Neu Schiff Gulet Admiral mit Reise 2026

für alle, die Komfort, Kultur und maritimes Lebensgefühl vereinen möchten, bietet das elegante Dreimast-Gulet „Admiral“ ein außergewöhnliches Urlaubserlebnis. Das stilvolle Schiff verfügt über 15 klimatisierte Gästekabinen mit eigenem Bad – elegant gestaltet in edlem Holz und mit viel Liebe zum Detail.

zum Schiff Gulet Admiral

An Bord erwartet Sie ein großzügiger Salon mit Bar, in dem sich Gespräche bei einem Glas Wein ebenso leicht entfalten wie neue Freundschaften. Auf dem weitläufigen Sonnendeck wechseln sich schattige Rückzugsorte und bequeme Liegeflächen ab – der ideale Platz, um die Weite der Ägäis zu genießen.

Die siebenköpfige Crew steht für aufmerksamen Service und herzliche Gastfreundschaft. 2025 wird die Admiral umfassend modernisiert: Kabinen, Technik und Ausstattung werden erneuert, um höchsten Komfort auch für zukünftige Reisen zu garantieren.

Reisen mit Rad und Schiff 2026

Ab 2026 fährt die Admiral auf neuen, faszinierenden Route entlang der lykischen Küsten in der türkischen Ägäis – Details zur aktuellen Reise finden Sie unter folgendem Link: Rad und Schiffsreise türkische Ägäis an lykischer Küste

Die „Admiral“ ist mehr als ein Schiff – sie ist ein schwimmendes Boutique-Hotel, das Reisende zu Genuss, Entschleunigung und maritimer Inspiration einlädt.