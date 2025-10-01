Mit dem Hotel Landmann GmbH betreibt die Familie Hofmeier ein innovatives Nachfolgemodell für Hotel-Alteigentümer

Das Hotel Landmann ist wunderschön gelegen und wird gut besucht. Die Familie Hofmeier bietet für ältere Hotel-Eigentümer, die sich zur Ruhe setzen wollen, ein einmaliges Nachfolgemodell an. Somit befindet sich

die Hotel Landmann GmbH der Familie Hofmeier im Rahmen einer noch jungen Schweizer Hotelgruppe auf Expansionskurs mit Investorenkapital. Auch private Anleger können sich an dem Nachfolgemodell beteiligen. Die Hotel Landmann GmbH wurde im Januar 2019 mit Sitz in 79585 Steinen/ Süd-Schwarzwald gegründet und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg/Br. unter der HRB Nr. 719300 eingetragen ( https://hotel-landmann.de/ ). Sie ist eine Tochtergesellschaft der Sophista Hospitality Consulting GmbH mit Sitz im schweizerischen CH-6405 Immensee/Zentralschweiz. Sie befindet sich zu 100% im Besitz der Familie Hofmeier und soll weiter als Familienunternehmen mit besten ausgewählten Privathotels, welche keine geeigneten Nachfolger finden, wachsen.

Im Hotel Landmann erwarten die Gäste 20 geschmackvoll eingerichtete, individuelle Zimmer, ein Wellnessbereich mit Sauna und großer Dachterrasse, ein Apartment, eine herzlich gelebte Gastfreundschaft, sowie eine aussergewöhnliche, wunderschöne abseits ruhig gelegene Lage des Hotels inmitten des Naturparks Südschwarzwald mit zahlreichen Erlebnisattraktionen in der Region. Das Hotel hat ein über 11.000 qm großes Naturgrundstück, zusätzlich wundervolle Campingstellplätze, mit Ausbaupotenzial zu einem vollwertigen Campingplatz oder aber auch Ferienhäusern. Der Gast kann das Hotel oder die Stellplätze mit allen Annehmlichkeiten des Hotels nutzen.

Alles begann mit einer Idee. Nach vielen lehrreichen und erfolgreichen Wanderjahren in der Gastronomie & Hotellerie - angefangen vom Landgasthof bis hin zu 5*-Leading Hotels of the World, über Spitzenrestaurants wie der Schwarzwaldstube von Harald Wohlfahrt, Romantik Hotels und renommierten Kooperationen wie Relais & Château – hatten Anja & Andreas Hofmeier nach schönen und erfolgreichen Jahren im Management eines der europaweit größten Hotel-Caterer für Fluss- und Kreuzfahrtschiffe einen sehnlichen Wunsch für Ihre damals neue Selbstständigkeit entwickelt:

Familiengeführten Privathotels ein Nachfolgemodell anzubieten, das ihnen einen verlässlichen Rückzug aus dem Hotelalltag in die Pension ermöglicht und gleichzeitig ihr Lebenswerk für die Zukunft sichert.

Und so hat die Familie Hofmeier mit viel Leidenschaft und Herzblut nachhaltige Nachfolgemodelle entwickelt, die ausschließlich der Privathotellerie vorbehalten sind. Die Familie möchte somit einen Teil dazu beitragen, dass das «Sterben der Familienbetriebe» minimiert wird und dem Mangel an potenziellen Nachfolgern entgegengewirkt werden kann.

Damit sind sie in Europa das einzige Familienunternehmen, dass dieses innovative und längst überfällige Nachfolgemodell anbietet und auf der Suche nach weiteren, ins Portfolio passenden Privathotels.

Nunmehr hatten sie das Glück, seit dem Jahre 2019 das 34-jährige Bestehen des Hotel Landmann (Hotel Landmann GmbH, Sitz Deutschland) im Südschwarzwald im Dreiländereck Deutschland / Schweiz / Frankreich als neue Eigentümer mit zentral geführtem Einkauf, Buchhaltung, Marketing, Personalwesen und Controlling fortzuführen. Gemeinsam mit ihrem Hoteldirektor und dem ganzen Landmann-Team bauen Sie den operativen Hotelbetrieb weiter aus und auf.

Zur Stärkung des Eigenkapitals für Investitionen und zur bankenunabhängigen Finanzierung bietet die Hotel Landmann GmbH grundschuldbesicherte Kapitalanlagen ab 10‘000.- € zu 5% Festzins p.a mit einer Mindestlaufzeit von 5 Jahren, gewinnorientierte stille Beteiligungen und/oder Genussrechtskapital. Die Hotel Landmann GmbH zahlt die Gewinnausschüttungen jährlich aus und lädt Zeichner mit Buchungs-Rabatt ( Genussguthaben auf ihre Investoren-Genusskarte ) ins Hotel ein. So wird aus Ihrer Anlage tatsächlich echter Genuss, wenn Sie bei uns im Hotel ein paar Tage übernachten oder zum Essen kommen. Ansprechpartner für interessierte Anleger ist der geschäftsführende Gesellschafter, Herr Andreas Hofmeier über die Mail-Adresse andreas.hofmeier@sophista.ch .

Für die dargestellten Vermögensanlagen besteht gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Vermögensanlagengesetz keine Prospektpflicht, da jeweils nur 20 Anteile gezeichnet werden können. Es gilt jeweils die Bereichsausnahme gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3a Vermögensanlagengesetz. Alle Vermögensanlagen sind mit ihren Laufzeiten und Konditionen frei individuell verhandelbar.

Private Investoren können sich an diesem zukunftsträchtigen Geschäftsmodell beteiligen. Bei dieser Darstellung mit der Zeichnung von typisch stillem Gesellschaftskapital, Genussrechtskapital oder von Namensschuldverschreibungskapital gemäß dem Vermögensanlagengesetz handelt sich nicht um so genannte mündelsichere Kapitalanlagen, sondern jeweils um Geldanlagen mit guten Renditeaussichten, aber auch wie jede andere Beteiligung mit Risiken. Die Konditionen und Details einer Vermögensanlagen-Beteiligung ( Mindestlaufzeit, Zinssatz, Mindesteinlage etc. ) können individuell ausgehandelt und vereinbart werden.

In Beteiligungsfragen und bei der kapitalmarktorientierten Finanzierung wird das Unternehmen von der Dr. Werner Financial Service AG ( www.finanzierung-ohne-bank.de ) betreut. Interessenten erreichen den Beteiligungskonzeptionär Dr. jur. H. Werner unter der Mailadresse dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de