werden kann.“ „Konflikte sind Bühne: Das LARGO-Modell bringt Haltung in hitzige Räume.“ Die Verbindung von Neurowissenschaft mit Coachingpraxis.“

„Deeskalation ist keine Technik, sondern eine Zustandskunst“, sagt Blase.

„Wenn der Körper im Alarm bleibt, erreicht kein Argument den Verstand. LARGO schafft einen Raum, in dem Menschen wieder wählbar werden.“

Das Buch verbindet Neurowissenschaft, Motivationspsychologie, Kommunikationslehre, Eskalationsforschung und ästhetische Praxis – in erzählten Szenen aus Verwaltung, Unternehmen und Alltag.

Es richtet sich an Führungskräfte, Mediatorinnen, Coaches, Personalentwicklerinnen, Lehrer*innen – und an alle, die nicht länger Konflikte vermeiden, sondern gestalten wollen.

Jetzt digital: LARGO & Tools in der App

Das LARGO-Modell, das Konflikt-Canvas und weitere Werkzeuge aus dem Buch sind ab sofort in der App „Bernd Blase Coaching“ verfügbar.

Die App bietet: interaktive Arbeitsblätter (LARGO-Scan, Konflikt-Canvas, 72-Stunden-Check)

Audio-Impulse zur Selbstreflexion

Micro-Coachings zu Deeskalation, Motivation & Teamdynamik

„Ich wollte ein Werkzeug schaffen, das auch dann funktioniert, wenn die Luft schon dünn ist – nicht erst im Seminarraum,“ erklärt Blase.

