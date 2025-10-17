Marcella Carin - Das neue Album "Seelenenergie"

Die Sängerin Marcella Carin, welche seit Jahren im Genre "Deutscher Schlager" aktiv ist, veröffentlicht ihr neues Album "Seelenenergie" samt Musikvideo.

Mit ihrem neuen Album "Seelenenergie" zeigt sich die charmante Sängerin Marcella Carin von einer anderen Facette: authentisch, geheimnisvoll, bewegend und absolut tiefgründig.

Im Fokus ist der Titelsong "Seelenenergie", ein emotionaler Song mit autobiografischem Charakter, dessen Bedeutung ganz für sich steht und nicht in Worten erklärt, sondern gefühlt werden muss. Eine tiefgehende Erfahrung, die im tanzbaren Schlagerbeat gekonnt umgesetzt wird.

In dreizehn vielseitigen Titeln, wovon einzelne bereits veröffentlicht wurden, führt Marcella Carin ihr Publikum durch prägende und alltägliche Lebensthemen.

Die charismatische Künstlerin lässt in mehreren, sehr persönlichen Songs, darunter beispielsweise "Auf den Spuren des Glücks" oder "Unbeschwert, verrückt und frei", tief in ihre Seele blicken. Sie erzählt Geschichten aus dem echten Leben: von Liebe, innerer Stärke, vom Loslassen, von Zweifeln, von Dankbarkeit und dem Mut, eigene Wege zu gehen.

Mit den Cover-Songs "Mit dir bleib ich für immer" und "California Blue" sind zwei Duette mit dem Sänger Janis Nikos eingebettet und sorgen für einen Hauch von griechischem Flair.

Bei all den wunderbaren Titeln haben erstklassige Songwriter und Produzenten rund um Gerd Lorenz, Jascha Welzel, Toni Hauschild, Andreas Schulze, Uwe Haselsteiner, Jack White, Tony Christie, Janis Nikos, Roy Orbison, Jeff Lynne, Tom Petty, Irma Holder, Ilona Boraud, Guido Morsblech, Leon de Bruijn, Peter Matz, Thorsten Schmidt, Hannes Marold, Miriam Geissler, Matt Eightman und Anja Drechsler mitgewirkt.

Musikalisch verbindet das Album "Seelenenergie" modernen Schlager mit emotionaler Tiefe sowie Leichtigkeit, eingängigen Melodien und einer Stimme, die berührt.

"Seelenenergie" ist für alle, die manchmal zu kämpfen haben und trotzdem in allem stets das Positive sehen - und für alle, die spüren wollen, was es heißt, im "Jetzt und hier" zu leben.

Das Album samt Musikvideo ist ab dem 17. Oktober 2025 auf allen gängigen Streaming-Portalen sowie über den Webshop unter www.marcella-carin.de erhältlich.

Weitere Infos zu Marcella Carin unter: www.marcella-carin.de

Radio-Promotion: flangerchris@gmail.com

Booking: booking@cellarin.de

Management/Pressekontakt: office@cellarin.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Cellarin Musikverlag & records

Frau M. Raible

Im Brühl 21

72108 Rottenburg

Deutschland

fon ..: 07472 42426

web ..: https://cellarin.de/

email : office@cellarin.de

Als Musikverlag und Label (LC 15327) managen wir die Schlagersängerin Marcella Carin (www.marcella-carin.de).

