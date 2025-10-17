Carola Batt-Michel veröffentlicht neue Single „Under Sail“ – Jazz, Swing & sanfte Seeluft

München, 17. Oktober 2025 – Mit ihrer neuen Single „Under Sail“ entführt die vielseitige Sängerin Carola Batt-Michel ihr Publikum auf eine musikalische Reise über sanfte Wellen, glitzernde Horizonte und eine Brise Swing. Der Song, der heute erschienen ist, verbindet maritime Leichtigkeit mit der Wärme des Jazz – elegant, beschwingt und voller Gefühl.

„Under Sail“ ist eine Ode an das Loslassen und das Vertrauen ins Leben. Mit ihrer unverkennbaren Stimme zeichnet Carola Batt-Michel Klangbilder zwischen Himmel und Meer – ein Ort, an dem Liebe, Freiheit und Musik in Balance schwingen.

Der Refrain „Under the sun, under the sail, under the sky – the waves will drop you off in a cosy lullaby“ lädt dazu ein, den Alltag hinter sich zu lassen und sich vom Wind der Musik tragen zu lassen.

Der Song bewegt sich stilistisch zwischen Jazz und Swing, mit feinen Einflüssen aus dem Bossa Nova und klassischen Lounge-Sounds. Ein groovender Kontrabass, perlende Streicherakkorde und ein dezent schwingendes Schlagzeug schaffen den perfekten Rahmen für Carola Batt-Michels warme, klare Stimme. Das Arrangement verströmt sommerliche Eleganz – ein Song wie ein Segeltörn bei Abendsonne.

„Under Sail steht für dieses Gefühl, wenn man endlich loslässt – und plötzlich merkt, dass man längst getragen wird“, sagt Carola Batt-Michel über ihre neue Single.

Carola Batt-Michel ist eine ausdrucksstarke Rock- und Jazz-Sängerin, die in ihren Songs den Geist klassischer Crooner-Ästhetik mit zeitgemäßer Leichtigkeit verbindet. Mit klarer Stimme, Charme und feinem Gespür für Emotion schafft sie Musik, die berührt und zugleich fliegt – wie eine Melodie unter Segeln.

UPC 3618021376348

Release 17.10.2025

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.