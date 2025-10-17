Critical Infrastructure Technologies veröffentlicht Update zu weltweiten Patenten bekannt und baut seine Reichweite auf dem Vert

Vancouver, British Columbia - 17. Oktober 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) (CiTech oder das Unternehmen), ein Entwickler autonomer mobiler Kommunikations- und Sicherheitsplattformen mit hoher Kapazität, freut sich, ein Update zu seinen internationalen Patentanmeldungen für seine Mobile Radio Station-Technologie bereitzustellen. Diese Innovation untermauert die wachsende Präsenz des Unternehmens in den globalen Sektoren Verteidigung und kritische Infrastruktur.

Patent im Überblick

Die Erfindung von CiTech beinhaltet eine einsatzbereite, autonome mobile Funkstation, die für den schnellen Aufbau sicherer Kommunikationsverbindungen in abgelegenen oder hochgefährlichen Umgebungen entwickelt wurde. Das System überwindet die Einschränkungen herkömmlicher mobiler LTE- und Funkinfrastrukturen, indem es Transportfähigkeit, Energieautonomie und intelligente Automatisierung integriert.

Das patentierte Design erweitert den gesamten adressierbaren Markt von CiTech erheblich. Er umfasst nun neben der traditionellen Telekommunikationsinfrastruktur auch die Bereiche Verteidigung, Katastrophenschutz, abgelegene Industriebetriebe, Bergbau sowie neue Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt und Satellitentechnik.

Kernfunktionen des Systems

- Integrierte mobile Plattform: Die Plattform ist in einem Standard-ISO-Transportcontainer untergebracht, der alle Kommunikations-, Stromversorgungs-, Klima- und Steuerungssysteme enthält.

- Kommunikationsturm mit Scherenhub: Der Turm wird hydraulisch aus einer Verstauposition auf eine Höhe von ca. 16 Metern ausgefahren, trägt Nutzlasten von bis zu 250 kg und ist für Windgeschwindigkeiten von bis zu 45 m/s ausgelegt.

- Autonomer Einsatz: Die PLC-basierte Automatisierung ermöglicht den vollständigen Einsatz - einschließlich Aufrichtung des Masts, Ausfahren der Solaranlage und Ausfahren der Stabilisierungsbeine - in etwa 30 Minuten mit Fern- oder Vor-Ort-Steuerung.

- Hybride Stromversorgungsarchitektur: Sie umfasst Gleichstromgeneratoren, eine Solareingangsleistung von bis zu 4,8 kW und eine integrierte Batteriekapazität von 150 kWh für einen kontinuierlichen, netzunabhängigen Betrieb.

- Redundante Klimatisierung: Zwei 5-kW-HVAC-Systeme sorgen unter allen Bedingungen für eine stabile Innenraumtemperatur.

Wettbewerbsvorteil im Verteidigungsbereich

Die Nexus 20-Plattform von CiTech ist ein vollständig in sich geschlossener, lufttransportfähiger Kommunikationsknoten für den autonomen Feldeinsatz. Sie eignet sich ideal für den schnellen Aufbau von Netzwerken bei Verteidigungsoperationen, Katastrophenhilfe und Fernunterstützung von Missionen.

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal des Designs von CiTech ist sein extrem stabiler, präzisionsgefertigter Mast, der auch unter extremen Windbedingungen vollständige Stabilität gewährleistet. Im Gegensatz zu Konkurrenzsystemen, die während des Betriebs durch Vibrationen und Bewegungen beeinträchtigt werden, gewährleistet das Mastdesign von CiTech eine konstante, unterbrechungsfreie Signalübertragung. Dies ist eine entscheidende Voraussetzung für missionskritische Verteidigungs- und Kommunikationsumgebungen.

Die Energieunabhängigkeit, Automatisierung und strukturelle Integrität des Systems reduzieren den Personaleinsatz und die Logistik erheblich und verbessern die Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft unter anspruchsvollen Feldbedingungen.

Die modulare und KI-fähige Architektur des Systems positioniert CiTech auch für Anwendungen der nächsten Generation, darunter:

- Schnell einsetzbare Satellitenbodenstationen und mobile Telemetrie für Luft- und Raumfahrt sowie UAS-Testgelände

- Counter-UAS und elektronische Perimeter-Verteidigung sind Bereiche, die in NATO- und europäischen Verteidigungsprogrammen zunehmend im Fokus stehen.

- Schutz kritischer Infrastrukturen und Sicherheit in Smart Cities sowie mobile Überwachung für Häfen, Flughäfen und große öffentliche Veranstaltungen.

Globaler Patentschutz

CiTech hat Patente für A Mobile Radio Station in folgenden Ländern angemeldet: Australien, Kanada, China, Europa, Indien, Japan, Republik Korea, Südafrika, Thailand, Vietnam und den Vereinigten Staaten.

Das südafrikanische Patent wurde bereits erteilt. In allen anderen Ländern befinden sich die Anträge in oder vor der Prüfungsphase. Diese umfassende globale IP-Abdeckung gewährleistet einen breiten Schutz der Nexus 20-Technologie von CiTech in allen wichtigen Verteidigungs- und Kommunikationsmärkten.

Kommentar des CEO

Der weltweite Patentschutz unserer Nexus 20-Plattform stärkt die strategische Position von CiTech im Verteidigungs- und kritischen Kommunikationssektor, sagte Brenton Scott, der Chief Executive Officer von CiTech. Unser patentiertes Design mit starrem Mast sorgt für eine stabile, unterbrechungsfreie Konnektivität in jeder Umgebung und bietet damit einen entscheidenden operativen Vorteil für Anwender aus den Bereichen Verteidigung, Notfälle, Sicherheit/Überwachung und Industrie weltweit.

Zusammenfassung

Das Nexus 20-Patent etabliert CiTech als Innovator im Bereich autonomer, cyber-resilienter und energieunabhängiger Kommunikationsinfrastruktur. Durch die Kombination von technischer Innovation, erneuerbaren Energiesystemen und intelligenter Steuerung liefert CiTech eine neue Klasse mobiler Infrastrukturlösungen für Verteidigungs-, Notfall- und strategische Industrieoperationen weltweit.

Für das Board of Directors:

Brenton Scott

Direktor & Chief Executive Officer

Critical Infrastructure Technologies Ltd.

Brenton.s@citech.com.au

+61 411 751 191

Über Critical Infrastructure Technologies Ltd.

CiTech notiert an der CSE und hat seinen Sitz in Perth, Western Australia. CiTech entwickelt autonome, leistungsstarke und schnell einsetzbare Technologien, die wichtige Dienste dort bereitstellen, wo sie am dringendsten benötigt werden. CiTech richtet sich mit seinem ersten Produkt, der Nexus 16, an die Bereiche Bergbau, Verteidigung, Grenzsicherheit/-überwachung und Rettungsdienste, um diese Sektoren mit kritischen mobilen Telekommunikationsdiensten zu versorgen. Dank patentierter Technologien bietet die selbstbereitstellende Plattform (SDP) von CiTech eine Lösung für zwei der größten Einschränkungen aktueller, schnell einsetzbarer Kommunikationslösungen: die Stärke des Turms und die Fähigkeit, sich in zahlreichen Situationen schnell selbst einzusetzen und zu betreiben. Die SDP wurde entwickelt, um Funkgeräte, einschließlich LTE (Long Term Evolution), und mehrere andere technologische Nutzlasten wie Überwachungs- und Anti-Drohnen-Systeme zu unterstützen. CiTech hat die Forschungs- und Entwicklungsphase abgeschlossen und ist im Begriff, das erste von zahlreichen Produkten, die auf den Markt kommen werden, zu kommerzialisieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.citech.com.au .

