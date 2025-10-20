100 Jahre Route 66 - TMC Reisen feiert Amerikas legendärste Straße mit individuellen Mietwagenrouten

Zum 100-jährigen Jubiläum der legendären Route 66 bietet der USA Spezialist TMC Reisen individuelle Mietwagenrouten an - für alle, die Amerikas berühmteste Straße authentisch erleben möchten.

Großkarolinenfeld, Oktober 2025 - Sie ist mehr als nur Asphalt: Die Route 66 steht für Freiheit, Aufbruch und das Gefühl, Amerika wirklich zu erleben. Zum 100-jährigen Jubiläum der legendären "Mother Road" im Jahr 2026 bietet TMC Reisen maßgeschneiderte Mietwagenrundreisen an, mit denen Reisende die berühmteste Straße der USA auf ihre ganz persönliche Art entdecken können - authentisch, flexibel und mit der Erfahrung eines echten USA-Spezialisten.

Die Mother Road wird 100 - und lebt wie nie zuvor

Am 11. November 1926 wurde die Route 66 offiziell eröffnet. Sie verband Chicago im Norden mit Los Angeles im Westen - rund 4.000 Kilometer amerikanische Geschichte. Diner mit Neonlichtern, alte Tankstellen, verlassene Motels und kleine Main-Street-Orte sind bis heute Symbole des "American Way of Life".

Zum Jubiläum kehrt die Faszination zurück: Zahlreiche Bundesstaaten entlang der Strecke planen 2026 Veranstaltungen, Oldtimer-Paraden und Themen-Festivals, die das Lebensgefühl vergangener Jahrzehnte wieder aufleben lassen. Für viele Reisende ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, sich diesen Traum zu erfüllen - am Steuer des eigenen Mietwagens (oder Harley Davidson ).

TMC Reisen: Individuell, authentisch, erfahren

Seit über 20 Jahren ist TMC Reisen auf maßgeschneiderte Nordamerika-Reisen spezialisiert. Das Team kennt die USA bis ins Detail - und weiß, wie man legendäre Routen wie die Route 66 heute erlebbar macht:

* Klassische Route 66-Tour: von Chicago nach Santa Monica in 15 bis 20 Tagen, mit sorgfältig ausgewählten Unterkünften und Routenvorschlägen.

* Route 66 & Nationalparks: Kombination mit Grand Canyon, Monument Valley oder Las Vegas.

* Deluxe-Variante: Boutique-Hotels, historische Motels, Cabrio- oder SUV-Kategorie.

"_Kaum eine Straße verkörpert das Gefühl von Freiheit so sehr wie die Route 66_", sagt Uli Edelmann, Inhaber von TMC Reisen. "_Zum 100-jährigen Jubiläum möchten wir unseren Kunden zeigen, dass diese Reise nicht nur ein Roadtrip ist - sondern eine Zeitreise durch Amerikas Seele. Mit unserer individuellen Beratung erlebt jeder Gast die Route 66 so, wie sie zu ihm passt._"

Flexibilität mit Expertenservice

TMC Reisen unterstützt seine Kunden von der ersten Planung bis zur letzten Meile: mit Routenvorschlägen, Hotel-Empfehlungen, Mietwagen in allen Kategorien und praktischen Reiseunterlagen inklusive persönlich erstelltem Roadbook . Auf Wunsch werden Abstecher, Verlängerungen oder Kombinationsrouten - etwa mit Kalifornien, den Südstaaten oder dem Südwesten - integriert.

Damit wird jede Tour zu einer ganz persönlichen Route 66-Erfahrung - jenseits von Standardpaketen, aber mit der Sicherheit einer professionellen Reiseplanung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TMC Reisen

Herr Uli Edelmann

Nelkenweg 15

83109 Großkarolinenfeld

Deutschland

fon ..: +49 8031 9019833

fax ..: +49 8031 9019834

web ..: https://www.tmc-reisen.de/usa.html

email : info@tmc-reisen.de

TMC Reisen ist ein inhabergeführter Spezialreiseveranstalter mit Fokus auf individuelle Fernreisen nach USA und Kanada, Australien, Neuseeland, Südsee sowie das südliche Afrika und weitere außergewöhnliche Ziele. Mit einer Kombination aus Reiseexpertise, persönlicher Beratung und starken Partnern weltweit bietet TMC Reisen maßgeschneiderte Traumreisen für anspruchsvolle Kunden.

