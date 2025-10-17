Autoankauf-Live in Straubing: Wir kaufen auch Autos mit Maengeln und ohne Tuev

In der Garage steht ein Auto, der TÜV ist abgelaufen. Oder der Pkw hatte einen Unfall. Nun soll ein neues Auto her, aber das alte muss erst weg, denn es wird der Platz in der Garage benötigt und natürlich auch das Geld. Autos dieser Kategorie finden heutzutage nicht mehr so schnell einen neuen Besitzer, schließlich möchte nicht jeder einen fahrbaren „Untersatz“ mit Mängeln kaufen. Genau aus diesem Grund zögern viele Autobesitzer, weil sie sich scheuen, ein Mängelfahrzeug auf den Markt zu bringen. Wir von Autoankauf-Live in Straubing sind ein guter Gesprächspartner und Verhandlungspartner für Sie. Und wir zahlen Ihnen einen guten Preis für Ihr Auto – egal ob es ohne TÜV ist oder einige Mängel hat.

Ihr Autoverkauf: mit uns ganz einfach

Für unsere Kunden ist der Verkauf ihres alten Autos eine einfache Sache: Sie nehmen mit uns Kontakt per E-Mail auf, per Telefon oder Sie geben die Daten Ihres Wagens in das Kontaktformular auf unserer Seite https://autoankauf-live.de/straubing ein. Wir können damit einen vorläufigen Kaufpreis errechnen. Das Formular ist übersichtlich gestaltet und somit für jeden verständlich. Es werden Basisdaten abgefragt, aber auch zusätzliche Informationen zu früheren Reparaturen, zu weiterem Zubehör wie Winter- oder Sommerreifen und Gepäckträgern aller Art sind uns willkommen. Werden wir uns mit Ihnen darüber schon einmal einig, kommen wir zu Ihnen nach Straubing zum Standort Ihres Autos. Eine weitere Bewertung folgt. Werden wir uns handelseinig, schließen wir einen Kaufvertrag ab und zahlen in Bar gleich vor Ort oder per Überweisung.

Unser Service erspart Ihnen eine Menge Arbeit. Natürlich haben Sie auch andere Möglichkeiten. So können Sie eine Anzeige für den Verkauf Ihres Wagens aufgeben. Aber hat das Fahrzeug Mängel oder ist ohne TÜV, geht das Handeln und Feilschen los. Oft genug sagen Interessenten Termine kurzfristig ab oder kommen erst gar nicht zum vereinbarten Zeitpunkt. Verkäufer verlieren dann, weil die Situation zunehmend nerviger wird, oft die Lust an weiteren Verhandlungen – und verkaufen deshalb ihr Auto unter Wert.

Wertermittlung in 5 Minuten

Mit Autoankauf-Live kommen diese Probleme gar nicht erst auf. Wir sind pünktlich am Treffpunkt in Straubing, geben eine realistische Wertermittlung des Fahrzeugs ab. Und wenn es nicht zum Kaufvertrag kommt, machen wir uns wieder auf den Weg. Für die Besichtigung Ihres Fahrzeugs fallen zudem keine Kosten an.

Wie funktioniert eine Wertermittlung und welche Faktoren kommen dabei zum Tragen? Der erste Eindruck zählt immer. Deshalb schauen wir nach dem Zustand des Lacks, natürlich auch nach der Sauberkeit innen und außen. Ist eine professionelle Innenreinigung nötig oder ist das Fahrzeug, was Polster und Armaturen betrifft, in einem guten Zustand? Ist das Auto ein Nichtraucher-Fahrzeug? Ein Garagenwagen hat bei guter Pflege meist weniger Rostschäden als ein Auto, das bei Wind und Wetter draußen steht.

Faktoren für einen guten Verkaufspreis

Ist die Karosserie in Ordnung? Gibt es Motorschäden? Ist das Auto sogar ein Unfallfahrzeug? Wieviel Zeit und Geld müssen investiert werden, um das Auto über den TÜV zu bringen? Wenn Sie Ihr Auto mit uns in Straubing veräußern möchten, dann kalkulieren Sie rund eine halbe Stunde für die Aufnahme der Fahrzeug-Beschaffenheit ein. Dann bekommen Sie von uns ein konkretes Angebot für den Ankauf. Im Vertrag verzichten wir auf die Sachmängelhaftung. Das bedeutet: Sollten weitere Schäden später auffallen, verlangen wir kein Geld zurück.