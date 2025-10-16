Neural-Therapeutics-Partner Hanf.com setzt Expansionskurs fort: 17. Filiale eröffnet in Freising

Ein strategisch starkes Team: Hanf.com und Neural Therapeutics

Neural Therapeutics Inc. ist ein Pionier in der ethnobotanischen Wirkstoffforschung und entwickelt Therapien für Substanzgebrauchsstörungen, darunter Alkohol- und Opioidabhängigkeit. Doch damit nicht genug: Am 26. Mai 2025 schloss Neural eine strategische Vereinbarung mit CWE European Holdings Inc., dem Betreiber von Hanf.com, um schrittweise bis zu 100 % des Unternehmens zu erwerben¹. Diese Partnerschaft erweitert Neurals europäische Marktpräsenz und verknüpft das Wachstum im Einzelhandel mit dem Kerngeschäft in der innovativen Wirkstoffforschung.

Darüber hinaus stärkt sie die finanzielle Basis von Neural und bietet stabile Einnahmequellen für zukünftige Forschungs- und Entwicklungsprojekte. So positioniert sich Neural optimal, um vom wachsenden europäischen Cannabinoid-Markt zu profitieren und gleichzeitig seine Führungsrolle in der ethnobotanischen Forschung auszubauen.

Hanf.com treibt Expansion voran

Ende September 2025 wurde zudem bekannt, dass Neural Therapeutics seine Präsenz in Europa - insbesondere in Deutschland - weiter vorantreibt: Hanf.com eröffnet seine 17. Filiale in Freising, Bayern². Die neue, firmeneigene Niederlassung bringt die beliebten Hanf- und CBD-Produkte von Hanf.com direkt in die lebendige Universitätsstadt nahe München und stärkt die Position des Unternehmens als führender Anbieter im deutschen CBD-Einzelhandel.

Freising gilt als ein dynamischer Standort, der von jungen Einwohnern und der unmittelbaren Nähe zum Münchener Flughafen profitiert - ideale Ausgangsbedingungen, um Kunden aus der gesamten Metropolregion zu erreichen. Dieser neue Standort erweitert nicht nur unsere Präsenz in Bayern, sondern stärkt auch unsere Reichweite in München und den umliegenden Vororten, wodurch Kunden einen besseren Zugang zu den bewährten Produkten und dem Fachwissen von Hanf.com erhalten. Darüber hinaus ermöglicht unsere etablierte Infrastruktur in der Region eine größere finanzielle Effizienz und trägt damit zu höheren Margen bei den starken Fundamentaldaten und der Erfolgsbilanz von Hanf.com bei.

Die Expansion in Bayern und insbesondere in die Metropolregion München unterstreicht Hanf.coms klare Wachstumsstrategie und festigt die Position als führender Anbieter im schnell wachsenden deutschen CBD-Markt. Gleichzeitig schafft sie für Neural Therapeutics wertvolle Synergien, stärkt die europäische Marktpräsenz und eröffnet neue Möglichkeiten für die Kommerzialisierung innovativer Produkte.

Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

neuraltherapeutics.ca/

