Die B&M Projektentwicklung GmbH ist ein modernes Wohnimmobilien-Unternehmen für kostengünstige Einheiten und offen für Anleger

Der deutsche Wohnungsmarkt schwächelt noch immer. Bürokratie und verteuernde Vorschriften schaden dem Wohnungsmarkt für die Masse der Wohnungssuchenden. Die Hypothekenzinsen liegen inzwischen unter dem Höchststand vom November 2023, und die Senkungen des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank könnten zusätzliche konjunkturelle Impulse setzen. Zudem hat sich der Anstieg der Baupreise spürbar verlangsamt. Diese Entwicklung spiegelt sich unter anderem in der zunehmenden Zahl neu abgeschlossener Hypothekendarlehen seit April 2024, der Erholung der Immobilienpreise seit Mitte 2024 sowie in einem Anstieg der Baugenehmigungen im 1. Quartal 2025 um 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum wider. Die B&M Projektentwicklung GmbH ist ein modernes Wohnimmobilien-Unternehmen für mittlere Wohnungsgrößen und offen für Anleger. Die B&M Projektentwicklung GmbH wurde 2016 gegründet und ist ein Immobilien-Projektentwickler und Bauträger mit Sitz im hessischen Herborn und in Bayern am Ammersee. Das Unternehmen mit einem erfahrenen Immobilienprojektierungs-Team wird geführt von den Immobilien-Unternehmern Olaf Boßmann und Jürgen Mohr. Die geschäftsführenden Gesellschafter realisieren Wohneigentum mit ansprechender, moderner Architektur in hoher Ausstattungsqualität in Hessen und vorwiegend im bayerischen Großraum München zu angemessenen Preisen.

Die Fertigstellungen im Wohnungsbau in Deutschland unterlagen in den letzten zwei Jahrzehnten erheblichen Schwankungen. Einbezogen sind dabei alle Wohnungen, sowohl in Wohngebäude – also Einfamilien-, Zweifamilien- und Mehrfamilienhäuser sowie Wohnheime – als auch in Nichtwohngebäude, zum Beispiel in landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden oder Warenlagergebäuden.

Anfang der 2000er Jahre wurden jedes Jahr zwischen 200.000 und 300.000 neue Wohnungen gebaut. In der Folge der Finanzkrise ging diese Zahl deutlich zurück und lag zeitweise nur noch knapp über 150.000 Wohnungen pro Jahr. Bis 2016 erholte sich der Wohnungsbau wieder, und bis 2023 wurden durchschnittlich fast 300.000 Wohnungen jährlich fertiggestellt. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine im Jahr 2022 führte zu einer Verschlechterung der Rahmenbedingungen für die Bauwirtschaft. Die damit einhergehende spürbare Abnahme der Baugenehmigungen schlug sich 2024 in einer geringeren Zahl an Wohnungsfertigstellungen nieder, die bei etwa 250.000 lag.

In den von der B&M GmbH als besonders aussichtsreich identifizierten oberbayerischen Landkreisen evaluiert und kauft die Gesellschaft Grundstücke, um darauf hochwertige Doppelhäuser, drei- und vierspännige Reihenhäuser sowie Einfamilienhäuser zu projektieren und zu vermarkten. Für deren Errichtung in nachhaltiger Holzständer- bzw. Holztafelbauweise greift sie auf renommierte Hausanbieter zurück, die einen terminverbindlichen Bau der anspruchsvollen, innovativen Wohnwelten nach höchsten Qualitätsstandards gewährleisten. Wichtiges Ankaufkriterium für die Grundstücke ist eine exzellente Lage und eine mindestens zweistellige Rendite nach Finanzierungskosten.

Die Deutschen träumen bei der derzeitigen Wohnungs-Knappheit vom Eigenheim. Fast 90 Prozent der Bundesbürger möchten lieber in einer eigenen Immobilie als zur Miete wohnen – zumal Wohneigentum, völlig zu Recht, den Ruf von Stabilität mit Inflationsschutz genießt und der Geldentwertung sowie den Negativzinsen entgegenwirkt. Auch deshalb bleibt es die beliebteste Altersvorsorge hierzulande. Angetrieben von niedrigen Zinsen, dem Vermögen der Erben-Generation und staatlichen Förderungen hat das zu einem anhaltenden Immobilienboom geführt. Und mit der steigenden Nachfrage haben auch die Kaufpreise deutlich zugelegt. Das gilt besonders für Bayern, insbesondere für Oberbayern.

Im Rahmen ihrer Bayern-Strategie richtet die B&M Projektentwicklung und Finanz-Service GmbH ihrem Fokus auf den größten und wirtschaftlich stärksten Regierungsbezirk des Bundeslandes: Oberbayern. Damit konzentriert sich das Unternehmen auf eine Region, der deutschlandweit die größte Zukunftsfähigkeit bescheinigt wird. Das verspricht gerade für Immobilieninvestitionen – mit einem von Natur aus mittel- bis langfristigen Zeithorizont – das größte Wertsteigerungspotenzial. Wo Menschen gerne leben, gut bezahlte Arbeitsplätze sowie Sicherheit finden und sich dank intakter Infrastruktur reibungslos und flexibel fortbewegen können, wird auf dem Immobilienmarkt auch weiterhin hohe Nachfrage auf ein begrenztes Angebot treffen.

Anspruch der B&M GmbH ist es, den Wohntraum zu realisieren, den sich Wohnungssuchende schon immer gewünscht haben. Besonderer Wert wird auf die individuelle und persönliche Betreuung des Kunden gelegt. Das Team begleitet Interessenten von der ersten Besichtigung bis zum Einzug in das neue Zuhause. Dazu zählt auch die Beratung zur Finanzierung der Immobilie durch erfahrene Spezialisten.

Der Bauüberhang, also die Zahl bereits genehmigter, aber noch nicht fertiggestellter Wohnungen, hat in 2023 und 2024 maßgeblich dazu beitragen, dass die Baufertigstellungen – trotz gesunkener Baugenehmigungen – weniger stark gesunken sind, als zwischenzeitlich befürchtet wurde. Die zielgerichtete Wohnungspolitik der Bundesregierung hat dabei Anreize gesetzt, Projekte aus dem Bauüberhang trotz der aktuell schwierigen Rahmenbedingungen zu realisieren.

Private Investoren können sich an diesem zukunftsträchtigen Geschäftsmodell beteiligen. Bei dieser Darstellung mit der Zeichnung von typisch stillem Gesellschaftskapital, Genussrechtskapital oder von Namensschuldverschreibungskapital gemäß dem Vermögensanlagengesetz handelt sich nicht um so genannte mündelsichere Kapitalanlagen, sondern jeweils um Geldanlagen mit guten Renditeaussichten, aber auch wie jede andere Beteiligung mit Risiken. Die Konditionen und Details einer Vermögensanlagen-Beteiligung ( Mindestlaufzeit, Zinssatz, Mindesteinlage etc. ) können individuell ausgehandelt und vereinbart werden. Der geschäftsführende Gesellschafter Jürgen Mohr lässt Interessenten gern das UnternehmensExposé bei Anforderung unter der Mailadresse info@bm-projektentwicklung.de zukommen und steht für weitergehende Auskünfte zur Verfügung.

Das Beteiligungsangebot der B&M Projektentwicklung GmbH wurde erarbeitet von Dr. jur. Horst Werner aus Göttingen.