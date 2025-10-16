RelyEZ stellt VentureEdge 800 vor: Das für Europa maßgeschneiderte 800-V-Wechselstrom-Batterie-Energiespeichersystem der nächste

Brüssel, BE / ACCESS Newswire / 16. Oktober 2025 / RelyEZ Energy Storage gibt die Einführung seiner neuesten Innovation bekannt: VentureEdge 800, ein Batterie-Energiespeichersystem (BESS) der nächsten Generation mit 800 V Wechselstrom, das speziell für die sich wandelnden Netzanforderungen in Europa entwickelt wurde. Die Markteinführung fällt mit der Teilnahme von RelyEZ als Gold-Sponsor an der Energy Storage Global Conference (ESGC 2025) in Brüssel zusammen und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, die Umstellung auf saubere Energie in der Region mit modernsten, bankfähigen Speichertechnologien zu unterstützen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81417/relyezNR10162025_de_PR...

Ein neuer Standard für die Kompatibilität mit dem europäischen Stromnetz

In ganz Europa werden die meisten PV- und Windkraftanlagen mit einer Transformatorinfrastruktur mit 0,8 kV/15 kV betrieben, während herkömmliche 0,4-kV-PCS-Systeme (Power Conversion Systems) zusätzliche Aufwärtstransformatoren erfordern, was zu höheren Kosten, mehr Platzbedarf und Energieverlusten führt. VentureEdge 800 macht diese Ebene vollständig überflüssig und bietet eine direkte 800-V-Wechselstromverbindung für die nahtlose Integration in bestehende Anlagen.

Dieses zukunftsweisende Design bedeutet:

- 5-15 % CAPEX-Einsparungen durch reduzierten Geräteaufwand und schnellere Installation

- 1-3 % OPEX-Effizienzsteigerungen durch geringere Umwandlungsverluste und kompaktes Layout

- 10-20 % ROI-Verbesserung durch erhöhte Flexibilität, Leistung und Zuverlässigkeit

Der VentureEdge 800 entspricht vollständig den EU-weit geltenden Netzanschlusscodes und ist für den Einsatz in über 20 europäischen Ländern geeignet. Er wurde entwickelt, um Hybridprojekte zu unterstützen, die PV, Windkraft und eigenständige Energiespeicherung kombinieren.

VentureEdge 800: Modular, intelligent und bankfähig

Der VentureEdge 800 verbindet mechanische Intelligenz mit digitaler Präzision.

Seine modulare Struktur - mit einem Schaltschrank und bis zu acht VenturePro-Batterieschränken - ermöglicht eine flexible Skalierung von 0,418 MWh bis 3,34 MWh und passt sich mühelos an projektspezifische Energieanforderungen an.

Jedes System enthält:

- Flüssigkeitsgekühlte LFP-Module für erhöhte Sicherheit und Lebensdauer

- Fortschrittliches BMS und KI-gesteuertes EMS für prädiktive Analysen und Energieoptimierung

- Doppelter Schutz (Hardware + Software) und aktives Brandschutzsystem

- Quick-Plug-Architektur, die die Montage vor Ort und Ausfallzeiten für Wartungsarbeiten minimiert

Mit intelligenter Steuerung, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz im Mittelpunkt definiert VentureEdge 800 neu, wie Europa Energiespeicheranlagen baut, betreibt und monetarisiert.

Mehr als nur Produkte - der RelyEZ-Vorteil über das gesamte Spektrum

VentureEdge 800 ist zwar der neueste technologische Sprung von RelyEZ, aber auch Teil eines umfassenderen Ökosystems integrierter Lösungen, die den gesamten Lebenszyklus einer Energiespeicheranlage abdecken - von der Projektentwicklung über den Betrieb bis hin zum Handel mit bestimmten Leistungen.

Das Vollspektrum-Portfolio von RelyEZ umfasst:

- GridUltra - Eine immersive, flüssigkeitsgekühlte, netzbildende BESS-Plattform, die für große Versorgungsprojekte und Anwendungen zur Netzstabilisierung entwickelt wurde.

- VenturePro - Ein flexibles Batterie-Rack-System mit hoher Dichte, das für gewerbliche und industrielle Kunden (C&I) optimiert ist, die modulare Skalierbarkeit benötigen.

- EnergyHub EMS - Ein cloudbasiertes, KI-gestütztes Energiemanagementsystem, das Echtzeitsteuerung, prädiktive Analysen und Fernbetrieb ermöglicht.

- EnergyCloud - Eine digitale Zwillingsplattform, die die Verfolgung der Lebenszyklusleistung, die Anlagenoptimierung und die Umsatzmodellierung über mehrere Standorte hinweg ermöglicht.

Zusammen positionieren diese Technologien RelyEZ nicht nur als BESS-Hersteller, sondern als strategischen Wegbereiter für die Nutzung von Energieanlagen - indem sie stationäre Batterien in intelligente, umsatzgenerierende Infrastruktur verwandeln. Durch die tiefe Integration von KI, IoT und Leistungsdatenanalyse gewährleistet RelyEZ, dass sich jedes eingesetzte System im Laufe der Zeit weiterentwickelt und sich an Marktsignale, regulatorische Änderungen und Netzanforderungen anpasst.

Globale Anerkennung und Bankfähigkeit

Der rasante Aufstieg von RelyEZ in der globalen Energiespeicherlandschaft basiert auf unabhängiger Validierung, finanzielle Solidität und strategischen Partnerschaften, die sowohl seine technologische Exzellenz als auch seine kommerzielle Zuverlässigkeit unterstreichen.

Das Unternehmen wurde von BloombergNEF als Tier-1-BESS-Hersteller (2025) anerkannt - eine Auszeichnung, die weltweit bankfähigen Lieferanten vorbehalten ist. Es ist außerdem unter den Top 10 der Original-BESS-Anbieter von S&P Global aufgeführt, was seinen wachsenden Marktanteil im Versorgungs- und C&I-Segment widerspiegelt.

Die Validierung durch Dritte stärkt das Vertrauen der Investoren zusätzlich:

Black & Veatch hat einen Bankability-Bericht erstellt, der die Fertigungsstandards und Sicherheitsprotokolle von RelyEZ bestätigt, während SGS einen vollständigen Bericht zur Rückverfolgbarkeit der Lieferkette durchgeführt hat, der die Einhaltung der ESG- und Qualitätsstandards bescheinigt.

Besonders hervorzuheben ist die strategische Partnerschaft von RelyEZ mit Munich Re, die Leistungsgarantien und Projektversicherungen bietet - ein Zeichen für das Engagement des Unternehmens für langfristige Zuverlässigkeit, Transparenz und Vermögensschutz für seine internationalen Partner.

Zusammen stärken diese Erfolge die Position von RelyEZ als vertrauenswürdiger Tier-1-Partner im Bereich Energiespeicherung, der sowohl technologische Innovationen als auch finanzielle Sicherheit auf globaler Ebene bieten kann.

Besuchen Sie RelyEZ auf der ESGC 2025

Treffen Sie das RelyEZ-Team im Hotel Le Plaza in Brüssel (14. bis 16. Oktober 2025), um den VentureEdge 800 kennenzulernen und zu erleben, wie unsere KI-gesteuerten, netzbildenden und flüssigkeitsgekühlten Lösungen die Umstellung Europas auf saubere Energie vorantreiben.

Kontaktieren Sie Pawel@relyez.com oder besuchen Sie www.relyez.com , um einen Termin zu vereinbaren.

Über RelyEZ Energy Storage

RelyEZ Energy Storage gehört zu den weltweit führenden Innovatoren im Bereich Energiespeicherung und ist für sein umfassendes Leistungsspektrum bekannt - von fortschrittlicher Fertigung und Systemintegration bis hin zu intelligentem Asset Management und Projektversicherungen.

Als globaler Tier-1-Anbieter von BESS kombiniert RelyEZ KI-gesteuerte digitale Plattformen, flüssigkeitsgekühlte und netzbildende Technologien sowie bankfähige Engineering-Standards, um komplette Energiespeicher-Ökosysteme für Versorgungs-, Gewerbe- und Industrieanwendungen bereitzustellen.

Mit einer weltweit eingesetzten Kapazität von über 20 GWh und einer wachsenden globalen Präsenz ermöglicht RelyEZ seinen Partnern, Batteriesysteme in profitable, langlebige Energieanlagen zu verwandeln. Seine Mission ist klar: die Welt in eine stabile, intelligente und nachhaltige Energiezukunft zu führen.

Quelle: Relyez Energy Storage International Pte. Ltd

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com