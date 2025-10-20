Sportstech launcht das Premium-Wasserrudergerät "AquaElite" - Design trifft Hightech

Mit dem AquaElite launcht Sportstech ein smartes Premium-Rudergerät, das Ästhetik, Technik und App-Integration zu einem einzigartigen Trainingserlebnis verbindet.

Sportstech bringt mit dem "AquaElite" ein neues Premium-Wasserrudergerät auf den Markt, das Design und Digitalisierung in perfekter Harmonie vereint. Entwickelt in Berlin, definiert das Modell den Standard für modernes, smart vernetztes Heimtraining neu.

Das AquaElite überzeugt bereits auf den ersten Blick durch seinen luxuriösen Charakter: Ein hochwertiger LED-Wassertank mit sieben Farben, der seine Beleuchtung auf Leistung und Puls anpasst, sorgt für visuelle Faszination. Ergänzt wird dies durch einen 21,5? HD-Touchscreen, der um 360° drehbar ist und Zugriff auf die Sportstech Live App sowie integrierte Streaming-Funktionen bietet. Das Gehäuse besteht aus Massivholz, die Griffe sind mit edlem Leder ummantelt - Material und Verarbeitung unterstreichen den Premiumanspruch des Geräts.

Mit einem innovativen 3-in-1 Wasserwiderstandssystem bietet das AquaElite maximale Trainingsflexibilität und erlaubt zudem drei Steuerungsarten:

- Durch Anpassung der Wassermenge im Tank

- Über den individuellen Ruderzug

- Über ein 2-Kammersystem, in dem Wasser zwischen aktiver und passiver Kammer transferiert wird - per Knopfdrehung kann zwischen leichten und wettkampfähnlichen Widerständen gewechselt werden.

Das AquaElite Rudergerät ermöglicht ein umfassendes Ganzkörpertraining. Durch das Rudern werden nahezu alle Muskelgruppen beansprucht, sodass Kraft, Ausdauer und Koordination effektiv gesteigert werden können.

Der Clou: Das Gerät ist klappbar und besitzt ein Sicherheitsschloss. Ein einfacher Transport innerhalb der eigenen vier Wände ist dank der integrierten Rollen schnell möglich.

Technische Daten & Highlights im Überblick:

* 21,5" HD-Touchscreen, 360 Grad drehbar

* Edles Massivholz und elegante Ledergriffe

* 3-in-1 Wasserwiderstandssystem

* LED-Wassertank mit 7 Farben (Wassertank: ca. 15 Liter)

* Außenmaße: 207,8 × 53 × 108 cm

* Gefaltet: 91 × 53 × 116 cm

* Nettogewicht: 45,5 kg

* Maximale Nutzerbelastung: 120 kg

* Sitzhöhe vom Boden: ca. 28 cm

* Platzsparend klappbar mit Transportrollen

* Unterstützung gängiger Pulssensoren (Bluetooth, ANT+ etc.)

* Intuitive Bedienung über den Touchscreen mit Zugang zu immersiven Landschaftsvideos, geführten Workouts, KI-Coach & Gamification-Funktionen mittels kostenpflichtiger Sportstech App

Verfügbarkeit & Preis:

Der AquaElite ist ab sofort in den Varianten Hellbraun und Dunkelbraun im Sportstech Online Shop bestellbar. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 1.799 € inkl. MwSt.

Kostenloser Versand und 2 Jahre Garantie gehören zum Lieferumfang.

https://www.sportstech.de/rudergeraete/aqua-elite-hellbraun

https://www.sportstech.de/rudergeraete/aqua-elite-dunkelbraun

