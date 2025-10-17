Natürliche Aufputschmittel Sport

Aufputschmittel im Sport welche nicht unter die Doping Regeln fallen, ist der Wunsch vieler Spitzensportler. Hier finden Sie ganz neue Anwendungsmöglichkeiten.

Mehr Leistung ohne Disqualifikation mit Produkten von Vital Energy

Für viele Hobbysportler und Fitness-Enthusiasten ist der Reiz groß, ihre Leistungen durch natürliche Aufputschmittel zu steigern, ohne dabei gegen Dopingregeln zu verstoßen. Diese Mittel versprechen eine Leistungssteigerung ohne die Nebenwirkungen und Risiken synthetischer Substanzen. Hier erfahren Sie, welche natürlichen Mittel tatsächlich helfen können und wie sie effektiv in Ihren Trainingsplan integriert werden.

NATRON: Der Klassiker zur Übersäuerungsregulation

Ein bewährter Ansatz, der bereits seit langer Zeit bekannt ist, ist die Verwendung von Natron, um eine Übersäuerung der Muskeln zu vermeiden. Eine Übersäuerung kann während intensiver, kurzer Sprints auftreten und die Leistung beeinträchtigen. Natron hilft, den pH-Wert im Körper auszugleichen. Wir empfehlen, vor dem Wettkampf einen speziellen Entsäuerungsdrink zu nehmen, wie er in unserem Blog beschrieben ist, um die volle Leistung ohne lästige Laktatbildung zu erbringen.

Energy Drinks: Vorsicht vor dem schnellen Crash

Während Energy Drinks eine kurzfristige Leistungssteigerung versprechen, ist ihre Wirkung oft nur von kurzer Dauer. Im Ausdauersport ist daher Vorsicht geboten: Nach der schnellen Leistungssteigerung folgt nicht selten ein rascher Leistungseinbruch. Stattdessen sollten Sportler auf konstant wirkende Alternativen setzen.

Hexagonales Wasser : Die Superenergie aus der Trinkflasche

Dort, wo Trinkflaschen bei sportlichen Aktivitäten mitgeführt werden können, empfehlen wir unsere spezielle Energy Drink Bottle. Diese arbeitet mit vitalisiertem hexagonalem Wasser, das nachweislich die Vitalwerte positiv beeinflusst. Dieses spezielle Wasser bietet eine hochwirksame und langanhaltende Energieunterstützung, die herkömmliche Energy Drinks übertrifft. Werfen Sie einen Blick in unseren Atemluft-Report, um zu sehen, wie Vitalwerte durch solch kleine Veränderungen drastisch verbessert werden können.

Ergänzende Produkte für maximale Leistung

Für eine zusätzliche Energiesteigerung stehen verschiedene innovative Produkte zur Verfügung. Unser "Power On" Armband und der Energy Ball oder Botec sind kleine, aber effektive Helfer.

Darüber hinaus haben sich unsere Neuroplates-Schuhsohlen als äußerst wirkungsvoll erwiesen. Diese Einlagen unterstützen nicht nur die natürliche Fußstellung, sie helfen auch, durch gezielte Druckpunkte die Körperenergie zu aktivieren und zu regulieren.

Vor dem Wettkampf testen

Bevor Sie in einen Wettkampf gehen, ist es wichtig, die eingesetzten Mittel im Vorfeld zu testen. So können Sie sicherstellen, dass ihr Körper gut auf die natürlichen Aufputschmittel reagiert und die gewünschte Leistungssteigerung erreicht wird. Viele dieser Produkte sind bereits tausendfach erprobt, mit einer großen Anzahl zufriedener Anwender, die die Wirkung bestätigen. Werfen Sie einen Blick auf die Bewertungen, um aus erster Hand Erfahrungsberichte zu lesen.

Geld-zurück-Garantie: Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel

Wir sind von der Wirkung unserer Produkte so überzeugt, dass wir eine Geld-zurück-Garantie anbieten. Sollte ein Produkt nicht die gewünschte Leistungsverbesserung bringen, erstatten wir Ihnen den vollständigen Kaufpreis zurück.

Abschließend bleibt zu sagen: Mit der richtigen Auswahl an natürlichen Aufputschmitteln können Hobbysportler und Fitness-Enthusiasten ihre Leistungsfähigkeit sicher und nachhaltig steigern, ohne sich den Risiken synthetischer Substanzen auszusetzen. Probieren Sie es aus und überzeugen Sie sich selbst!

Über uns - Vital Energy

Vital Energy wurde 2009 gegründet. Der Name ist ein Synonym für die wahre Urkraft jeglichen Lebens. Diese Vis Vitalis ist der eigentliche Verursacher von körperlichem Wohlergehen. Es werden technische Produkte für den Gesundheitsmarkt entwickelt und angeboten, die Alleinstellungsmerkmale tragen. Die Produkte haben alle Vorsorgecharakter, welche das Immunsystem stärken und somit den Bioorganismus immer in der richtigen energetischen Balance halten. Richtig angewandt, arbeiten die Selbstregulations- und Heilungsmechanismen damit immer artgerecht, optimal.

Leider hat die Erkenntnis dieser Lebenskraft noch nicht die allgemeine Anerkennung gefunden, welche Ihr zusteht.

Da wir holistisch agieren, ist die Palette je nach Auslegung, für alle Bioorganismen geeignet. Das heißt, nicht nur wir Menschen und Tiere erkranken auf Grund der negativen Ernährungs-und Umweltbedingungen, sondern der gesamte Lebensraum, wie Flora und Fauna. In einer technisierten Welt wo Fortschritt und Kapitalmaximierung die scheinbar einzige Antriebsquelle für die Menschheit ist, wird die Vorsorge für dauerhafte Gesundheit leicht aus dem Auge verloren.

Wir haben uns der Thematik angenommen und stellen dementsprechende, einzigartige Produkte zur Verfügung. Das heißt wir sind keine Kistenschieber, die einfach nur handeln, sondern wir bieten ergänzende Systeme an, welche unserer Meinung nach ausreichen, um dauerhafte Gesundheit zu erhalten.

Hierzu zählen im Wesentlichen:

Wasser

Da Wasser Lebensmittel Nr.1 ist, müssen wir hier die beste Qualität trinken. Ohne gute und ausreichende Wasserqualität ist dauerhafte Gesundheit faktisch unmöglich.

Leider wird gerade dieses Lebensmittel, weil billig, physiologisch vollkommen verkannt und durch vielfältige Kunstgetränke ersetzt. Welch ein fataler Irrtum!

Hier bieten wir Trinkwasserfilter für Zuhause aus der WATEC Serie an: Wasserfilter Tischgerät-WATEC Pitcher.Magic Bottle vitalisiert Wasser und ersetzt energetisch die weitverbreiteten Energy Drinks.

Ernährung

Hier werden Gerätschaften angeboten, welche darauf abzielen, lebende Pflanzennahrung optimal aufzubereiten.

Die letzte Ernährungspyramide lt. Havard empfiehlt, mindestens 70% pflanzliche Nahrung zu sich zu nehmen.

Hier gibt es als Nachfolger vom bekannten Power Smoother, die VE MIX Serie mit dem Smoothie Mixer 1500 Watt - VE MIX classic und den Smoothie Mixer to go - VE MIX JET. Dies ist zur Zeit der beste Smoothie Maker in seiner Klasse am Markt. Ein Smoothie Mixer 1000 Watt, welcher cremigste Smoothies produziert.

Energetik

Mittlerweile ist die Belastung durch technische elektromagnetische Strahlung sehr stark und es gibt immer mehr Menschen welche davon spürbar belastet werden.

In Kumulation mit diversen anderen Umweltbelastungen kann genau dieser ESMOG das Fass zum überlaufen bringen.

Leider ist dieser Sektor noch total verkannt, da man die Strahlen nicht sehen kann. Nur die Auswirkungen, welche in der Regel nicht zu ortbar sind, werden immer signifikanter.

In der Natur sind sie leicht nachweisbar schon seit über 20 Jahren zu beobachten. Baumsterben und Orientierungslosigkeit in der Tierwelt sind mittlerweile bestens dokumentiert.

Vital Energy hat hier eine einzigartige Produktpalette entwickelt, welche alle Anforderungen restlos abdeckt. D.h. wir können auch der immer mehr diskutierten Aufstellung von Antennensystemen paroli bieten, indem wir die belastenden Parameter einfach eliminieren.

Proteste aus der Bevölkerung werden damit hinfällig, da es mit unserer Technologie nachweislich keine Belastung mehr gibt.

Unsere Produktpalette umfasst in dem Bereich den weltverbreiteten Handystrahlenschutz MOTEC und für großräumigen Schutz vor Elektrosmog, die Harmony Disc. Unser Vitalschmuck schützt ebenfalls vor disharmonischer Strahlung und die Powerbänder stärken das Immunsystem. Spitzensportler jeglicher Sportart schwören auf das Power On Armand. Für lokale Schmerzen und Verletzungen ist unser Gesundheits- Pad - VITAL PAD, ein wertvoller Begleiter der Hausapotheke.

Ein Grundsatz unserer Firma :

Alle sollen sich dauerhafte Gesundheit leisten können.

Unsere Produkte für den Endverbraucher sind trotz bester Technik knapp kalkuliert und übersteigen nicht die Grenze von 300,-

Da wir selbst Entwicklungsabteilung und Technik im Haus haben, sind wir natürlich auch in der Lage kundenspezifischen Wünschen nachzukommen.

OEM Partner sind immer gerne Willkommen. Fragen Sie einfach an, wir versuchen immer unser Bestes zu geben.

