Neue psychotherapeutische Methode: „Archivgespräche“ als narrativer Zugang zum Unbewussten

Potsdam, Oktober 2025.

Mit der Archivgespräche-Methode stellt der Autor Bernd Blase ein innovatives Verfahren vor, das tiefenpsychologische und narrative Therapieansätze miteinander verbindet. Ziel ist es, verdrängte oder fragmentierte biografische Inhalte durch eine strukturierte dialogische Form des Erinnerns wieder zugänglich zu machen.

Die Methode basiert auf der Annahme, dass psychisches Leiden häufig dort entsteht, wo biografische Kohärenz unterbrochen wurde – wo also bestimmte Ereignisse, Affekte oder Selbstanteile nicht in die persönliche Erzählung integriert werden konnten.

Blase beschreibt dies als „die weißen Akten im Lebensarchiv“: ungesagte, ungeschriebene oder unbewusste Teile der eigenen Geschichte, die dennoch psychische Wirkung entfalten.

„Das Archivgespräch ist keine Rekonstruktion, sondern eine Wiederbegegnung“, erklärt Blase. „Im therapeutischen Prozess wird das Ich eingeladen, in sein eigenes Archiv einzutreten – nicht um Wahrheit zu finden, sondern Resonanz. Was nicht erinnert werden kann, wird gehört.“

Methodische Grundzüge - Die Archivgespräche-Methode kombiniert:

tiefenpsychologische Dialogführung nach dem Modell der Übertragungs- und Gegenübertragungsanalyse,

narrativ-therapeutische Strukturierungstechniken (Plot-, Perspektiv- und Zeitachsenarbeit),

hermeneutische Resonanzarbeit zur semantischen und emotionalen Re-Integration unbewusster Anteile,

sowie poetisch-symbolische Interventionen, die Sprachbilder als Brücke zwischen Emotion und Bedeutung nutzen.

Therapeut:innen fungieren hierbei als Zeugen des Unausgesprochenen – weniger als Deuter oder Korrektoren. Sie begleiten den Prozess des „archivarischen Zuhörens“ und ermöglichen, dass bisher stumme Erinnerungen in Sprache und Beziehung treten können.

Anwendungsfelder und Perspektiven

Erste Erprobungen in der psychotherapeutischen Praxis zeigen Potenzial insbesondere in der Arbeit mit:

Patient:innen mit komplexen Traumata oder Identitätsdiffusionen,

chronischen depressiven Zuständen,

sowie in der kreativtherapeutischen und biografischen Arbeit (z. B. mit Künstler:innen, Autor:innen, Lehrkräften).

Für 2026 sind die ersten Fortbildungsseminare und Supervisionsgruppen am Institut für Archivgespräche in Potsdam geplant. Ein begleitendes Fachbuch unter dem Titel

„Archivgespräche – Vom Hören der ungesagten Lebensgeschichten“ befindet sich in Vorbereitung.

Entwickelt wurde sie von dem Autor Bernd Blase, bekannt durch seine literarisch-psychologischen Projekte wie "Die Bibliothek der Unerzählten".ISBN: 978-3-384-68017-4 Hardcover