Effiziente Beleuchtungslösungen für Industrie und Gewerbe – August Müller Lichttechnik erweitert Sortiment um moderne LED-Hallen

Mit einem klaren Fokus auf Wirtschaftlichkeit, Langlebigkeit und Qualität hat August Müller Lichttechnik sein Produktportfolio um eine neue Generation von LED-Hallenstrahlern ergänzt. Die Leuchten sind für den Einsatz in Produktionshallen, Werkstätten, Lagerbereichen und Sportstätten konzipiert und bieten flexible Lösungen für unterschiedliche Anforderungen.

Das Sortiment umfasst verschiedene Modelle mit individuell anpassbaren Leistungsstufen, Lichtfarben und Abstrahlwinkeln. Durch die modulare Bauweise können Unternehmen Beleuchtungssysteme realisieren, die exakt auf die Gegebenheiten ihrer Räumlichkeiten zugeschnitten sind. Dabei stehen Faktoren wie Energieeinsparung, Betriebssicherheit und Wartungsarmut im Mittelpunkt der Produktentwicklung.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der technischen Beratung und Planung. Kundinnen und Kunden können auf Wunsch eine individuelle Lichtplanung erhalten, die sowohl energetische als auch wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt. Das Unternehmen begleitet Projekte von der Auswahl der passenden Leuchten über die Simulation der Lichtverteilung bis hin zur Umsetzung vor Ort.

Neben Industrie und Handwerk profitieren auch Sporthallen, Logistikzentren und landwirtschaftliche Betriebe von den neuen LED-Hallenstrahlern. Die Leuchten sind so konzipiert, dass sie auch bei hohen Deckenhöhen eine gleichmäßige Ausleuchtung gewährleisten und sich problemlos in bestehende Installationen integrieren lassen.

Weitere Informationen zu den LED-Hallenstrahlern, technischen Datenblättern und Anwendungsbeispielen finden Sie unter www.augustmuellerlichttechnik.de/shop/led-hallenstrahler/

Über August Müller Lichttechnik

August Müller Lichttechnik ist ein deutscher Anbieter von professionellen Beleuchtungslösungen für Industrie, Handwerk und öffentliche Einrichtungen. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt energieeffiziente LED-Systeme für Innen- und Außenbereiche und unterstützt seine Kundschaft mit fachlicher Beratung, Lichtplanung und Projektbetreuung.

Pressekontakt

August Müller Lichttechnik AG

Bruno-Bürgel-Weg 69-81

12439 Berlin