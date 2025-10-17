Auf dem Tauern Radweg von Krimml nach Passau 2026 – Genussradeln zwischen Wasserfällen und Kulturstädten

Ein Erlebnis für alle Sinne – Natur, Kultur und Kulinarik im Einklang

Ein zarter Wassernebel liegt über dem Tal, während das Rauschen der Krimmler Wasserfälle den Auftakt zu einer unvergesslichen Fahrradreise bildet. Wer 2026 auf dem Tauern Radweg unterwegs ist, erlebt das harmonische Zusammenspiel aus Natur, Kultur und kulinarischem Genuss in seiner schönsten Form.

Vom Quellgebiet der Salzach führt der Weg über sanft abfallende Strecken durch das Salzburger Land, entlang der Flüsse Saalach, Salzach und Inn – stets begleitet von der majestätischen Kulisse der Alpen. In der frischen Bergluft zu radeln, den Duft blühender Wiesen zu spüren und die Sonne auf der Haut zu genießen, ist ein Gefühl von Freiheit und Lebensfreude.

Kulturelle Entdeckungen säumen die Route: die traditionsreiche Mozartstadt Salzburg, die eindrucksvolle Burg von Burghausen, die barocke Altstadt von Schärding – und überall gastfreundliche Menschen, die ihre Region mit Stolz und Leidenschaft präsentieren. Abends genießen die Reisenden erlesene Küche und wohltuende Ruhe in sorgfältig ausgewählten Hotels – Genussradeln im besten Sinne.

Von Krimml nach Passau – Ihre Radreise 2026 voller Genussmomente

Die Radreise von Krimml nach Passau umfasst rund 320 Kilometer und führt in sieben gemütlichen Etappen (25–65 km pro Tag) meist leicht bergab – perfekt für Genießer. Entlang der Strecke warten landschaftliche und kulturelle Höhepunkte wie Kaprun, Zell am See, Lofer, Salzburg, Burghausen, Bad Füssing und Schärding.

Ein komfortabler Gepäcktransport sorgt für unbeschwertes Reisen, die Übernachtungen erfolgen in 3- und 4-Sterne-Hotels mit regionalem Flair. Diese Tour ist keine sportliche Herausforderung, sondern eine Einladung, das Radfahren als pure Lebensfreude zu erleben – mit Muße, Kultur und kulinarischer Vielfalt.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Genussvolle Route mit alpinem Panorama und leichtem Gefälle

Gepäcktransport & persönliche Betreuung inklusive

Komfortable Hotels mit regionalem Charme

Kulturelle Highlights von Salzburg bis Passau

Hier geht’s zur Fahrradreise „Tauern Radweg von Krimml nach Passau 2026“ – informieren Sie sich jetzt, die Plätze sind schnell ausgebucht!