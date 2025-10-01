Luxusreise Schweiz kombiniert mit Besuch Musée Atelier Audemars Piguet

Das Musée Atelier Audemars Piguet bietet eine faszinierende kulturelle Reise durch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Marke für Menschen jeden Alters. Das Museum befindet sich in Le Brassus, dem „Geburtsort“ von Audemars Piguet, und wurde am 25. Juni 2020 eröffnet. Sein innovatives Museumsdesign und seine hochmoderne Architektur setzen die zweihundertjährige Geschichte der Uhrmacherkunst auf äußerst ansprechende Weise in Szene.

Die Verschmelzung eines spiralförmigen Glasgebäudes mit dem historischen Haus spiegelt die Philosophie von Audemars Piguet wider, die ihre Traditionen bewahrt und gleichzeitig in die Zukunft blickt. Im Spiralgebäude, das ein beeindruckendes Werk der Bjarke Ingels Group (BIG) darstellt, sind fast 300 Uhren ausgestellt, darunter zahlreiche Meisterwerke der Miniaturisierung, technischen Komplexität und des Designs.

Das Musée Atelier im Watch Valley ist so gestaltet, dass Besucher den Uhrmachern und anderen Kunsthandwerkern in transparenten Werkstätten bei ihrer kreativen Arbeit zusehen können. Dies ist eine Hommage an ihr Know-how und ihre Leidenschaft, die Audemars Piguet über Generationen hinweg geprägt hat. Das Museum, das eine entschieden zeitgenössische Ausstrahlung hat, verkörpert den unkonventionellen Ansatz der Manufaktur und ihr Engagement für die Bewahrung der Haute Horlogerie – nicht nur im Vallée de Joux, sondern weit darüber hinaus.

Besucher können Raritäten bewundern, darunter die „Universelle“ aus dem Jahr 1899, die komplizierteste Uhr, die Audemars-Piguet je hergestellt hat, sowie ikonische Modelle der Manufaktur, darunter verschiedene Royal Oak-Modelle, von der Royal Oak Offshore bis zur Royal Oak Concept.

Für diejenigen, die noch tiefer in die Welt von Audemars Piguet eintauchen möchten, werden exklusive Masterclasses angeboten. Bei diesen intensiven Workshops können die Teilnehmer in die Rolle eines Uhrmachers schlüpfen, Verzierungen anbringen und ein Uhrwerk von Audemars-Piguet selbst zusammenbauen.

